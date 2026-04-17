Projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje istotne zmiany dla eksporterów i importerów. W piątek, w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się założenia do projektu, którego celem jest uproszczenie rozliczeń oraz ograniczenie sporów z administracją skarbową.

Eksport bez obowiązkowego dokumentu celnego – nowe zasady VAT

Kluczową zmianą jest modyfikacja definicji eksportu towarów. Projekt zakłada zniesienie obowiązku posiadania dokumentu wywozu potwierdzonego przez organ celny jako warunku zastosowania zerowej stawki VAT. Zamiast tego wprowadzony zostanie katalog alternatywnych dowodów potwierdzających wywóz poza UE. Będą to m.in. dokumenty przewozowe od spedytorów, dane operatorów pocztowych czy dokumenty administracji celnych państw trzecich.

Aby ograniczyć ryzyko nadużyć, projekt wprowadza dodatkowy wymóg przy stosowaniu stawki 0 proc. dla zaliczek eksportowych. Podatnik będzie musiał być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT przez co najmniej 12 miesięcy.

Import tylko elektronicznie – koniec papierowych deklaracji

Zmiany obejmują również import towarów. Projekt przewiduje obowiązek składania deklaracji importowych wyłącznie w formie elektronicznej. Ma to usprawnić procesy administracyjne i ujednolicić praktykę rozliczeń.

Procedura szczególna (USZ) – doprecyzowanie przepisów

Nowelizacja dostosuje także przepisy dotyczące procedury szczególnej (USZ) do zmian w prawie celnym, które wejdą w życie 1 lipca 2026 r. Doprecyzowane zostaną zasady składania deklaracji VAT, ich zakres, właściwość organów oraz wymogi dotyczące ewidencji.