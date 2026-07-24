Pracownicy marzą o tych benefitach. Część pracodawców już je stosuje

Pracownicy marzą o tych benefitach

Dodatkowe dni wolne, dofinansowanie urlopu czy workation wciąż pozostają benefitem dostępnym dla nielicznych. Z badania HRK „Regeneracja czy tryb czuwania? Urlopy specjalistów i managerów w 2026 roku” wynika, że blisko 60% pracowników nie otrzymuje od pracodawcy żadnego wsparcia związanego z wakacyjnym wypoczynkiem.

Mimo coraz częstszych deklaracji dotyczących dbałości o wellbeing i work-life balance, wyniki badania HRK pokazują, że benefity wspierające wypoczynek nie są jeszcze powszechnym elementem oferty pracodawców. Aż 58% specjalistów i managerów przyznaje, że ich pracodawca nie oferuje żadnych benefitów związanych z wakacyjnym wypoczynkiem. Jedynie 29% respondentów wskazuje na dostępność takich świadczeń, a 13% nie wie, czy ich firma w ogóle je zapewnia. Fakt, że część pracowników nie potrafi odpowiedzieć na pytanie o dostępność benefitów urlopowych, może wskazywać na potrzebę lepszej komunikacji wewnętrznej dotyczącej oferowanych świadczeń.

Dofinansowanie wypoczynku pracowników

W organizacjach, które aktywnie wspierają pracowników w okresie urlopowym, nadal dominują rozwiązania o charakterze finansowym. Wśród osób mających dostęp do benefitów wakacyjnych najczęściej wskazywanym świadczeniem jest dofinansowanie wypoczynku (27%). Kolejne miejsca zajmują:

bony turystyczne – 19%,

ubezpieczenia wakacyjne – 15%,

dofinansowanie wypoczynku dzieci (kolonie, obozy) – 13%,

możliwość skorzystania z workation – 11%,

dodatkowe dni urlopu – 6%,

nielimitowane dni urlopu – 1%.

Świadczenia finansowe pozostają najczęściej spotykaną formą benefitu urlopowego. Jednocześnie coraz większego znaczenia nabiera sposób, w jaki organizacje podchodzą do samego korzystania z urlopu i budowania kultury sprzyjającej odpoczynkowi. – Potrzeba wsparcia wypoczynku ze strony pracodawcy wykracza dziś daleko poza tradycyjne ramy. Pracownicy coraz częściej dostrzegają, że nawet najbardziej atrakcyjne benefity tracą na wartości, jeśli organizacja nie daje im realnego, kulturowego przyzwolenia na pełne wylogowanie się z obowiązków. Nowoczesny benefit urlopowy to przede wszystkim jasne zasady zastępstw i brak oczekiwania ciągłej dostępności pod telefonem. Osoba, która potrafi się wyłączyć, nie jest mniej odpowiedzialna – ona po prostu skutecznie dba o zasoby, które pozwolą jej wrócić do firmy z wyższą koncentracją i odpornością psychiczną – mówi Anna Wygaś, ekspertka ds. rekrutacji i managerka, HRK Katowice.

Co z workation?

Badanie pokazuje również zmianę w podejściu do workation, czyli łączenia pracy z pobytem poza miejscem zamieszkania. Odsetek osób planujących taką formę pracy zmniejszył się z 19,3% w 2025 roku do 15,6% w 2026 roku. Podobny trend widać po stronie pracodawców. Odsetek firm oferujących workation jako benefit urlopowy spadł z 7,1% do 4%. Spadek zainteresowania tym rozwiązaniem może świadczyć o zmianie oczekiwań wobec urlopu i większej potrzebie wyraźnego oddzielenia czasu pracy od czasu przeznaczonego na odpoczynek.

Niecodzienne benefity związane z wypoczynkiem pracowników

Eksperci HRK obserwują, że część organizacji zaczyna rozszerzać ofertę benefitów urlopowych o mniej standardowe rozwiązania. Wśród nich pojawiają się m.in.:

firmowe apartamenty lub domy dostępne dla pracowników na preferencyjnych warunkach,

vouchery na krótkie wyjazdy, atrakcje turystyczne czy wydarzenia kulturalne,

dłuższe urlopy regeneracyjne (sabbatical) dla pracowników z odpowiednim stażem.

Choć rozwiązania tego typu nie należą jeszcze do standardu, pokazują kierunek, w którym może rozwijać się oferta benefitów pozapłacowych. Jak podkreślają eksperci HRK, nawet najbardziej rozbudowany pakiet świadczeń nie zastąpi kultury organizacyjnej, która pozwala pracownikom w pełni korzystać z urlopu. Możliwość odpoczynku bez poczucia konieczności pozostawania w stałej gotowości zawodowej staje się dziś jednym z ważniejszych elementów budowania dobrych doświadczeń pracowników.

O badaniu:

Informacja powstała na bazie badania „Regeneracja czy tryb czuwania? Urlopy specjalistów i managerów w 2026 roku”. W badaniu wzięło udział 276 respondentów. Ankieta została przeprowadzona wśród specjalistów i managerów. Badanie prowadzone było w maju 2026 metodą CAWI. Partnerem badania są Wakacje.pl.

Źródło: HRK