Gdzie pojadą szybkie pociągi?

Spółki Centralny Port Komunikacyjny oraz PKP Polskie Linie Kolejowe przeprowadziły kolejne konsultacje trzech wariantów hybrydowych rozbudowy sieci kolejowej w Polsce z przedstawicielami Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jest to ostatni etap prac dotyczących Zintegrowanej Sieci Kolejowej (ZSK).

„W tym kwartale spółki Centralny Port Komunikacyjny i PKP Polskie Linie Kolejowe wybiorą i przekażą Pełnomocnikowi Rządu ds. CPK (wiceministrowi infrastruktury Maciejowi Laskowi - PAP) rekomendowany wariant rozwoju sieci kolejowej po 2035 r., czyli już po planowanym uruchomieniu pierwszej linii KDP - »Y« łączącej Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław” - podała spółka CPK w komunikacie.

Trzy warianty rozwoju kolei

Przekazała, że uczestnicy spotkania zapoznali się z trzema wariantami rozwoju sieci kolejowej, spośród których wyłoniony zostanie ten rekomendowany. Celem spotkania było skonsultowanie ich przebiegów z uwzględnieniem potrzeb logistycznych polskiej armii.

„Omówiono i doprecyzowywano również zagadnienia związane z wykorzystaniem linii kolejowych jako infrastruktury podwójnego przeznaczenia (dual use), w zakresie m.in. lokalizacji obiektów oraz ich parametrów eksploatacyjnych i technicznych. Przedstawiciele Wojska Polskiego uczestniczyli w warsztatach ZSK już po raz trzeci” - wskazała spółka CPK.

Jak przekazano, analizowano ponad 10 wariantów rozwoju sieci kolejowej, z których powstały trzy warianty hybrydowe. Propozycje rozwiązań powstały m.in. na bazie paneli eksperckich oraz w trakcie warsztatów prowadzonych z branżą logistyczną i intermodalną, wojskowymi i ekspertami od powiązań transgranicznych.

„Merytoryczny nadzór nad prowadzonymi pracami analitycznymi sprawuje Rada Naukowa ZSK. Jeszcze w tym kwartale wariant rekomendowany trafi do Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego” - zaznaczyła spółka.

Kolej na sytuacje kryzysowe

Cytowany w komunikacie członek zarządu CPK Piotr Rachwalski podkreślił, że projektowane przez spółkę inwestycje kolejowe muszą być gotowe do wykorzystania w potencjalnych sytuacjach kryzysowych.„Ze względu na to, że te kwestie traktujemy priorytetowo, ponownie zaprosiliśmy przedstawicieli kluczowych podmiotów związanych z wojskowością, bezpieczeństwem i odpornością państwa” - dodał Rachwalski.

Program inwestycyjny Port Polska przewiduje m.in. budowę centralnego lotniska zlokalizowanego pomiędzy Warszawą i Łodzią. Według przyjętego harmonogramu budowa lotniska na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku. (PAP)