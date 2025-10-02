Oddanie blisko 13-kilometrowego odcinka jezdni w ciągu drogi S61 sprawia, że na całym polskim fragmencie szlaku Via Baltica, o łącznej długości 310 km, kierowcy w końcu mają do dyspozycji dwie jezdnie po dwa pasy w każdą stronę.
W Polsce szlak Via Baltica biegnie od przejścia granicznego z Litwą w Budzisku do Ostrowi Mazowieckiej w ciągu S61 i dalej po S8 do Warszawy. Trasa pełni rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi - od Helsinek przez Tallin, Rygę i Kowno - z Polską i zachodnią częścią Europy.
Obwodnica z najdłuższym mostem w regionie
Obwodnica Łomży ma 12,9 km długości i biegnie od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. Najistotniejszym elementem tej trasie jest most o długości 1205 metrów nad całą doliną Narwi, czyli nad terenami zalewowymi rzeki. To najdłuższy tego typu obiekt w województwie podlaskim. Droga na całej obwodnicy Łomży przystosowana jest do przenoszenia ciężkiego ruchu – 11,5 t/oś.
W ramach zadania wybudowane zostały trzy węzły drogowe: Łomża Zachód, Nowogród, Łomża Północ. Wartość kontraktu to 713,4 mln zł.
W ramach zadania jakim jest budowa obwodnicy Łomży powstaje też 7 km odcinek DK64. W tym roku oddajemy do ruchu fragment od węzła Łomża Północ do Marianowa (3 km), a w przyszłym roku od Marianowa do Elżbiecina (4 km).
Historia budowy i oddania do ruchu kolejnych odcinków S61
- 19 grudnia 2013 r. – obwodnica Stawisk (jedna jezdnia DK61, długość 6,5 km). Druga jezdnia oddana wraz z odcinkiem S61 Kolno - Stawiski 9 sierpnia 2021 r.
- 7 listopada 2014 r. – obwodnica Augustowa, w tym 12,7 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 od węzła Raczki do Suwałk
- 13 listopada 2015 r. – obwodnica Szczuczyna (jedna jezdnia DK61, długość 8 km). Otwarcie drugiej jezdni nastąpiło 15 maja 2020 r.
- 13 kwietnia 2019 r. – obwodnica Suwałk (12,8 km)
- 14 lipca 2021 r. – odcinek Śniadowo - Łomża Południe (17 km)
- 9 sierpnia 2021 r. – odcinki Kolno - Stawiski (16,4 km) oraz Stawiski - Szczuczyn (18 km)
- 31 grudnia 2021 r. – odcinek Wysokie - Raczki (20,2 km)
- 13 września 2022 r. – odcinek Szczuczyn - Ełk Południe (23,3 km)
- 22 grudnia 2022 r. – odcinek Suwałki - Budzisko (24 km)
- 2 czerwca 2023 r. – odcinek Łomża Południe - Łomża Zachód (7,3 km), oddany do użytkowania po zakończeniu budowy węzła Łomża Zachód
- 12 sierpnia 2023 r. – odcinek Ełk Południe - Kalinowo (19,5 km)
- 13 października 2023 r. – odcinek Ostrów Mazowiecka Północ - Śniadowo (19,5 km)
- 30 września 2024 r. – udostępnienie do ruchu jednej jezdni obwodnicy Łomży (12,9 km)
- 2 października 2025 r. – oddanie do ruchu drugiej jezdni obwodnicy Łomży (12,9 km)