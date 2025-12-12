Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS działa od 1996 roku i co roku obejmuje dziesiątki tysięcy osób ubezpieczonych, którym leczenie może pomóc odzyskać zdolność do pracy. W 2024 roku najwięcej osób, bo 41 260, skorzystało z rehabilitacji z powodu schorzeń narządu ruchu. Kolejną dużą grupą były osoby ze schorzeniami narządu głosu. Było ich 3 420 - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Rehabilitacja może odbywać się w dwóch formach. Stacjonarna oznacza pobyt w ośrodku przez ponad trzy tygodnie z zakwaterowaniem. Ambulatoryjna to 24 dni zabiegowych w miejscu zamieszkania, bez noclegu w ośrodku.

Kto i kiedy może skorzystać z rehabilitacji leczniczej?

Z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS mogą skorzystać osoby zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy, które po zakończeniu leczenia mają szansę odzyskać zdolność do jej wykonywania. Z programu mogą skorzystać te osoby, które są aktywne zawodowo, ubezpieczone w ZUS, a także te, które pobierają zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy.

W przypadku osób pracujących istotne jest, żeby taki turnus rehabilitacyjny faktycznie był w stanie pomóc w powrocie do sprawności i uniknięciu poważniejszych problemów zdrowotnych. Jest to więc pewnego rodzaju forma wsparcia dla tych, a zarazem prewencji przed całkowitą utratą możliwości do pracy.

Z programu mogą skorzystać również emeryci, pod warunkiem że nadal pracują i są objęci ubezpieczeniem społecznym. Procedura ubiegania się o wyjazd rozpoczyna się od wizyty u lekarza prowadzącego, który wypełnia wniosek PR-4. Klient, składając wniosek, może dołączyć dokumentację medyczną, a z dotychczasowego leczenia. To ułatwia ocenę stanu zdrowia i w wielu przypadkach pozwala lekarzowi orzecznikowi wydać decyzję bez konieczności przeprowadzania badania.

Czy ZUS pokrywa wszystkie koszty związane z wysłaniem na rehabilitacje? Ile trwa cały turnus?

Tak, ZUS kieruje na rehabilitację do ośrodków w całej Polsce, w tym do wielu miejscowości uzdrowiskowych, a osoba skierowana nie ponosi żadnych kosztów pobytu, wyżywienia ani zabiegów. Jednocześnie zakład zapewnia pokrycie kosztów dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego.

Tutaj jednak pojawiło się zastrzeżenie, że musi odbyć się to za pośrednictwem transportu publicznego. Co więcej, musi być to także najtańsza możliwa opcja. W ten sposób - w pewnej formie - wyrównana zostaje szansa wszystkich, którzy powinni skorzystać z takich turnusów, ale nie mają takich możliwości ze względu na swój domowy budżet.

Sama rehabilitacja trwa dokładnie 24 dni, choć jest w tej kwestii pewne zastrzeżenie; ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może turnus wydłużyć lub skrócić. Wszystkie takie decyzje odbywają się jednak po uprzedniej konsultacji i zgodzie ZUS-u. Poświadczeniem zakończenia rehabilitacji jest dokument "Informacja o przebytej rehabilitacji", który zawiera w sobie najważniejsze informacje o stanie zdrowia i przebiegu turnusu.

Jakie schorzenia kwalifikują do programu rehabilitacji? Gdzie są ośrodki rehabilitacyjne, które kwalifikują się do programu ZUS?

ZUS oferuje rehabilitację leczniczą dla naprawdę dużej ilości schorzeń: chorób narządu ruchu (także po wypadkach), chorób układu krążenia i oddechowego, schorzeń psychosomatycznych, zaburzeń głosu, chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz rehabilitację onkologiczną po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego. Jest to naprawdę obszerne spektrum dolegliwości, które faktycznie kwalifikują do takiego programu.

Istnieje także tryb ambulatoryjny. Oznacza to, że możliwe jest leczenie schorzeń narządu ruchu i układu krążenia, również z wykorzystaniem monitoringu telemedycznego. W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego rehabilitacja ambulatoryjna dostępna jest jedynie w Bydgoszczy i dotyczy schorzeń narządu ruchu.

Na oficjalnej stronie ZUS możemy przeczytać, że zakład nie ma własnych ośrodków rehabilitacyjnych. Zawiera on jedynie umowy z ośrodkami, które muszą spełniać wymagania prawne, kadrowe, lokalowe, a przede wszystkim - medyczne. Takich placówek w całej Polsce jest dużo, w tym także w miejscowościach uzdrowiskowych. Lista ośrodków, które spełniają wymagania, dostępna jest na oficjalnej stronie ZUS.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby skorzystać z rehabilitacji leczniczej ZUS?

Przede wszystkim konieczne jest przygotowanie wniosku o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, znanym także jako Wniosek PR-4. Bardzo ważne jest w tym przypadku, aby dokument ten uzupełniony został przez lekarza, u którego się leczymy.

Wniosek można złożyć w ZUS-ie osobiście, wysłać pocztą lub online przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE/e-ZUS). Lekarz prowadzący może również przesłać go elektronicznie poprzez PUE/e-ZUS lub aplikację mZUS dla Lekarza.

Orzeczenie w kwestii uzyskania możliwości rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS. Decyzja ta zapada na podstawie zgromadzonej dokumentacji leczenia lub po przeprowadzeniu badania. Ostatecznie, osoba, która uzyskała możliwość skierowania na rehabilitacje, otrzyma zawiadomienie wraz ze wskazaniem placówki drogą pocztową.