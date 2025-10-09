Budowę drogi ekspresowej pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem to obecnie najważniejsza inwestycja drogowa na Dolnym Śląsku. Trasa będzie przedłużeniem kończącej się koło Kobierzyc drogi ekspresowej S8 biegnącej aż do Białegostoku.

Tak będzie wyglądał odcinek S8 Kobierzyce Południe – Jordanów Śląski

Odcinek Kobierzyce Południe – Jordanów Śląski ma mieć długość 13,8 km. Inwestycję realizuje firma PORR za kwotę 401,1 mln zł. Trasa zostanie poprowadzona nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej DK8.

Na trasie powstanie węzeł Jordanów Śląski, który będzie stanowił połączenie z obecną drogą krajową DK8 oraz drogami powiatowymi. Ponadto wybudowanych zostanie: pięć mostów pełniących również funkcję przejścia dla zwierząt, siedem wiaduktów nad drogą ekspresową,trzy wiadukty w ciągu drogi ekspresowej. Jeden z nich będzie pełnił również funkcję przejść dla zwierząt. Ponadto powstaną też trzy przepusty pełniące również funkcję przejść dla zwierząt.

Trasa będzie przebiegać przez tereny gmin Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Sobótka i Jordanów Śląski.

Droga do Czech. S8 Wrocław – Kłodzko

Budowa S8 na południe od Wrocławia podzielona jest na siedem odcinków. Pięć z nich, między Wrocławiem a Bardem o łącznej długości ok. 55 km, jest już w realizacji.

Droga pomiędzy podwrocławskimi Kobierzycami i Łagiewnikami to trzy odcinki realizacyjne: Kobierzyce Północ – Kobierzyce Południe, Kobierzyce Południe – Jordanów Śląski i Jordanów Śląski – Łagiewniki Zachód. W grudniu 2023 r. GDDKiA podpisała umowy z ich wykonawcami i obecnie trwają prace projektowe. Dla wszystkich trzech odcinków wydane są już decyzje ZRID.

Dla fragmentu S8 pomiędzy węzłami Łagiewniki Zachód i Niemcza trwa jeszcze postępowanie przetargowe. Umowa z wykonawca ma być podpisana jeszcze w tym roku. Natomiast w styczniu br. GDDKiA podpisała umowę na realizację odcinka pomiędzy Niemczą a Ząbkowicami, a w czerwcu

Umowa na odcinek pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi i Bardem została podpisana w czerwcu 2024 r. Uzyskanie decyzji ZRID planowane jest w IV kw. 2025 r.

Ostatni odcinek drogi ekspresowej S8 pomiędzy Bardem i Kłodzkiem jest na etapie wyboru wykonawcy na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ).