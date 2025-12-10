Dokładnie od 1 stycznia 2026 roku w życie wejdą nowe przepisy, które znacząco uprzyjemnią życie wielu emerytów. ZUS automatycznie będzie dokonywać przeliczenia wysokości emerytur przyznanych lub przeliczanych w określonym terminie.

Jest to efekt nowelizacji ustawy w sprawie tzw. emerytur czerwcowych, która jeszcze w sierpniu 2025 roku podpisana została przez prezydenta Karola Nawrockiego. W tym wszystkim najważniejsze jest jednak to, że spora grupa emerytów może liczyć na dodatkowe pieniądze i to bez składania żadnego dodatkowego wniosku.

Automatyczne przeliczenie emerytur przez ZUS. Te roczniki skorzystają na zmianie

Na mocy podpisanej przez prezydenta nowelizacji ZUS od 1 stycznia 2026 roku przeliczy wysokość emerytur przyznanych lub przeliczanych w czerwcu w latach 2009-2019. Dla tysięcy beneficjentów jest świetna wiadomość, bo w wyniku przeliczenia mogą liczyć na dodatkowe środki. Nie jest to jednak jedyny plus omawianej nowelizacji.

ZUS podkreśla, że emeryt lub rencista nie musi składać żadnych wniosków, bo przeliczenie wykonywane jest automatycznie. Co więcej, jeśli przeliczenie okazałoby się niekorzystne dla danego beneficjenta, to instytucja nie zmieni kwoty wypłacanego świadczenia.

Mechanizm działania ZUSu jest tutaj dosyć prosty. Zakład najpierw przeliczy wysokość emerytury tak, jakby była ona przyznana w innym miesiącu, niż czerwiec. Następnie zwaloryzuje jej kapitał i świadczenia do aktualnego stanu.

Co więcej, decyzja o nowej kwocie zostanie załatwiona najpóźniej do 31 marca 2026 roku. Oznacza to, że jeszcze w pierwszym kwartale wielu emerytów dowie się, czy dostanie większe świadczenia.

Nowe zasady przeliczania czerwcowych emerytur

Nowe zasady przeliczania emerytur czerwcowych obejmują osoby, które w latach 2009-2019 przeszły na emeryturę w czerwcu. Dodatkowo do tego zaliczają się także osoby, które miały przeliczane świadczenia właśnie od tego miesiąca.

Nowym przelicznikiem objęci zostaną ci, którzy pobierają rentę rodzinną po zmarłym, któremu ZUS ustalił świadczenie od czerwca właśnie w latach 2009-2019. Co więcej, osoby obierające rentę rodzinną po osobie, która osiągnęła wiek emerytalny, ale zmarła w czerwcu w latach 2009-2019 i nie zdążyła złożyć wniosku o emeryturę (lub nie miała ustalonego prawa) także zostaną objęte nowymi zasadami.

Biorąc pod uwagę, że cały proces jest w pełni automatyczny, to trzeba powiedzieć, że mowa o ogromnym ułatwieniu dla wielu emerytów i rencistów. Nie muszą oni pamiętać o składaniu wniosków, bo wszystko to dzieje się z inicjatywy samego ZUS-u.

Emerytury w 2026 roku - automatyczne przeliczenie czerwcowych emerytur oraz waloryzacja

Warto także pamiętać, że w 2026 roku emerytów i rencistów czeka waloryzacja. Ta ma być łagodniejsza niż w latach ubiegłych, bo mowa o wzroście o zaledwie 4,9 procent. Nadal jednak mowa o wzroście świadczenia i pozwoli wielu emerytom zachować pewną wartość otrzymywanego doświadczenia.

Po waloryzacji najniższa emerytura wyniesie 1970,98 zł brutto, czyli około 1793,59 zł netto miesięcznie. Przekładając to na konkretne liczby, emeryci otrzymujący najniższe świadczenia mogą liczyć na wzrost o 92,07 zł brutto i około 84 zł "na rękę". W skali całego roku jest to więc wzrost o około 1000 zł netto.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ujawniony dopiero w lutym 2026 roku i będzie to po publikacji danych GUS o inflacji i wzroście wynagrodzeń. Podwyżki wejdą w życie od 1 marca 2026 roku.