Pierwsza jezdnia obwodnicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61 została oddana do użytku na początku października 2024 roku. Obecnie trwają ostatni prace na budowie drugiej jezdni obwodnicy miasta. Z końcem września kierowcy będą mogli już w pełni korzystać z dwujezdniowej obwodnicy Łomży w ciągu S61, a tym samym kierowcy będą mogli korzystać z pełnego, ponad 310-kilometrowego korytarza transportowego Via Baltica – od Warszawy do Budziska na granicy z Litwą.

Obwodnica Łomży

Cała obwodnica Łomży liczy prawie 20 km. Część trasy (12,9 kilometra) biegnie w ciągu drogi ekspresowej S61. Pozostała 7 kilometrów biegnie w ciągu DK64. Niemal jedna dziesiąta długości obwodnicy to dwujezdniowy most o długości 1205 m. To najdłuższy obiekt tego typu w województwie podlaskim, który umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie drogi ekspresowej S61 nad doliną Narwi i samą rzeką.

Zadanie o wartości 713,4 mln zł realizuje Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Na realizację tego zadania GDDKiA uzyskała dofinansowanie z unijnego programu FEnIKS w wysokości 245,9 mln zł.

Nie tylko ekspresówka

Oprócz dwóch jezdni S61 z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym oraz infrastruktury towarzyszącej powstaje też jednojezdniowy fragment drogi krajowej nr 64. Długość tego odcinka, budowanego po nowym śladzie, to prawie 7 km. W tym roku gotowy będzie fragment od węzła Łomża Północ do Marianowa (3 km), a w połowie przyszłego roku od Marianowa do Elżbiecina (4 km).

Via Baltica

Via Baltica to europejska trasa E67, która łączy Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię, a docelowo Finlandię, biegnąc od Warszawy do Tallina. Jest to fragment sieci drogowej TEN-T i stanowi kluczowe połączenie drogowe w regionie. Polska część Via Baltica to w większości droga ekspresowa S61.

Historia budowy Via Baltica (S61)