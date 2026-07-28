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Nocny pociąg z Przemyśla do Niemiec. Czesi rzucili rękawicę Intercity

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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49 minut temu
Będą nocne pociągi z Polski do Niemiec
Będą nocne pociągi z Polski do Niemiec/Materiały prasowe
Przez Polskę, Czechy aż do środkowych Niemiec. Leo Express rusza z nocnymi połączeniami przez trzy kraje. Pociąg wyjedzie w południe z Przemyśla, a następnego dnia o godz. 7 dotrze do Frankfurtu nad Menem. To druga próba uruchomienia tego połączenia. Poprzednia została zablokowana.

Rusza nocny pociąg do Niemiec

To koniec perypetii związanych z nocną trasą z Przemyśla przez Kraków i Pragę do środkowych Niemiec. Czeski przewoźnik Leo Express, należący do grupy Renfe, w czerwcu uruchomił kolejowe połączenie. Napotkał jednak na „blokadę” w Polsce.

PKP Intercity wystąpiło o tzw. badanie równowagi ekonomicznej, sugerując, że komercyjny pociąg Leo Express zagrozi połączeniom dofinansowywanym przez państwo. Werdykt wydał Urząd Transportu Kolejowego (UTK), który pozwolił na realizację połączenia, jednak nastąpiło to już po jego planowanym uruchomieniu.

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Doszło do absurdalnej sytuacji. Pociąg Leo Express startował z Frankfurtu nad Menem, następnie dojeżdżał do czeskiego Bohumina, czyli stacji przy granicy z Polską, gdzie pasażerowie przesiadali się do autobusów. Przez Polskę nie mogli już jechać pociągiem. Wkrótce jednak to się zmieni.

Pociąg z miejscami do leżenia

Pierwszy kurs zaplanowano na piątek, 31 lipca. Pociąg wyjedzie o godz. 12.04 z Przemyśla Głównego, a następnie zatrzyma się na stacjach:

  • Przemyśl Zasanie,
  • Radymno,
  • Jarosław,
  • Przeworsk,
  • Łańcut,
  • Rzeszów Główny,
  • Sędziszów Małopolski,
  • Ropczyce,
  • Dębica,
  • Tarnów,
  • Brzesko-Okocim,
  • Bochnia,
  • Kraków Płaszów,
  • Kraków Główny,
  • Oświęcim.

Po przekroczeniu granicy pociąg zatrzyma się m.in. w Bohuminie, Ostrawie, Studénce, Hranicach na Morawach, Zábřehu na Morawach, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Labem oraz Děčínie. W Pradze postój zaplanowano na godz. 22.32.

Następnie, już w Niemczech, pociąg zatrzyma się m.in. w Dreźnie, Halle, Weißenfels, Naumburgu, Apoldzie, Weimarze, Erfurcie, Eisenach, Offenbach oraz we Frankfurcie nad Menem, gdzie zakończy bieg o godz. 7.22 następnego dnia.

Ile kosztują bilety?

Pociągi będą zestawiane z klasycznych wagonów klasy Economy (ceny od 48 zł), klasy Business (od 120 zł), a także z wagonu sypialnego z miejscami do leżenia i śniadaniem w cenie. Bilety do wagonu sypialnego kosztują od 180 zł.

– Naszym celem jest tworzenie nowych, wygodnych i przyjaznych dla środowiska połączeń międzynarodowych, które dotychczas nie istniały, oraz zapewnianie pasażerom przystępnych cenowo i nowoczesnych możliwości podróżowania po Europie – mówi Peter Köhler, dyrektor generalny Leo Express.

Köhler nie ukrywa, że jedną z najważniejszych grup klientów będą Ukraińcy, którzy tuż za granicą swojego kraju przesiądą się do pociągu jadącego przez środkowe Niemcy. W przyszłości, po zakończeniu wojny, należy spodziewać się przedłużenia połączenia za wschodnią granicę Polski.

Rozkład jazdy pociągu

Kierunek Przemyśl–Frankfurt nad Menem:

Przemyśl 12.04 – Kraków 15.03 – Ostrawa 18.14 – Praga 22.32 – Drezno 1.38 – Frankfurt nad Menem 7.22

Kierunek Frankfurt nad Menem–Przemyśl:

Frankfurt nad Menem 15.03 – Drezno 22.30 – Praga 1.17 – Ostrawa 5.19 – Kraków 8.36 – Przemyśl 11.25

Przewoźnik zastrzega, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi godziny odjazdów mogą ulec zmianie.

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Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.

Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".

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Tematy: Niemcypociągtransportleoexpress
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