Świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar wojny. Dla kogo?

Świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar wojny przysługuje obywatelowi polskiemu, który mając stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, nie będąc członkiem formacji wojskowych, służb militarystycznych państwa ani ruchu oporu, doświadczył uszkodzenia zdrowia prowadzącego do całkowitej niezdolności do pracy poprzez utratę wzroku, spowodowaną:

Wydarzeniami wojennymi w okresie konfliktu zbrojnego w latach 1939-1945.

Eksplozją niewypałów lub niewybuchów pozostałych po II wojnie światowej (1939-1945) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych. Jakie dokumenty są wymagane?

Przede wszystkim jest potrzebny:

wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku,

wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz ewentualnie dokumentacja medyczna, a także zaświadczenie od lekarza okulisty, o utracie wzroku z powodu urazu doznanego w wyniku działań wojennych lub wybuchu niewypałów 1939-1945 albo ważna legitymacja Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny.

Dokumenty można złożyć w każdym czasie, nie ma konkretnego terminu.Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu). Można to zrobić także za pośrednictwem operatora pocztowego i polskiego urzędu konsularnego.

Świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar wojny. Kto rozpatruje wniosek?

Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego. Wniosek jest rozpatrywany przez właściwy organ rentowy, który jest determinowany przez miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub przez wyznaczoną przez Prezesa Zakładu jednostkę organizacyjną. Po dokładnej analizie wniosku oraz załączonej dokumentacji, a także ewentualnym przeprowadzeniu dodatkowego postępowania wyjaśniającego, organ rentowy podejmuje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej istotnej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Można się odwołać od decyzji

Od decyzji przysługuje możliwość złożenia odwołania, które może być wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu poprzez jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która wydała decyzję, do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w ciągu miesiąca od daty doręczenia decyzji. Procedura odwoławcza jest zwolniona z opłat.

Wysokość świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar wojny

Osoba kwalifikująca się do świadczenia pieniężnego otrzymuje je w wysokości renty socjalnej, która jest wypłacana co miesiąc. Świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar wojny wynosi więc obecnie 1878,91 zł. Jeśli beneficjent pobiera również emeryturę lub rentę, w tym świadczenie o charakterze rentowym z zagranicznej instytucji, kwota świadczenia zostanie zmniejszona o 50 proc. miesięcznie, chyba że wypłata innej emerytury lub renty zostanie zawieszona.

Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych z ZUS - podstawa prawna