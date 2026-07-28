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Edukacja podporządkowana arkuszom ZUS. Dlaczego uczelnie po cichu likwidują niszowe kierunki?

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 19:00
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Edukacja podporządkowana arkuszom ZUS. Dlaczego uczelnie po cichu likwidują niszowe kierunki?/Shutterstock
Lipiec to czas, w którym uwaga opinii publicznej skupia się na progach punktowych i sukcesach rekrutacyjnych wyższych uczelni. W cieniu wielkich kampanii marketingowych uniwersytetów rozgrywa się jednak zupełnie inny proces. Władze akademickie w całym kraju podejmują właśnie decyzje o likwidacji lub łączeniu niszowych kierunków studiów.Nie stoi za tym nagła zmiana misji dydaktycznej. Decyduje o tym twarda ekonomia i bezwzględny algorytm państwowy. Ministerstwo Nauki uzależniło bowiem wysokość subwencji dla uczelni od tego, ile ich absolwenci zarabiają po odebraniu dyplomu.

System ELA jako bezwzględny sędzia. Jak ZUS kontroluje uniwersytety?

Kluczowym narzędziem weryfikacji finansowej szkół wyższych stał się Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Platforma ta co miesiąc pobiera automatyczne dane bezpośrednio z rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

System ELA precyzyjnie sprawdza dwa wskaźniki: realną wysokość zarobków absolwentów oraz czas, jaki upłynął od obrony pracy dyplomowej do podjęcia pierwszej legalnej pracy. Jeśli absolwenci danego kierunku (na przykład filologii klasycznej, historii sztuki czy filozofii) masowo lądują na minimalnej krajowej lub pozostają na bezrobociu, algorytm ministerstwa drastycznie obniża ocenę finansową całej uczelni. Dla rektorów wniosek jest prosty. Utrzymywanie mało dochodowych kierunków generuje potężne straty w ogólnej dotacji państwowej.

Finanse publiczne kontra misja akademicka. Uczelnia jako korporacja

Nowy model finansowania szkolnictwa wyższego zmusza rektorów do zarządzania uniwersytetami tak, jak zarządza się przedsiębiorstwami komercyjnymi. Koszty utrzymania infrastruktury oraz pensje profesorskie stale rosną z powodu inflacji i cen energii.

Uczelnie publiczne nie mogą już pozwalać sobie na prowadzenie grup wykładowych liczących zaledwie kilku studentów, jeśli profil danego kierunku nie przynosi korzyści finansowych w algorytmie subwencyjnym. Humanistyka i nauki o sztuce stają się w tym systemie obciążeniem dla uniwersyteckich budżetów. W kuluarach zapadają więc decyzje o wygaszaniu rekrutacji i likwidacji struktur wydziałowych. Edukacja wyższa została brutalnie podporządkowana doraźnym potrzebom rynku pracy i statystykom urzędowym.

Co likwidacja kierunków oznacza dla przyszłych studentów?

Dla tegorocznych maturzystów, którzy mimo wszystko chcieli studiować niszowe pasje, rzeczywistość w lipcu bywa zaskakująca. Wiele osób ze zdziwieniem odkrywa, że wybrane przez nich kierunki zniknęły z oferty elektronicznej rekrutacji IRK w ostatniej chwili.

Uczelnie mają prawo do wygaszania rekrutacji, jeśli liczba chętnych lub prognozowany wskaźnik ELA nie gwarantują opłacalności ekonomicznej. Studenci wyższych lat kierunków likwidowanych are przymusowo konsolidowani i przenoszeni na inne, pokrewne specjalności. Tradycyjne, szerokie wykształcenie ogólne przegrywa walkę z arkuszem kalkulacyjnym ministerstwa. Przy wyborze studiów w 2026 roku liczy się wyłącznie chłodna analiza zwrotu z inwestycji w edukację.

FAQ

Czy dane w systemie ELA są anonimowe i bezpieczne?

Tak. Ogólnopolski system ELA przetwarza dane w sposób całkowicie zanonimizowany. Algorytm łączy informacje o dyplomach z bazą ZUS za pomocą specjalnych kluczy szyfrujących, dzięki czemu urzędnicy widzą jedynie zbiorcze statystyki finansowe danego kierunku, bez dostępu do danych osobowych absolwentów.

Jak sprawdzić pozycję finansową wybranego kierunku przed rekrutacją?

Wszystkie raporty i rankingi systemu ELA są publicznie dostępne na oficjalnej platformie internetowej ministerstwa. Każdy kandydat na studia może samodzielnie sprawdzić średnie zarobki oraz czas poszukiwania pracy przez absolwentów konkretnej uczelni i wydziału w swoim regionie.

Czy rektor może zamknąć kierunek w trakcie trwania roku akademickiego?

Nie. Likwidacja kierunku studiów lub wygaszenie rekrutacji może nastąpić wyłącznie przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Uczelnia musi zapewnić osobom już studiującym możliwość dokończenia nauki i obrony dyplomu na dotychczasowych warunkach programowych.

Czy system ELA bierze pod uwagę pracę absolwentów na umowach o dzieło?

System ELA opiera się głównie na danych z ZUS, co oznacza, że najlepiej rejestruje umowy o pracę oraz umowy zlecenie. Dochody z nieozusowanych umów o dzieło czy pracy za granicą są trudniejsze do precyzyjnego oszacowania, co bywa punktem krytyki ze strony władz uczelni artystycznych i humanistycznych.

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Źródło: forsal.pl
Katarzyna Kania
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Tematy: ZUSstudiaedukacja
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Edukacja podporządkowana arkuszom ZUS. Dlaczego uczelnie po cichu likwidują niszowe kierunki?
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