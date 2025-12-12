Przejście na emeryturę w wieku 65 lub 60 lat nie musi wiązać się z zakończeniem swojej kariery i coraz więcej seniorów zdaje się mieć tego świadomość. Według danych zebranych przez ZUS, pod koniec 2024 roku aktywnych zawodowo emerytów w Polsce było lekko ponad 872 tysiące. Jest to wzrost o około 18 tysięcy w stosunku do roku 2023.

Pokazuje to tylko, że wiele osób, mimo możliwości, nie zamierza kończyć swojej aktywności zawodowej i nadal chce pracować. Jest to o tyle ciekawa sytuacja, że korzystają na tym wszyscy - społeczeństwo, ZUS oraz sami seniorzy. Profity za takie pozostanie aktywnym są bowiem naprawdę kuszące.

Pracujący emeryt - wielkie korzyści, a przede wszystkim więcej pieniędzy

Największym i najkorzystniejszym profitem dla wielu aktywnych zawodowo emerytów jest przede wszystkim kwota wolna od podatku. Ulga podatkowa, która zwalnia z podatku dochodowego, ma próg ustalony na kwocie 85 528 zł brutto rocznie.

Nie jest to jednak górny limit możliwości, bo osoby, które rozliczają się wg. skali podatkowej, mogą korzystać także z kwoty wolnej w wysokości 30 000 zł rocznie. Po zsumowaniu obu tych wartości wychodzi, że emeryt rozliczający się wg. skali mogą liczyć na łączną kwotę wolną sięgającą 115 528 zł rocznie.

Mowa więc o naprawdę sporej kwocie, bo w przeliczeniu tego na jeden miesiąc, emeryt może spokojnie zarobić około 9500 zł brutto miesięcznie i nie być objętym kwotą wolną. Wówczas suma, która zostaje w kieszeni po obtrąceniu, jest wyższa, niż standardowa. Dla wielu osób może być to naprawdę kusząca propozycja.

Komu przysługuje spora ulga dla seniorów?

Podstawowym warunkiem ubiegania się o ulgę jest oczywiście bycie emerytem, ale tutaj nie ma znaczenia, czy wniosek o świadczenie został złożony, czy nie. Ważne jest jedynie, aby wypłata świadczenia nie była jeszcze uruchomiona. Mówiąc prościej - do ulgi prawo mają te osoby, które jeszcze nie pobierają emerytury lub renty rodzinnej. To też oznacza, że jeśli emeryt pobiera emeryturę i dorabia sobie, to nie ma prawa do tej ulgi.

Ulga sama w sobie obejmuje tych seniorów, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym. Są to więc wszyscy ci, którzy pracują na umowie o pracę, zleceniu lub prowadzą działalność gospodarczą (wg. skali, na podatku liniowym lub ryczałcie). Dodatkowo przysługuje ona tym, którzy korzystają z zasiłku macierzyńskiego, ale nie pobierają ani emerytury, ani renty rodzinnej.

Minimum formalności - do uzyskania ulgi potrzeba jednego dokumentu

Jeśli spełniamy wszystkie wymienione wyżej kryteria, to dostęp do usługi wymaga od nas złożenia tylko jednego wniosku. Pracujący emeryt musi bowiem złożyć stosowne oświadczenie swojemu pracodawcy lub zleceniodawcy. Tyle wystarczy, aby zacząć korzystać z ulgi.

Analogicznie jest, jeśli emeryt zdecyduje się pobierać należne mu świadczenie, to powinien o tym fakcie poinformować zatrudniającego. Wówczas ulga przestanie obowiązywać najpóźniej do kolejnego miesiąca.