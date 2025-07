Do przetargu na budowę drogi o łącznej długości ok. 8 km zgłosiło się dziesięciu wykonawców. Najniższa zadeklarowana kwota jest na poziomie 139,9 mln zł, podczas gdy najwyższa przekraczało 227,2 mln zł. Inwestycja częściowo biegnie przez tereny miasta Szczecina, częściowo usytuowana jest na obszarach poza miastem za które odpowiada GDDKiA. Nowa droga zapewni odpowiedni dojazd do Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS) w ciągu S6, która obecnie również jest w trakcie przetargu.

Reklama

/> />

Reklama

Poznaliśmy oferty

Najniższa oferta o wartości 139,98 mln zł wpłynęła od firmy Rubau. Najdroższą ofertę o wartości 227,24 mln zł zgłosiło konsorcjum na czele z firmą PRD Nowogard.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na budowę obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 (Dołuje – Szczecin). Nazwa Wykonawcy Cena zł brutto (zł) RUBAU Polska Sp. z o.o. 139978249,37 STRABAG Sp. z o.o. 168350975,17 PORR S.A. 165756434,53 MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. 176739184,67 ROVERPOL SP. Z O.O.- LIDER, ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.- PARTNER 179088000,00 TERLAN Sp. z o.o. 168770556,21 Budimex S.A. 153404333,10 EUROVIA POLSKA S.A. 182551846,29 PRD Nowogard S.A., Henryk Mazur prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MAZUR - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur”, Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Mazur Sp. z o.o., BD Kasprzak Sp. z o.o. 227238121,98 NDI ENERGY Sp. z o.o 189556971,43

Wspólna inwestycja GDDKiA i samorządu

Obwodnica Mierzyna częściowo biegnie przez tereny miasta, dlatego jest to wspólna inwestycja GDDKiA i miasta Szczecin. Nowa tras ma zapewnić dojazd do Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6 (obecnie na etapie przetargu). Miasto Szczecin odpowiada za 4,64 km trasy. W marcu tego roku Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję ZRID zarówno na odcinki GDDKiA, jak i te miejskie.

Inwestycja będzie realizowana w systemie Buduj. Roboty będą mogły ruszyć wkrótce po podpisaniu umowy z wykonawcą, co jak ocenia inwestor, powinno nastąpić jeszcze w tym roku. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2028 r.

/> />

Szybciej ze Szczecina do ZOS

Obecnie DK10, wychodząca ze Szczecina w stronę granicy polsko-niemieckiej, przebiega obecnie przez gęsto zabudowaną miejscowość Mierzyn. Dzięki nowej trasie ruch będzie wyprowadzony poza miasto, gdzie teraz codziennie, w godzinach szczytu, tworzą gigantyczne się korki. Na połączeniu DK10 z ZOS powstanie węzeł Szczecin Zachód, który będzie jednym z głównych połączeń z centrum Szczecina.

Przebieg obwodnicy Mierzyna

Początkiem drogi od strony Szczecina będzie skrzyżowanie na końcu ulicy Ku Słońcu w rejonie istniejącego centrum handlowego. Ten ponad ponad 200 m odcinek biegnie na terenie Miasta Szczecin. Kolejne ok. 1,2 km trasy, do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego, to odpowiedzialność GDDKiA.

Dalej trasa na długości ok. 2,1 km ponownie wejdzie na teren miasta, a kolejne ok. 1,3 km to ponownie odpowiedzialność GDDKiA. Trasa zakończy się na węźle Szczecin Zachód (Dołuje).