Obecnie średnia wypłacana przez ZUS emerytura przekracza 4000 zł brutto, jest niewiele niższa niż płaca minimalna. Rośnie liczba emerytów, których świadczenia przekraczają 10 tys. zł. brutto miesięcznie. Jednak na drugim biegunie skali są ci, którym ZUS wypłaca maksymalnie 500 zł brutto miesięcznie. Tak niskie świadczenie nie pozwala na utrzymanie się: często comiesięczne rachunki przekraczają kwotę wypłacanej emerytury.

ZUS wypłaci najwyżej 500 zł. Tysiące emerytów z niskimi świadczeniami

Ponad 30 tys. osób w Polsce otrzymuje emerytury poniżej 500 zł brutto miesięcznie. Mimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nie mogą pozwolić sobie na brak pracy, a ci, którzy jej nie podejmują, są zmuszeni korzystać ze świadczeń pomocy społecznej lub wsparcia bliskich.

Blisko 9 tys. osób otrzymuje od ZUS świadczenie nieprzekraczające 100 zł brutto. Wśród nich ci, którzy otrzymują tzw. emerytury groszowe: świadczenia w wysokości kilkunastu czy kilkudziesięciu złotych miesięcznie. By otrzymać emeryturę wystarczy przepracować jeden dzień (pod warunkiem, że zostały odprowadzone składki).

Choć rośnie liczba emerytów, których świadczenia wynoszą więcej niż 10 tys. zł brutto, zwiększa się również liczba emerytów, którzy nie otrzymują świadczenia w wysokości minimalnej emerytury (obecnie jest to 1978,49 zł brutto). ZUS wypłaca już 462,8 tys. świadczeń poniżej ustawowego minimum.

Krótki staż pracy to niska emerytura

Najlepszym sposobem na podniesienie wysokości emerytury jest wydłużenie aktywności zawodowej: każdy dodatkowy rok pracy realnie wpływa na wzrost świadczenia.

W obecnym systemie wysokość emerytury zależy przede wszystkim od sumy odprowadzonych składek na ubezpieczenie emerytalne, zwaloryzowanego kapitału emerytalnego i średniego dalszego trwania życia w momencie przejścia na emeryturę. Ponieważ żyjemy coraz dłużej, przyszłe emerytury będą niższe (warto jednak pamiętać, że wypłacane świadczenia podnosi marcowa waloryzacja).

Jeśli więc ktoś zgromadził bardzo niewielki kapitał emerytalny, wyliczona emerytura również będzie bardzo niska. Osoby, które mają więcej niż 35 lat mogą teraz sprawdzić wysokość prognozowanej emerytury w przyszłości.

Minimalna emerytura przysługuje tylko osobom, które spełniają dodatkowy warunek dotyczący stażu ubezpieczeniowego:

kobiety: co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych,

mężczyźni: co najmniej 25 lat takich okresów.

Jeżeli emeryt nie ma wymaganego stażu, ZUS nie podwyższy wyliczonego świadczenia do kwoty minimalnej. W efekcie może on otrzymywać emeryturę wynoszącą nawet kilka groszy miesięcznie.