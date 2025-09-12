Pierwsza jezdnia obwodnicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61 została oddana do użytku na początku października 2024 roku. Obecnie trwają ostatni prace na budowie drugiej jezdni obwodnicy miasta. Z końcem września kierowcy będą mogli już w pełni korzystać z dwujezdniowej obwodnicy Łomży w ciągu S61, a tym samym kierowcy będą mogli korzystać z pełnego, ponad 310-kilometrowego korytarza transportowego Via Baltica – od Warszawy do Budziska na granicy z Litwą.
Obwodnica Łomży
Cała obwodnica Łomży liczy prawie 20 km. Część trasy (12,9 kilometra) biegnie w ciągu drogi ekspresowej S61. Pozostała 7 kilometrów biegnie w ciągu DK64. Niemal jedna dziesiąta długości obwodnicy to dwujezdniowy most o długości 1205 m. To najdłuższy obiekt tego typu w województwie podlaskim, który umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie drogi ekspresowej S61 nad doliną Narwi i samą rzeką.
Zadanie o wartości 713,4 mln zł realizuje Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Na realizację tego zadania GDDKiA uzyskała dofinansowanie z unijnego programu FEnIKS w wysokości 245,9 mln zł.
Nie tylko ekspresówka
Oprócz dwóch jezdni S61 z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym oraz infrastruktury towarzyszącej powstaje też jednojezdniowy fragment drogi krajowej nr 64. Długość tego odcinka, budowanego po nowym śladzie, to prawie 7 km. W tym roku gotowy będzie fragment od węzła Łomża Północ do Marianowa (3 km), a w połowie przyszłego roku od Marianowa do Elżbiecina (4 km).
Via Baltica
Via Baltica to europejska trasa E67, która łączy Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię, a docelowo Finlandię, biegnąc od Warszawy do Tallina. Jest to fragment sieci drogowej TEN-T i stanowi kluczowe połączenie drogowe w regionie. Polska część Via Baltica to w większości droga ekspresowa S61.
Historia budowy Via Baltica (S61)
- 19 grudnia 2013 roku – obwodnica Stawisk (jedna jezdnia DK61, długość 6,5 km) oddana do użytku. Druga jezdnia oddana wraz z odcinkiem S61 Kolno - Stawiski 9 sierpnia 2021 r.
- 7 listopada 2014 roku – obwodnica Augustowa oddana do użytku, w tym 12,7 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 od węzła Raczki do Suwałk.
- 13 listopada 2015 roku – obwodnica Szczuczyna (jedna jezdnia DK61, długość 8 km) oddana do ruchu. Otwarcie drugiej jezdni nastąpiło 15 maja 2020 r.
- 13 kwietnia 2019 roku – obwodnica Suwałk oddana do ruchu (12,8 km).
- 14 lipca 2021 roku – odcinek Śniadowo - węzeł Łomża Południe oddany do użytku (17 km).
- 9 sierpnia 2021 roku – odcinki Kolno - Stawiski (16,4 km) oraz Stawiski - Szczuczyn (18 km) udostępnione kierowcom.
- 31 grudnia 2021 roku – odcinek Wysokie - Raczki (20,2 km) oddany do użytku.
- 13 września 2022 roku – odcinek Szczuczyn - Ełk Południe (23,3 km) oddany do ruchu.
- 22 grudnia 2022 roku – odcinek Suwałki - Budzisko (24 km) oddany do ruchu.
- 2 czerwca 2023 roku – odcinek Łomża Południe - Łomża Zachód (7,3 km) oddany do użytkowania po zakończeniu budowy węzła Łomża Zachód.
- 12 sierpnia 2023 roku – odcinek Ełk Południe - Kalinowo (19,5 km) oddany do użytku.
- 13 października 2023 roku – odcinek Ostrów Mazowiecka Północ - Śniadowo (19,5 km) oddany do ruchu.
- 30 września 2024 roku – udostępnienie do ruchu jednej jezdni obwodnicy Łomży (12,9 km).