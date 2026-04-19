Sąsiad Polski szykuje się do obrony nieba. Ma już broń z Izraela

oprac. Jakub Laskowski
dzisiaj, 12:10
Słowacja otrzymała pierwszą izraelską baterię obrony powietrznej Barak MX. Minister obrony Robert Kaliniak nie sprecyzował, gdzie broń została rozlokowana. Potwierdził jednak, że ma chronić elektrownie atomowe.

Kaliniak powiedział, że bateria dotarła z opóźnieniem, ponieważ miała być na Słowacji na przełomie minionego i bieżącego roku. Winą za opóźnienie obciążył wojnę na Bliskim Wschodzie.

Słowacja przygotowuje się do obrony nieba. Izrael dostarczył Barak MX

Dwa lata temu Izrael zgodził się sprzedać Słowacji zaawansowany system obrony powietrznej za 582 mln dolarów. Był to największy kontrakt eksportowy w dziedzinie obronności między obydwoma krajami - podało wówczas izraelskie ministerstwo obrony. W sumie sześć baterii ma dotrzeć na Słowację do 2030 roku.

System Barak MX ma radzić sobie z różnymi zagrożeniami, w tym z myśliwcami, śmigłowcami, dronami, rakietami manewrującymi i balistycznymi. Według Izraela system jest w stanie niszczyć cele powietrzne w odległości 150 kilometrów. Zakup baterii Barak MX słowacki rząd przedstawiał jako pilną inwestycję, po oddaniu Ukrainie przez poprzedni gabinet systemu S-300.

Ostatnie z zamówionych F-16 bliżej Słowacji. Piloci szkolą się w USA

Rząd w Bratysławie poinformował także o odebraniu od amerykańskiego producenta w bazie lotniczej Tucson ostatniego z zamówionych przez Słowację 14 myśliwców F-16. Niektóre z maszyn są już w kraju, pozostałe wciąż w USA, gdzie ćwiczą słowaccy piloci.

Kontrakt na zakup 14 myśliwców F-16 C/D Block 70 Słowacja zawarła pod koniec 2018 roku. Dostawę samolotów opóźniła pandemia COVID-19. Pierwsze maszyny przyleciały latem 2024 roku.

Źródło: PAP
Tematy: IzraelBrońSłowacja
