Już w tym miesiącu kierowcy będą mogli korzystać z najpiękniejszej drogi ekspresowej w Polsce. W górzystym terenie Beskidów kierowcy będą poruszać się po estakadami mostami i tunelami, z których, z których dłuższy liczy 1000 metrów.

Na ten odcinek S1 pomiędzy Bielskiem-Białą a Zwardoniem kierowcy czkają od dawna, ponieważ jest to ostatni, jeszcze nie oddany do ruchu, fragment trasy na południowym odcinka S1 pomiędzy Bielskiem-Białą a Zwardoniem. Po oddaniu obejścia Węgierskiej Górki kierowcy w końcu będą mogli sprawnie, bezpiecznie i szybko podróżować z Bielska do granicy ze Słowacją.

Obejście Węgierskiej Górki

Obejście Węgierskiej Górki, czyli odcinek łączący węzeł Przybędza z węzłem Milówka, ma 8,5-kilometra długości, jednak było to prawdziwe wyzwania dla drogowców. Na tym odcinku powstały gigantyczne estakady i tunel. Obecnie trwają już prace wykończeniowe, i jak powiedział PAP rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA, nic nie stoi na przeszkodzie, by 20 października GDDKiA przejęła inwestycję po wszystkich odbiorach. Trasa ma być dostępna dla kierowców do końca października.

Odcinek węzeł Przybędza i węzeł Milówka

Większa cześć trasy (4,7 km) wybudowane jest jako droga dwujezdniowa, podczas gdy pozostałe 3,8 km to droga jednojezdniowa. Na 8,5-kilometrowym odcinku trasy wybudowano liczne i okazałe obiekty inżynierskie:

Tunel drogowy w masywie Barania o długości około 830 m.

Tunel drogowy w masywie Białożyński Groń o długości około 1000 m.

8 estakad, w tym najdłuższa estakada nad ul. Zielona Góra i ul. Zielona o długości około 940 m.

5 mostów.

2 węzły – Przybędza i Milówka

Drzwi na południe Europy

Droga ekspresowa S1 to jeden z kluczowych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, droga ekspresowa S1 to drzwi na południe Europy, które wkrótce zostaną szeroko otwarte.

Po zakończeniu wszystkich odcinków S1 będzie mieć długość 135 km i połączy autostradę A1 i międzynarodowe lotnisko w Pyrzowicach z A4, Bielsko-Białą i granicą kraju w Zwardoniu.

Realizacja blisko 40 km drogi ekspresowej S1 od Mysłowic do Bielska-Białej podzielona jest na cztery odcinki. Łączna wartość umów na te cztery fragmenty trasy to prawie 2,3 mld zł.

Zakończenie prac na całym odcinku od Mysłowic do Bielska-Białej planowane jest w połowie 2027 r., gdy do użytku oddany zostanie ostatni z czterech odcinków S1, tj. Mysłowice - Bieruń.