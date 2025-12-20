Wśród złożonych wniosków są m.in. te dotyczące pozwolenia na budowę terminala, dworca kolejowego i autobusowego wraz z fundamentami.

Reklama

„Inwestycje związane z Port Polska nabrały niespotykanego dotąd rozpędu. Na terenie przyszłego lotniska od miesięcy trwają wykupy nieruchomości, rozbiórki i pierwsze prace przygotowawcze. Teraz składamy wnioski o pozwolenia na budowę i jesteśmy gotowi wbijać pierwszą łopatę„ – powiedział cytowany w komunikacie pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek.

Projekt terminala pasażerskiego

Jednym z kluczowych elementów dokumentacji jest projekt terminala pasażerskiego. Powierzchnia obiektu wyniesie ok. 450 tys. mkw, czyli niemal trzykrotnie więcej niż obecny terminal Lotniska Chopina. Na dzień otwarcia przewidziano 72 rękawy pasażerskie oraz ok. 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej. Podpisanie umowy na budowę terminala planowane jest na 2026 r., a uruchomienie lotniska do końca 2032 r.

Wśród wniosków znalazł się także ten dotyczący palowania pod terminalem, stanowiącego pierwszy etap budowy fundamentów. „W pierwszej fazie przewidujemy wbicie ponad 8100 pali o długości od 9 do 30 metrów. Przetarg zostanie ogłoszony w najbliższych dniach, a roboty rozpoczną się w 2026 r. i zakończą do końca 2027 r.” – poinformował cytowany w komunikacie prezes CPK dr Filip Czernicki.

Dworzec kolejowy i autobusowy

Dokumentacja obejmuje również pozwolenia na budowę dworca kolejowego z sześcioma peronami i dwunastoma torami oraz dworca autobusowego, które wraz z terminalem stworzą zintegrowany węzeł przesiadkowy.

Na początku grudnia wojewoda mazowiecki nadał rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji lokalizacyjnej CPK, co otworzyło drogę do uzyskania pozwoleń na budowę oraz uruchomiło proces odszkodowawczy dla przejmowania brakujących działek.

Dzięki rygorowi natychmiastowej wykonalności możliwe jest uruchomienie formalności niezbędnych do rozpoczęcia prac. Decyzja lokalizacyjna ws. inwestycji Centralny Port Komunikacyjny obejmuje komponent lotniskowy, drogowy i kolejowy.

Ważne daty

Według przyjętego harmonogramu budowa lotniska na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – Port Polska – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.