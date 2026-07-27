Zakaz koszenia trawy 2026 - w jakich dniach i godzinach koszenie trawy jest zabronione? Jaki mandat za koszenie trawnika w niedzielę?

Zakaz koszenia trawy 2026? W jakich godzinach?

Nie ma w Polsce ustawy, która zabraniałaby koszenia trawy o konkretnej godzinie czy w określony dzień. Ale uwaga – koszenie w czasie ciszy nocnej, czyli między 22:00 a 6:00, to już naruszenie przepisów. Hałasowanie po godzinie 22:00 może być podstawą do interwencji służb.

Kosiarka to hałas rzędu nawet 100 dB – porównywalny z młotem pneumatycznym czy motocyklem bez tłumika. Lepiej więc nie zaczynać pracy o świcie i nie kończyć jej tuż przed północą – nie tylko ze względu na przepisy, ale i relacje z sąsiadami.

Co zrobić, jeśli sąsiad kosi trawę o 6 rano lub o 22?

Warto najpierw porozmawiać z sąsiadem, a jeśli to nie pomoże – można zadzwonić na straż miejską lub policję i zgłosić zakłócanie porządku.

Czy można kosić trawnik w niedzielę i święta?

Tutaj również nie ma odgórnego zakazu, ale działa coś ważniejszego niż prawo - zdrowy rozsądek i zwyczaje społeczne. Niedziela to czas odpoczynku, a święta – rodzinnego spokoju. Choć wielu właścicieli ogrodów znajduje czas na koszenie właśnie w weekend, warto uszanować ciszę i święty spokój innych, zwłaszcza w niedzielne przedpołudnie czy święta religijne. To po prostu dobre wychowanie.

Zakaz koszenia trawy a hałas – co mówią przepisy 2026?

Dopuszczalne poziomy hałasu w zabudowie mieszkaniowej to maksymalnie 65 dB w dzień i 56 dB w nocy. Kosiarki te normy przekraczają, i to sporo. Dlatego w planach zagospodarowania przestrzennego mogą pojawić się ograniczenia – a jeśli hałas zakłóca czyjś spokój, sąsiedzi mają prawo zareagować. Nie każda sprawa trafi do sądu, ale warto wiedzieć, że prawo chroni ciszę.

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Kiedy kosiarka spalinowa może być zakazana?

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) prowadzi monitoring jakości powietrza oraz informuje właściwe organy o stanie jakości powietrza i ryzyku wystąpienia lub przekroczenia poziomów substancji w powietrzu.

W przypadku ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu, sposób postępowania osób fizycznych (np. ograniczenie emisji własnej) określany jest w programach ochrony powietrza, opracowywanych dla stref, w których takie przekroczenia występują. Programy te są przyjmowane przez właściwe zarządy województw.

Takie sytuacje zdarzają się najczęściej w miastach w czasie upałów. Zakaz dotyczy wtedy konkretnego obszaru i obowiązuje przez wskazany czas.

Czy wspólnota mieszkaniowa może zakazać koszenia?

Może to zapisać w regulaminie, ale nie jest to wiążące prawnie. Zakaz taki może być egzekwowany tylko jako zalecenie, a nie przepis prawa.

Kiedy można kosić trawę na działce ROD?

Podczas koszenia trawy na działce ROD należy przestrzegać regulaminu ROD, który może np. zabraniać prac hałaśliwych w niedziele i święta. Za nieprzestrzeganie zasad można dostać upomnienie, a w skrajnych przypadkach – zostać pozbawionym prawa do użytkowania działki.

Jakie mandaty i kary za koszenie trawy?

Mandat za samo koszenie? Raczej nie. Ale już zakłócanie ciszy nocnej, spokoju sąsiedzkiego czy rodzinnych uroczystości – może skończyć się interwencją. Policja lub straż miejska mogą powołać się na art. 51 §1 Kodeksu wykroczeń. W grę wchodzi kara grzywny, ograniczenia wolności albo areszt. Choć takie przypadki są rzadkie, warto nie prowokować sąsiadów.

Jak wysokie są kary? Mandat do 500 zł – to najczęściej stosowana kara za głośne koszenie w nieodpowiednich godzinach. Teoretycznie grzywna może sięgnąć nawet 5 000 zł, ale to rzadkie i wymaga postępowania sądowego.

Koszenie trawnika a dobre relacje z sąsiadami – o tym nie zapominaj!

Zamiast zastanawiać się, czy „wolno”, warto zapytać siebie: czy to dobry moment? Koszenie trawy w sobotę po południu nikogo nie dziwi. Ale już niedzielny hałas może stać się zarzewiem konfliktu. Wystarczy chwila refleksji – a może nawet pytanie sąsiada – by uniknąć nieporozumień. Bo trawnik odrasta, ale relacje czasem trudno odbudować.