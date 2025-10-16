Budowa S17 między węzłem Piaski Wschód a granicą z Ukrainą w Hrebennem podzielona jest na dziewięć odcinków. Łączna wartość budowy trasy szacowana jest na 4,5 mld zł.

Odcinek Zamość Wschód – Zamość Południe to jedne z dwóch odcinków, na których trwają już prace w terenie. Jak ocenia Lubelska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaawansowanie robót na tym odcinków wynosi około ośmiu procent.

Na placu budowy trwają prace ziemne. Wykonawca wzmacnia grunt pod przyszłą drogę oraz wykonywane są fundamenty pod obiekty inżynieryjne. Ponadto przebudowywane są sieci uzbrojenia terenu. Ruszyła też budowa przepustów.

To powstanie na trasie Zamość Wschód – Zamość Południe

Odcinek drogi ekspresowej S17 od węzła Zamość Wschód do węzła Zamość Południe będzie miał długość ok. 12,2 km. Węzeł Zamość Wschód znajduje się w Jarosławcu, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 74, a odcinek kończy się w okolicach Wólki Łabuńskiej przy węźle Zamość Południe, w pobliżu drogi do Tyszowc. Na tym fragmencie droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o szerokości pasa 3,5 metra. Jezdnia będzie przystosowana do transportu ciężkiego o dopuszczalnym obciążeniu 115 kN/oś. Trasa biegnie po wschodniej stronie obecnej drogi krajowej nr 17 i omija miejscowości Barchaczów i Łabunie.

Na drodze powstaną również mosty oraz wiadukty. Powstanie również infrastruktura dla ochrony środowiska jak np. przejścia dla zwierzą, ekrany akustyczne czy zbiorniki retencyjne. W ramach inwestycji rozbudowana zostanie także droga krajowa nr 74.

Inwestycja realizowana jest w formule projektuj i buduj przez firmę Budimex. Umowa z wykonawcą GDDKiA podpisała 14 października 2022 roku. Wartość kontraktu opiewa na 358,24 mln zł netto.

S17 do granicy. Stan realizacji

Budowa drogi ekspresowej między węzłem Piaski Wschód a granicą z Ukrainą w Hrebennem: