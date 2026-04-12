Kiedy nadgodziny są zgodne z prawem

Zasady pracy w godzinach nadliczbowych określa Kodeks pracy, a dokładnie art. 151 § 1. Przepisy jasno wskazują, że nadgodziny nie mogą być stałym elementem organizacji pracy. Są dopuszczalne jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Reklama

Pierwszą z nich są szczególne potrzeby pracodawcy. W praktyce oznacza to nagłe i nieprzewidziane sytuacje, takie jak spiętrzenie obowiązków, pilne zlecenia czy absencja innych pracowników. Nie może to jednak być sposób na codzienne funkcjonowanie firmy.

Drugą sytuacją są akcje ratownicze oraz usuwanie awarii. Chodzi o przypadki, w których zagrożone jest życie, zdrowie, mienie albo środowisko. W takich okolicznościach pracodawca ma prawo wymagać pracy po godzinach.

Kiedy nadgodziny są nielegalne

Nie każde polecenie pracy po godzinach musi być wykonane. Pracownik ma prawo odmówić, jeśli nadgodziny naruszają przepisy.

Pierwszym problemem jest brak rzeczywistej potrzeby. Jeśli nadgodziny są planowane z góry i powtarzają się regularnie, może to oznaczać, że pracodawca nadużywa prawa.

Kolejną kwestią są limity czasu pracy. Łączny tygodniowy czas pracy wraz z nadgodzinami nie może przekraczać średnio 48 godzin, zgodnie z art. 131 Kodeksu pracy. Istnieje także roczny limit nadgodzin, który co do zasady wynosi 150 godzin, chyba że w firmie ustalono inaczej.

Istotne jest również prawo do odpoczynku. Pracownik musi mieć zapewnione co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby oraz 35 godzin w tygodniu. Jeśli nadgodziny to naruszają, są sprzeczne z prawem.

Szczególna ochrona pracowników

Niektóre grupy pracowników mają dodatkowe uprawnienia. Kobiety w ciąży oraz pracownicy młodociani nie mogą wykonywać pracy w nadgodzinach w ogóle. Z kolei osoby opiekujące się dzieckiem do 8. roku życia mogą pracować po godzinach tylko za swoją zgodą.

To oznacza, że w takich przypadkach pracodawca nie może jednostronnie narzucić nadgodzin.

Odmowa pracy w nadgodzinach. Kiedy jest bezpieczna

Odmowa pracy po godzinach jest w pełni legalna, jeśli polecenie narusza przepisy lub prawa pracownika. Dotyczy to także sytuacji, w których praca zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu.

Warto jednak pamiętać, że jeśli nadgodziny są zgodne z prawem i mieszczą się w dopuszczalnych granicach, odmowa może zostać uznana za naruszenie obowiązków pracowniczych. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do poważnych konsekwencji.

Co to oznacza w praktyce

Granica między legalnymi a nielegalnymi nadgodzinami nie zawsze jest oczywista. Kluczowe znaczenie ma to, czy pracodawca rzeczywiście ma podstawę do ich zlecenia oraz czy respektuje limity czasu pracy i prawa pracownika.

W praktyce oznacza to, że pracownik nie jest całkowicie zobowiązany do pracy po godzinach, ale też nie może dowolnie odmawiać. Każdą sytuację należy ocenić indywidualnie, biorąc pod uwagę przepisy i konkretne okoliczności.