Około miliona polskich dzieci nie otrzymuje zasądzonych alimentów, jak wynika z danych KRD, aż 270 tysięcy rodziców nie płaci na swoje dzieci, przy czym ponad 90 proc. stanowią mężczyźni. Choć sam fakt, że ojciec (lub matka) nie płaci na dzieci nie uprawnia jeszcze do otrzymania świadczenia alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego, sama procedura nie jest specjalnie skomplikowana.

Czym jest świadczenie alimentacyjne? Kto otrzyma pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego?

Fundusz Alimentacyjny zapewnia wsparcie dzieciom, które nie otrzymują alimentów od zobowiązanego do płacenia alimentów rodzica, mimo że zostały one zasądzone przez sąd lub wynikają z ugody. Państwo wypłaca świadczenie zamiast dłużnika alimentacyjnego, a następnie dochodzi zwrotu pieniędzy od osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

Świadczenie przysługuje, jeśli jednocześnie spełnione są następujące warunki:

istnieje prawomocny wyrok sądu lub ugoda ustalająca alimenty i ich wysokość,

egzekucja prowadzona przez komornika okazała się bezskuteczna,

dochód rodziny nie przekracza obowiązującego kryterium dochodowego,

dziecko spełnia warunek wieku.

Świadczenie alimentacyjne z FA standardowo przysługuje na dziecko do 18. roku życia, jednak może być wypłacane dłużej (do ukończenia 25 lat) jeśli dziecko się uczy lub bez ograniczenia wieku, jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ile wynosi świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego?

Od października 2024 r. maksymalna kwota świadczenia to 1000 zł, co oznacza, że nie może być wyższa. Jeśli jednak zasądzona kwota alimentów jest niższa, świadczenie zostanie wypłacone w zasądzonej wysokości.

Świadczenie przysługuje:

w wysokości zasądzonych alimentów,

jednak nie więcej niż 1000 zł miesięcznie na jedno dziecko.

Przykłady:

alimenty 600 zł: FA wypłaci 600 zł,

alimenty 950 zł: FA wypłaci 950 zł,

alimenty 1 500 zł: FA wypłaci maksymalnie 1 000 zł.

Nie wystarczy, że rodzic nie płaci alimentów. Egzekucja musi być "bezskuteczna"

Co oznacza bezskuteczna egzekucja? By egzekucję alimentów można było uznać za bezskuteczną, komornik przez co najmniej dwa ostatnie miesiące nie może wyegzekwować pełnej należności alimentacyjnej z tytułu zaległych i bieżących roszczeń. Jest to podstawowy warunek otrzymania świadczenia.

Bezskuteczną egzekucję będzie oznaczać również sytuacja, w której:

miejsce pobytu rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów jest nieznane,

rodzic przebywa za granicą i w jego obecnym miejscu zamieszkania nie ma podstawy prawnej do wszczęcia wobec niego działań.

Jak uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego?

By ubiegać się o świadczenie, dochód na osobę w rodzinie nie powinien przekraczać kwoty 1209 zł netto. Nieznaczne przekroczenie limitu nie przekreśla możliwości uzyskania świadczenia: zostanie ono jednak pomniejszone na zasadzie "złotówka za złotówkę".

Prawo do świadczenia z FA ustala się na okres świadczeniowy. Rozpoczyna się on 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wniosek o świadczenie należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie gminy lub miasta. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Będą nimi:

zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

odpis orzeczenia zasądzającego alimenty,

oświadczenie o dochodach.

Komu nie przysługuje świadczenie alimentacyjne?

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego nie zostanie przyznane, jeśli: