Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że do Wojewody Pomorskiego złożony został wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Sztumu w ciągu drogi DK55. Dzięki nowej trasie ruch tranzytowy, który obecnie koncentruje się na DK55 w Sztumie, będzie wyprowadzony z miasta. To poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, odciąży dotychczasowy układ komunikacyjny oraz zwiększy przepustowość ulic w mieście.

Jak szacuje GDDKiA przy sprawnym przebiegu procedur administracyjnych, decyzja powinna być wydana w marcu 2026 r.. Przetarg na roboty budowlane ma być ogłoszony jeszcze w tym roku. Inwestycja planowana jest na lata 2026-2029.

Obwodnica Sztumu na DK55

Obwodnica Sztumu to ok. 10 km (dokładnie 9,9 km) odcinek drogi o parametrach klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) w przekroju jednojezdniowym, po jednym pasie w każdym kierunku. Każdy pas będzie miał szerokość 3,5 m, a szerokość pobocza, w tym pobocza utwardzonego, to min. 1,5 m.

W III kw. 2023 r. GDDKiA uzyskała decyzję środowiskową DŚU. Jako wariant preferowany wskazany został przebieg trasy, w którym początek znajduje się na północy od Sztumu w sąsiedztwie Parku Technologicznego. Na drugim końcu obwodnica włączy się w istniejącą DK55 tuż za Sztumską Wsią. W ramach inwestycji na trasie powstanie sześć skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 15 obiektów mostowych i 13 przejść dla zwierząt.

Zadanie to będzie realizowane w systemie Buduj.

Pomorskie obwodnice w ramach programu PB100

Obwodnica Sztumu to kolejna inwestycja realizowana na Pomorzu w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100). Od trzech lat kierowcy korzystają już z obwodnicy Brzezia w ciągu DK25. Pozostałe inwestycje są na różnym etapie realizacji. W tym roku GDDKiA planuje podpisać umowę na projekt i budowę 16-kilometrowej obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22.

W przypadku obwodnicy Człuchowa w ciągu DK22 i DK25 zakończyły się spotkania informacyjne. W czerwcu 2024 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU), GDDKiA planuje otrzyma ją w I kw. 2026 r.

Dla tej trasy przetarg w systemie Projektuj i buduj GDDKiA planuje ogłosić w IV kwartale 2026 r.

Z kolei blisko 9-kilometrowa obwodnica Słupska i Kobylnicy w ciągu DK21 przewidziana jest do realizacji w latach 2027-2031.