Warszawa na trzecim miejscu

Z opublikowanego w czwartek raportu CBRE, opartego na badaniu wśród inwestorów, wynika, że wskazywali oni rynki, które – z pominięciem własnego kraju – mogą w 2026 roku zapewnić najwyższe całkowite stopy zwrotu z inwestycji w nieruchomości. Warszawa awansowała w tym zestawieniu względem poprzedniego roku, wyprzedzając m.in. Barcelonę, Mediolan i Paryż. Jak podkreśla CBRE, świadczy to o „umocnieniu pozycji stolicy Polski w gronie najbardziej konkurencyjnych rynków Europy”.

Coraz silniejsza pozycja Warszawy

„Wyniki badania dowodzą coraz silniejszej pozycji Warszawy wśród najbardziej konkurencyjnych rynków nieruchomości komercyjnych w Europie. Stolica Polski przestała już być postrzegana wyłącznie jako rynek regionalny - lider Europy Środkowo-Wschodniej, a funkcjonuje w jednym szeregu z dojrzałymi lokalizacjami inwestycyjnymi Europy Zachodniej” - stwierdził, cytowany w raporcie, dyrektor w dziale rynków kapitałowych w CBRE Przemysław Felicki. Jak ocenił, z perspektywy inwestorów kluczowe znaczenie mają tu stabilne fundamenty makroekonomiczne, dobre prognozy wzrostu gospodarczego, pod względem których Polska wyprzedza resztę krajów regionu, a także silne fundamenty najmu.

Ranking krajowy. Polska też w czołówce

Inwestorów zapytano również o najbardziej perspektywiczne kraje. „Wyniki badania w dużej mierze odzwierciedlają pozycję poszczególnych miast. Polska, jako największa gospodarka Europy Środkowo-Wschodniej, już trzeci rok z rzędu utrzymała trzecie miejsce w rankingu krajowym” — wskazali autorzy. Dodali, że po raz pierwszy liderem została Hiszpania, którą niemal połowa respondentów uznała za rynek o najwyższym potencjale zwrotów w 2026 roku.

Włochy i Niemcy za Polską

Autorzy badania wskazali, że inwestorzy wybierają Hiszpanię ze względu na solidne fundamenty gospodarcze, rozwinięty sektor turystyczny oraz rosnący popyt na nieruchomości, a także dlatego, że ceny w wielu segmentach są niższe od średniej europejskiej. „Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, a na czwartym – Włochy, które zyskały dzięki większej stabilności finansowej, ograniczonej podaży nowych projektów i atrakcyjności rynków regionalnych. Pierwszą piątkę zamykają Niemcy” – dodali autorzy.

Badanie CBRE „European Investor Intentions Survey 2026” zostało przeprowadzone w dniach 4 listopada – 3 grudnia 2025 r., na grupie 698 inwestorów z całego świata.

CBRE Group, Inc. - jak sama informuje - jest największą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych (na podstawie przychodów w 2024 r.). Zatrudnia ponad 140 tys. pracowników i obsługuje klientów w ponad 100 krajach, a jej siedziba jest w amerykańskim Dallas.