Ryczałt energetyczny to nazwa dodatku do emerytury lub renty przysługujący określonej grupie seniorów. Świadczenie nie jest zależne od dochodu, za to pozwala obniżyć koszt comiesięcznych rachunków o kilkaset złotych.

Od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. ryczałt energetyczny jest wypłacany w wysokości 336,16 zł. Kolejna podwyżka dodatku do prądu zaplanowana jest na 2027 rok, wraz z waloryzacją innych świadczeń. Co roku nowa kwota ryczałtu energetycznego ogłaszana jest w obwieszczeniu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i publikowana w Monitorze Polskim. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby pobierać ten dodatek w 2026 i 2027 roku?

Ryczałt energetyczny w 2026 i 2027 roku - kryteria

W przypadku tego dodatku do emerytury lub renty wysokość osiąganych dochodów seniora nie ma znaczenia, jednak nie należy się wszystkim emerytom i rencistom. Ryczałt energetyczny przysługuje głównie kombatantom, jednak ten dodatek otrzymają również wdowy po kombatantach.

Uprawnionymi do otrzymania ryczałtu energetycznego są wyłącznie osoby wymienione w ustawie o kombatantach. Dodatek do prądu mogą otrzymać:

kombatanci,

żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

ofiary represji wojennych,

wdowy i wdowcy po kombatantach pobierający rentę lub emeryturę,

wdowy po innych osobach uprawnionych, o ile same pobierają emeryturę lub rentę.

Ważne Co do zasady ryczałt energetyczny jest dodatkiem do emerytury lub renty, a więc samo posiadanie statusu kombatanta lub osoby represjonowanej nie wystarcza. Aby otrzymać świadczenie, trzeba również pobierać emeryturę albo rentę. Dotyczy to także wdów i wdowców po osobach uprawnionych.

Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem zależnym od dochodu, jego pobieranie nie wyklucza również możliwości otrzymywania innych dodatków do emerytury lub renty. Warto jednak pamiętać o tym, że osoby uprawnione do kilku świadczeń mogą otrzymać jeden ryczałt energetyczny (dodatek nie jest przyznawany osobno do każdego ze świadczeń).

Jakie dokumenty są potrzebne, aby wnioskować o ryczałt energetyczny?

By w 2026 i 2027 roku otrzymać ten dodatek do prądu trzeba poświadczyć status osoby uprawnionej. Dokumentami, które należy dołączyć do wniosku o ryczałt energetyczny może być:

decyzja szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która stwierdza okresy działalności kombatanckiej lub represji albo (w przypadku wdów i wdowców) potwierdza uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie,

zaświadczenie właściwego organu wojskowego (w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych),

zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, które potwierdza okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej.

Rachunki za prąd nie będą niższe dla kombatantów automatycznie - potrzebne jest złożenie wniosku. Formularz wniosku ZUS-ERK dostępny jest na stronie internetowej i w każdej placówce ZUS. Wypełniony wniosek należy złożyć wraz z dokumentacją do ZUS, jednak w przypadku osób pobierających świadczenia z KRUS, wniosek można złożyć w oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS.

Jak uzyskać ryczałt energetyczny - procedura krok po kroku

Przygotuj dokumenty potwierdzające uprawnienia do otrzymania ryczałtu energetycznego (zaświadczenie WKU lub decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych). Pobierz i wypełnij druk ZUS-ERK. Złóż wniosek wraz z dokumentami w placówce ZUS lub prześlij pocztą. Poczekaj na decyzję ZUS: otrzymasz ją we wskazany we wniosku sposób: pocztą lub przez eZUS.

Pieniądze mogą zostać przekazane na rachunek bankowy lub dostarczane przekazem na podany adres. Wystarczy raz przyznane świadczenie - nie ma konieczności ponownego składania wniosku, gdy kwota ryczałtu energetycznego rośnie. Dodatek zostanie wypłacony w podwyższonej kwocie.

Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w dowolnym czasie. Świadczenie zostanie jednak przyznane od miesiąca złożenia wniosku - urząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, dlatego ryczałt może zostać wypłacony z wyrównaniem. Ryczałt jest wypłacany na konto seniora, a nie dostawcy energii elektrycznej.