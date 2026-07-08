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To wciąż mało znane świadczenie. Pozwala na przekwalifikowanie się, ZUS wypłaca ponad 1500 zł miesięcznie

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 17:05
Pieniądze
Renta szkoleniowa 2026/Shutterstock
To jedno z najmniej znanych świadczeń z ZUS, organ rentowy zwykle nawet nie uwzględnia go w swoich statystykach. Warto jednak wiedzieć, że taka renta może pomóc w przekwalifikowaniu się, gdy praca w dotychczas wykonywanym zawodzie staje się niemożliwa. Jakie warunki trzeba spełnić? Wyjaśniamy.

Renta szkoleniowa to jedno z najmniej znanych świadczeń ZUS. Jest przeznaczona dla osób, które z powodu stanu zdrowia nie mogą już wykonywać swojego dotychczasowego zawodu, ale - po zdobyciu nowych kwalifikacji - mają szansę wrócić na rynek pracy. Nie jest więc świadczeniem "na stałe", ale ma ułatwić przekwalifikowanie zawodowe.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać rentę szkoleniową? Jak długo można ją pobierać? Ile dokładnie wypłaci ZUS?

Renta szkoleniowa 2026: jakie warunki trzeba spełnić?

Tak jak w przypadku pozostałych rent z ZUS, by otrzymać świadczenie konieczne jest spełnienie określonych kryteriów. W przypadku renty szkoleniowej, która wypłacana jest na czas potrzebny do przekwalifikowania się, głównym warunkiem umożliwiającym jej przyznanie jest posiadanie zaświadczenia o stanie zdrowia.

Orzeczenie powinno jasno wskazywać niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie (renta nie zostanie przyznana, jeśli zostanie stwierdzona całkowita niezdolność do pracy). To oznacza, że świadczenie nie przysługuje osobom całkowicie trwale niezdolnym do jakiejkolwiek pracy. Wręcz przeciwnie - jest przeznaczone dla tych, którzy mogą wykonywać inny zawód po odpowiednim przeszkoleniu.

Renta szkoleniowa może więc zostać przyznana w związku z chorobą zawodową czy wypadkiem (również w miejscu pracy). Orzeczenie to jednak nie wszystko: poza orzeczeniem o celowości przekwalifikowania trzeba wykazać odpowiedni staż ubezpieczeniowy. Minimalny wymagany okres zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy:

  • 1 rok - przed ukończeniem 20 lat,
  • 2 lata - między 20. a 22. rokiem życia,
  • 3 lata - między 22. a 25. rokiem życia,
  • 4 lata - między 25. a 30. rokiem życia,
  • 5 lat - po ukończeniu 30 lat (co do zasady w ostatnich 10 latach przed złożeniem wniosku lub powstaniem niezdolności).
Te choroby mogą uprawniać do renty. Chorujesz? ZUS co miesiąc może ci wypłacić ponad 1900 zł
Te choroby mogą uprawniać do renty. Chorujesz? ZUS co miesiąc może ci wypłacić ponad 1900 zł

Ile wynosi renta szkoleniowa?

Co do zasady renta szkoleniowa wynosi:

  • 75 proc. podstawy wymiaru renty,
  • jeżeli niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - 100 proc. podstawy wymiaru.

Ważne

Jednocześnie świadczenie nie może być niższe od minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2026 r. minimalna kwota wynosi 1 483,87 zł brutto miesięcznie.

Jak długo można pobierać rentę szkoleniową?

Renta szkoleniowa jest przyznawana początkowo na 6 miesięcy, okres ten może zostać wydłużony na czas potrzebny do przekwalifikowania, łącznie nie dłużej niż do 36 miesięcy. To oznacza, że świadczenie można pobierać nawet przez 3 lata.

Warto przy tym wiedzieć, że okres pobierania renty może zostać skrócony, jeśli urząd pracy uzna, że przekwalifikowanie nie jest możliwe albo osoba uprawniona do renty w nim nie uczestniczy. Renta szkoleniowa nie przysługuje również w razie osiągania przychodu, bez względu na jego wysokość.

Czy można pracować i pobierać rentę szkoleniową?

Nie. To jedna z najważniejszych różnic względem wielu innych świadczeń rentowych. Renta szkoleniowa nie przysługuje osobie osiągającej przychód z działalności podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym - niezależnie od wysokości tego przychodu. Oznacza to, że podjęcie pracy wyłącza prawo do świadczenia.

Jak uzyskać rentę szkoleniową? Jakie dokumenty są potrzebne?

By uzyskać rentę szkoleniową, do ZUS należy złożyć:

  • wniosek ERN o rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • informację ERP-6 o okresach składkowych i nieskładkowych,
  • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej
  • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9,
  • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie,
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego (jeśli dotyczy),
  • kartę wypadku, jeśli ubezpieczony zgłasza wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Wniosek wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć do ZUS, można to zrobić w dowolnej placówce ZUS lub przesłać dokumenty elektronicznie przez eZUS.

Organ rentowy w terminie 30 dni rozpatrzy wniosek oraz załączoną dokumentację i wyda decyzję, od której przysługuje odwołanie.

ZUS przyznał ponad 40 tysięcy rent z tytułu niezdolności do pracy. Częściej pobierają je mężczyźni
ZUS przyznał ponad 40 tysięcy rent z tytułu niezdolności do pracy. Częściej pobierają je mężczyźni

Ile osób pobiera obecnie rentę szkoleniową?

Renta szkoleniowa to niszowe świadczenie, z którego korzysta niewiele osób. ZUS nie publikuje go jako odrębnej kategorii w swoich comiesięcznych statystykach, co pokazuje, że liczba pobierających jest marginalna w porównaniu z rentami z tytułu niezdolności do pracy czy rentami rodzinnymi. Powodem jest bardzo wąskie grono uprawnionych i konieczność spełnienia kilku jednocześnie wymaganych warunków.

Liczba osób pobierających to świadczenie maleje z roku na rok:

Miesiąc

Liczba osób

pobierających

rentę szkoleniową

grudzień 2016

59

grudzień 2017

45

grudzień 2018

32

grudzień 2019

23

grudzień 2020

10

grudzień 2021

16

grudzień 2022

12

grudzień 2023

3

grudzień 2024

9

grudzień 2025

0

maj 2026

5

W maju 2026 r. wypłata rent szkoleniowych realizowana była jedynie przez oddziały z terenu województw pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz wielkopolskiego.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

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Tematy: ZUSrenta szkoleniowaniezdolność do pracytwoje finanse
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