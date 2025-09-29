Most wznoszący się nad kanionem Huajiang to obecnie największa osiągnięcie inżynieryjne na świecie. Gigantyczna wisząca konstrukcja znajduje się na wysokości 625 m nad poziomem rzeki, bijąc o ok. 60 metrów dotychczasowego rekordzistę – most Duge, który też znajduje się w Chinach. Oficjalnie inwestycja wystartowała 18 stycznia 2022 r.

Cała konstrukcja, która przecina Wielki Kanion Huajiang, zwany także „pęknięciem ziemi”, ma długość 2890 m, natomiast główne przęsło biegnące nad rzeką Beipan ma 1420 m długości.

Dwie minuty zamiast dwóch godzin jazdy

Jak podkreśla agencja Xinhua, na którą powołuje się PAP, nowy most ma kluczowe znaczenie dla lokalnej społeczności, ponieważ radykalnie skraca czas podróży między powiatami Zhenfeng i Guanling z dwóch godzin do zaledwie dwóch minut.

Zagłębie gigantycznych mostów

Chiny podejmują ogólnokrajowe działania mające na celu poprawę infrastruktury, zwłaszcza w stosunkowo słabo rozwiniętych obszarach górskich, takich jak Guizhou, które jest położone 1287 km na zachód od miasta Shenzhen. Obecnie niemal połowa ze 100 najwyższych mostów na świecie znajduje się w prowincji Guizhou. Spośród 50 najwyższych mostów na świecie tylko trzy znajdują się poza granicami Chin - zwraca z kolei uwagę dziennik „South China Morning Post”. W regionie oddano do użytku lub trwa budowa 32 tys. mostów.