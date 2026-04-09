Przewoźnik przypomniał w czwartek w komunikacie, że w ubiegłoroczne święta, między 14 a 22 kwietnia, liczba pasażerów wyniosła 1,50 mln. To oznacza wzrost o 800 tysięcy pasażerów.

Najwięcej pasażerów PKP Intercity we wtorek 7 kwietnia

W tym roku najwięcej osób skorzystało z pociągów PKP Intercity 7 kwietnia - 291 tys. Jak podkreślono, to największa dzienna liczba przewozów w tym roku. Na drugim miejscu pod względem liczby pasażerów uplasował się piątek 3 kwietnia, z wynikiem 255 tys. Przewoźnik podkreślił, że każdego dnia liczba przewozów rosła.

Wcześniej PKP Intercity informowało o planowanym dołączeniu dodatkowych wagonów do 150 najpopularniejszych pociągów w całym kraju. Z danych firmy wynika, że do pociągów zostały dołączone 364 wagony - najwięcej w poniedziałek 6 kwietnia, kiedy doszło 97 wagonów, oraz dzień później - wówczas doczepiono 85 wagonów.

PKP Intercity w 2026 roku planuje przewieźć blisko 100 mln osób

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów.

Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express Intercity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express Intercity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

W ubiegłym roku spółka przewiozła 89,2 mln pasażerów. Przewoźnik szacuje, że w 2026 r. z jego usług skorzysta 96 mln osób. (PAP)

bch/ pad/