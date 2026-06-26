Forsal logo

Komu przysługuje ryczałt energetyczny w 2026 i 2027 roku? Kwota, kryteria, wniosek

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
54 minut temu
Rachunki za prąd, licznik prądu, licznik energii elektrycznej
Ryczałt energetyczny 2026 i 2027/Shutterstock
Comiesięczny przelew w kwocie 336,16 zł może obniżyć wysokość rachunków za prąd i gaz, nie zależy od dochodu, kwota jest corocznie waloryzowana. Komu w 2026 i 2027 roku ZUS wypłaci ryczałt energetyczny znany jako dodatek do prądu? Czy potrzebny jest wniosek?

Ryczałt energetyczny to nazwa dodatku do emerytury lub renty przysługujący określonej grupie seniorów. Świadczenie nie jest zależne od dochodu, za to pozwala obniżyć koszt comiesięcznych rachunków o kilkaset złotych.

Od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. ryczałt energetyczny jest wypłacany w wysokości 336,16 zł. Kolejna podwyżka dodatku do prądu zaplanowana jest na 2027 rok, wraz z waloryzacją innych świadczeń. Co roku nowa kwota ryczałtu energetycznego ogłaszana jest w obwieszczeniu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i publikowana w Monitorze Polskim. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby pobierać ten dodatek w 2026 i 2027 roku?

Ryczałt energetyczny w 2026 i 2027 roku - kryteria

W przypadku tego dodatku do emerytury lub renty wysokość osiąganych dochodów seniora nie ma znaczenia, jednak nie należy się wszystkim emerytom i rencistom. Ryczałt energetyczny przysługuje głównie kombatantom, jednak ten dodatek otrzymają również wdowy po kombatantach.

Uprawnionymi do otrzymania ryczałtu energetycznego są wyłącznie osoby wymienione w ustawie o kombatantach. Dodatek do prądu mogą otrzymać:

  • kombatanci,
  • żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,
  • ofiary represji wojennych,
  • wdowy i wdowcy po kombatantach pobierający rentę lub emeryturę,
  • wdowy po innych osobach uprawnionych, o ile same pobierają emeryturę lub rentę.

Ważne

Co do zasady ryczałt energetyczny jest dodatkiem do emerytury lub renty, a więc samo posiadanie statusu kombatanta lub osoby represjonowanej nie wystarcza. Aby otrzymać świadczenie, trzeba również pobierać emeryturę albo rentę. Dotyczy to także wdów i wdowców po osobach uprawnionych.

373 zł dodatkowo do emerytury lub renty. Komu w 2026 i 2027 roku przysługuje świadczenie?
373 zł dodatkowo do emerytury lub renty. Komu w 2026 i 2027 roku przysługuje świadczenie?

Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem zależnym od dochodu, jego pobieranie nie wyklucza również możliwości otrzymywania innych dodatków do emerytury lub renty. Warto jednak pamiętać o tym, że osoby uprawnione do kilku świadczeń mogą otrzymać jeden ryczałt energetyczny (dodatek nie jest przyznawany osobno do każdego ze świadczeń).

Jakie dokumenty są potrzebne, aby wnioskować o ryczałt energetyczny?

By w 2026 i 2027 roku otrzymać ten dodatek do prądu trzeba poświadczyć status osoby uprawnionej. Dokumentami, które należy dołączyć do wniosku o ryczałt energetyczny może być:

  • decyzja szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która stwierdza okresy działalności kombatanckiej lub represji albo (w przypadku wdów i wdowców) potwierdza uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie,
  • zaświadczenie właściwego organu wojskowego (w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych),
  • zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, które potwierdza okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej.

Jak złożyć wniosek o dodatek do prądu?

Rachunki za prąd nie będą niższe dla kombatantów automatycznie - potrzebne jest złożenie wniosku. Formularz wniosku ZUS-ERK dostępny jest na stronie internetowej i w każdej placówce ZUS. Wypełniony wniosek należy złożyć wraz z dokumentacją do ZUS, jednak w przypadku osób pobierających świadczenia z KRUS, wniosek można złożyć w oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV w 2026 roku? Nie tylko wiek ma znaczenie
Kto nie musi płacić abonamentu RTV w 2026 roku? Nie tylko wiek ma znaczenie

Jak uzyskać ryczałt energetyczny - procedura krok po kroku

  1. Przygotuj dokumenty potwierdzające uprawnienia do otrzymania ryczałtu energetycznego (zaświadczenie WKU lub decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych).
  2. Pobierz i wypełnij druk ZUS-ERK.
  3. Złóż wniosek wraz z dokumentami w placówce ZUS lub prześlij pocztą.
  4. Poczekaj na decyzję ZUS: otrzymasz ją we wskazany we wniosku sposób: pocztą lub przez eZUS.

Pieniądze mogą zostać przekazane na rachunek bankowy lub dostarczane przekazem na podany adres. Wystarczy raz przyznane świadczenie - nie ma konieczności ponownego składania wniosku, gdy kwota ryczałtu energetycznego rośnie. Dodatek zostanie wypłacony w podwyższonej kwocie.

Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w dowolnym czasie. Świadczenie zostanie jednak przyznane od miesiąca złożenia wniosku - urząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, dlatego ryczałt może zostać wypłacony z wyrównaniem. Ryczałt jest wypłacany na konto seniora, a nie dostawcy energii elektrycznej.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTo największa reforma emerytalna od lat. Wiek emerytalny ostro w górę, koniec wcześniejszych emerytur »
Tematy: finanse osobisteryczałt energetycznydodatek do prądurachunki za prąd
Powiązane
Emerytura
To największa reforma emerytalna od lat. Wiek emerytalny ostro w górę, koniec wcześniejszych emerytur
emeryci, seniorzy, dokument, emerytura
ZUS informuje o podwyżce i dodatkowym rocznym świadczeniu. Decyzje dla milionów emerytów i rencistów
Pieniądze
Renta socjalna w 2027 roku. Tak świadczenie z ZUS może wzrosnąć po waloryzacji
nadciśnienie, pomiar ciśnienia
Kto dostanie zasiłek dla osób z nadciśnieniem w 2026 i 2027 roku? Czy wystarczy diagnoza?
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Zostało kilka dni
Zobacz
|
Dwa tunele kolejowe pod Warszawą?
Drugi tunel kolejowy pod centrum Warszawy. Chcą go wykopać w latach 2031–35
zakaz, podlewanie, trawnik, susza, gmina, kara
Zakaz podlewania trawnika. Nie będzie można podlać roślin w ogrodzie oraz umyć auta. Za złamanie grozi nawet 5000 zł kary
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj