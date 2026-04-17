Cieśnina Ormuz znów otwarta. Jest zapowiedź szefa MSZ Iranu

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 15:34
[aktualizacja dzisiaj, 16:34]
Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi ogłosił w piątek, że wszystkie statki handlowe mogą przepływać przez cieśninę Ormuz do końca obowiązywania rozejmu z USA i Izraelem. Porozumienie weszło w życie 8 kwietnia i ma obowiązywać do środy.

Otwarcie cieśniny Ormuz

Cieśnina Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przez ten szlak przepływa 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Iran praktycznie zablokował cieśninę po ataku USA i Izraela 28 lutego, przepuszczając tylko wybrane statki. Blokada spowodowała wzrost cen ropy i gazu.

USA ogłosiły w poniedziałek blokadę irańskich portów, aby zmusić Iran do zniesienia restrykcji.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Źródło: PAP
Tematy: Bliski Wschódcieśnina OrmuzIran
