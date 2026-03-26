Ceny gazu w Europie znów rosną po stracie w ciągu 2 poprzednich sesji 15 proc. - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 53,82 euro za MWh, wyżej o 1,9 proc., po spadku o 15 proc. w ciągu 2 poprzednich dni handlu.

Wojna na Bliskim Wschodzie zakłóciła globalny handel energią

Inwestorzy oceniają sprzeczne sygnały ze strony Stanów Zjednoczonych i Iranu dotyczące możliwego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, która poważnie zakłóciła globalny handel energią.

Biały Dom "upiera się", że rozmowy USA z Iranem trwają, podczas gdy Iran publicznie odrzucił propozycje Amerykanów i postawił nowe warunki zakończenia konfliktu.

Państwowa Press TV, powołując się na informacje anonimowego, wysokiego rangą urzędnika ds. bezpieczeństwa, podała 5 warunków, jakie muszą spełnić USA i Izrael, aby zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie z Iranem. To:

Całkowite zaprzestanie "agresji i zabójstw" ze strony wroga, Ustanowienie konkretnych mechanizmów, które zapobiegną ponownemu wybuchowi wojny w Republice Islamskiej, Gwarantowana i jasno określona wypłata odszkodowań i reparacji wojennych, Zakończenie wojny na wszystkich frontach i dla wszystkich grup oporu zaangażowanych w regionie, Międzynarodowe uznanie i gwarancje dotyczące suwerennego prawa Iranu do sprawowania władzy nad Cieśniną Ormuz.

Trump nie odpuści. „Gotowy jest rozpętać piekło”

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapowiedziała tymczasem, że jeśli Iran nie zawrze porozumienia i nie zrozumie, że został pokonany, prezydent Donald Trump gotowy jest rozpętać piekło.

Wojna na Bliskim Wschodzie, która rozpoczęła się prawie 4 tygodnie temu, odcięła ok 20 proc. światowych dostaw skroplonego gazu ziemnego.

Stan gazu w magazynach UE niższy niż zwykle o tej porze

Kraje Europy muszą tego lata zwiększyć zakupy LNG, aby uzupełnić braki w swoich magazynach tego paliwa.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 28,5 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 40,9 proc. W magazynach znajduje się obecnie 325,07 TWh gazu - podaje w najnowszych wyliczeniach firma Gas Infrastructure Europe.

Tymczasem inwestorzy z uwagą obserwują też potencjalne zakłócenia w dostawach LNG z innych miejsc na świecie, biorąc pod uwagę wciąż wysoce napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie.

Silny cyklon tropikalny Narelle przybrał na sile i grozi zakłóceniami w dostawach gazu na zachodnim wybrzeżu Australii.