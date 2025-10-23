Trasa na S1 na odcinku Przybędza – Milówka, to jedna z najważniejszych i najbardziej wymagających inwestycji drogowych w Polsce. Trasa prowadzi przez górzysty teren co sprawia, że konieczne było wybudowania licznych obiektów inżynieryjnych, tuneli, estakad i mostów.

Reklama

Za budowę odcinka o długości 8,5 km odpowiadało konsorcjum Grupa Mirbud i Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż. Wartość umowy na realizację budowy obejścia Węgierskiej Górki wyniosła blisko 1,38 mld zł.

Dwa Tunele - to kluczowe obiekty na trasie

Dwa tunele o łącznej długości 1,8 km należą dziś do najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce i są jednocześnie kluczowymi elementami obejścia Węgierskiej Górki.

Krótszy z tuneli ma długości ok. 830 m, przebija masyw Baraniej Góry, natomiast dłuższy tunel ma niecałe 1000 m i stanowi przebicie trasy przez Białożyński Groń. Oba tunele składają się z dwóch niezależnych naw - osobno dla kierunku Żywca i Zwardonia. Przekrój oba tuneli to szerokość 12 m i wysokości blisko 9,5 m. Wnętrza wyposażono w chodniki ewakuacyjne i opaski awaryjne oraz system odwodnienia i wentylacji, a także kompleksowe wyposażenie techniczne: oświetlenie, monitoring, czujniki pomiarowe, systemy przeciwpożarowe i komunikację alarmową. Nadzór na rychem w tunelach prowadzony jest z nowoczesnego Centrum Zarządzania Tunelami w Milówce, które wykorzystuje sieć kamer i czujników do bieżącej kontroli warunków wewnątrz obiektów.

Estakady, węzły i układ drogowy

W ramach inwestycji zrealizowano także pięć estakad oraz trzy mosty o łącznej długości ok. 2,3 km. Najdłuższa z estakad mierzy 942 m i rozciąga się nad ul. Zielona Góra i ul. Zieloną, drogami dojazdowymi, potokami oraz ciągami migracyjnymi zwierząt.

Dzięki estakadom i mostom droga harmonijnie wkomponowuje się w krajobraz, a kierowcy mogą podziwiać widoki Beskidu Żywieckiego, podróżując jedną z najbardziej malowniczych tras w Polsce i tej części Europy.

Nowe węzły drogowe

Na trasie powstały także dwa nowe węzły drogowe, które łączą się z drogami lokalnymi. Na węźle Przybędza możemy wjechać na S1 w stronę Zwardonia bądź Bielska-Białej lub skorzystać z lokalnych dróg w stronę Węgierskiej Górki oraz Żywca. Węzeł Milówka oprócz możliwości zjazdu i wjazdu na S1, łączy się z drogą powiatową prowadzącą m.in do centrum miejscowości.

Droga ekspresowa S1 na odcinku Przybędza – Milówka posiada dwa typy przekroju. Na 3,7 km na odcinku przed i za tunelami, trasa ma przekrój jednojezdniowy po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Na pozostałych 4,8 km trasa ma przekrój dwujezdniowy po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.