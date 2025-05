Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma w swoim zarządzie nieco ponad 10 tys. obiektów mostowych o łącznej długość ok. 570 km, i powierzchni ok. 8,4 mln mkw. Wiele z tych mostów zaliczanych jest do wyjątkowych dzieł sztuki inżynieryjnej, jednak pod względem długości od 10 lat jest jeden i ten sam lider.

Reklama

Najdłuższy most w Polsce

Najdłuższy most w Polsce znajduje się na autostradzie A1 i łączy brzegi Wisły koła Grudziądza w woj. kujawsko-pomorskim. Konstrukcja ma prawie dwa kilometry długości i został wybudowany ponad 10 lat temu. Gdy most w Rozgartach powstawał w 2011 roku został rekordzistą i do dziś dzierży to miano.

Dokładna długość przeprawy przez Wisłę w Rozgartach to 1 953,6 metrów. Most jest fragmentem autostrady A1 i łączy węzeł "Nowe Marzy" z węzłem "Grudziądz".

Ta imponująca konstrukcja składa się z trzech części, mostu nurtowego nad głównym korytem Wisły o długości 400 metrów, na co składają się 3 przęsła, z których dwa skrajne mają 180 m i 110 m oraz dwóch estakad dojazdowych po obu stronach rzeki. Dłuższa z nich ma długość niespełna kilometra, a krótsza nieco ponad 500 metrów.

/> />

Srebrny medal dla mostu pod Kwidzynem

Drugim najdłuższym mostem w Polsce jest most pod Kwidzynem, krótszy od lidera o nieco ponad 86 m, który ma 1867,2 m długości. Wybudowana w 2013 roku przeprawa przez Wisłę stanowi połączenie między drogą krajową 55, a DK 91.

Swego czasu był to najdłuższy most typu extradosed w Europie, co oznacza, że łączy w sobie cechy mostu belkowego i podwieszanego.

/> />

Brąz dla Wrocławia

Na najniższym podium zestawienia najdłuższych mostów w Polsce znalazł się przepiękny most Rędziński z Wrocławia, który stanowi przeprawę nad Odrą oraz nad całą Wyspą Rędzińską.

Wrocławski most jest części Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w ciągi autostrady A8. Jego długość to 1742 metry, czyli o nieco ponad 211 m mniej niż długość rekordowego mostu w Rozgartach. Budowa tej imponującej konstrukcji zakończyła się w 2011 roku. O ile pod względem długości wrocławski most nie jest rekordzistą, to ma inny imponujący rekord. Jego jedyny pylon ma wysokość 122 metrów i jest najwyższą tego typu konstrukcją w Polsce.