Oddanie blisko 13-kilometrowego odcinka jezdni w ciągu drogi S61 sprawia, że na całym polskim fragmencie szlaku Via Baltica, o łącznej długości 310 km, kierowcy w końcu mają do dyspozycji dwie jezdnie po dwa pasy w każdą stronę.

W Polsce szlak Via Baltica biegnie od przejścia granicznego z Litwą w Budzisku do Ostrowi Mazowieckiej w ciągu S61 i dalej po S8 do Warszawy. Trasa pełni rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi - od Helsinek przez Tallin, Rygę i Kowno - z Polską i zachodnią częścią Europy.

Obwodnica z najdłuższym mostem w regionie

Obwodnica Łomży ma 12,9 km długości i biegnie od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. Najistotniejszym elementem tej trasie jest most o długości 1205 metrów nad całą doliną Narwi, czyli nad terenami zalewowymi rzeki. To najdłuższy tego typu obiekt w województwie podlaskim. Droga na całej obwodnicy Łomży przystosowana jest do przenoszenia ciężkiego ruchu – 11,5 t/oś.

W ramach zadania wybudowane zostały trzy węzły drogowe: Łomża Zachód, Nowogród, Łomża Północ. Wartość kontraktu to 713,4 mln zł.

W ramach zadania jakim jest budowa obwodnicy Łomży powstaje też 7 km odcinek DK64. W tym roku oddajemy do ruchu fragment od węzła Łomża Północ do Marianowa (3 km), a w przyszłym roku od Marianowa do Elżbiecina (4 km).

Historia budowy i oddania do ruchu kolejnych odcinków S61

19 grudnia 2013 r. – obwodnica Stawisk (jedna jezdnia DK61, długość 6,5 km). Druga jezdnia oddana wraz z odcinkiem S61 Kolno - Stawiski 9 sierpnia 2021 r.

(jedna jezdnia DK61, długość 6,5 km). Druga jezdnia oddana wraz z odcinkiem S61 Kolno - Stawiski 9 sierpnia 2021 r. 7 listopada 2014 r. – obwodnica Augustowa , w tym 12,7 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 od węzła Raczki do Suwałk

, w tym 12,7 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 od węzła Raczki do Suwałk 13 listopada 2015 r. – o bwodnica Szczuczyna (jedna jezdnia DK61, długość 8 km). Otwarcie drugiej jezdni nastąpiło 15 maja 2020 r.

(jedna jezdnia DK61, długość 8 km). Otwarcie drugiej jezdni nastąpiło 15 maja 2020 r. 13 kwietnia 2019 r. – obwodnica Suwałk (12,8 km)

(12,8 km) 14 lipca 2021 r. – odcinek Śniadowo - Łomża Południe (17 km)

(17 km) 9 sierpnia 2021 r. – o dcinki Kolno - Stawiski ( 16,4 km) oraz Stawiski - Szczuczyn (18 km)

16,4 km) oraz (18 km) 31 grudnia 2021 r. – odcinek Wysokie - Raczki (20,2 km)

(20,2 km) 13 września 2022 r. – odcinek Szczuczyn - Ełk Południe (23,3 km)

(23,3 km) 22 grudnia 2022 r. – odcinek Suwałki - Budzisko (24 km)

(24 km) 2 czerwca 2023 r. – odcinek Łomża Południe - Łomża Zachód (7,3 km), oddany do użytkowania po zakończeniu budowy węzła Łomża Zachód

(7,3 km), oddany do użytkowania po zakończeniu budowy węzła Łomża Zachód 12 sierpnia 2023 r. – odcinek Ełk Południe - Kalinowo (19,5 km)

(19,5 km) 13 października 2023 r. – odcinek Ostrów Mazowiecka Północ - Śniadowo ( 19,5 km)

19,5 km) 30 września 2024 r. – udostępnienie do ruchu jednej jezdni obwodnicy Łomży (12,9 km)

(12,9 km) 2 października 2025 r. – oddanie do ruchu drugiej jezdni obwodnicy Łomży (12,9 km)