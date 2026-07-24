Forsal logo

Pracownicy marzą o tych benefitach. Część pracodawców już je stosuje

oprac. Emilia Panufnik
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 16:29
pracownicy benefity urlop dni wolne dofinansowanie wypoczynku
Pracownicy marzą o tych benefitach. Część pracodawców już je stosuje/Shutterstock
Pracownicy marzą o tych benefitach. Część pracodawców już stosuje świadczenia wspierające wypoczynek, takie jak dofinansowanie wypoczynku, dodatkowe dni wolne od pracy, bony turystyczne, ubezpieczenia wakacyjne czy dofinansowanie wypoczynku dzieci. Na uwagę zasługują również inne, niecodzienne benefity związane z wypoczynkiem pracowników. Sprawdź, jakie.

Pracownicy marzą o tych benefitach

Dodatkowe dni wolne, dofinansowanie urlopu czy workation wciąż pozostają benefitem dostępnym dla nielicznych. Z badania HRK „Regeneracja czy tryb czuwania? Urlopy specjalistów i managerów w 2026 roku” wynika, że blisko 60% pracowników nie otrzymuje od pracodawcy żadnego wsparcia związanego z wakacyjnym wypoczynkiem.

Mimo coraz częstszych deklaracji dotyczących dbałości o wellbeing i work-life balance, wyniki badania HRK pokazują, że benefity wspierające wypoczynek nie są jeszcze powszechnym elementem oferty pracodawców. Aż 58% specjalistów i managerów przyznaje, że ich pracodawca nie oferuje żadnych benefitów związanych z wakacyjnym wypoczynkiem. Jedynie 29% respondentów wskazuje na dostępność takich świadczeń, a 13% nie wie, czy ich firma w ogóle je zapewnia. Fakt, że część pracowników nie potrafi odpowiedzieć na pytanie o dostępność benefitów urlopowych, może wskazywać na potrzebę lepszej komunikacji wewnętrznej dotyczącej oferowanych świadczeń.

Dofinansowanie wypoczynku pracowników

W organizacjach, które aktywnie wspierają pracowników w okresie urlopowym, nadal dominują rozwiązania o charakterze finansowym. Wśród osób mających dostęp do benefitów wakacyjnych najczęściej wskazywanym świadczeniem jest dofinansowanie wypoczynku (27%). Kolejne miejsca zajmują:

  • bony turystyczne – 19%,
  • ubezpieczenia wakacyjne – 15%,
  • dofinansowanie wypoczynku dzieci (kolonie, obozy) – 13%,
  • możliwość skorzystania z workation – 11%,
  • dodatkowe dni urlopu – 6%,
  • nielimitowane dni urlopu – 1%.

Świadczenia finansowe pozostają najczęściej spotykaną formą benefitu urlopowego. Jednocześnie coraz większego znaczenia nabiera sposób, w jaki organizacje podchodzą do samego korzystania z urlopu i budowania kultury sprzyjającej odpoczynkowi. – Potrzeba wsparcia wypoczynku ze strony pracodawcy wykracza dziś daleko poza tradycyjne ramy. Pracownicy coraz częściej dostrzegają, że nawet najbardziej atrakcyjne benefity tracą na wartości, jeśli organizacja nie daje im realnego, kulturowego przyzwolenia na pełne wylogowanie się z obowiązków. Nowoczesny benefit urlopowy to przede wszystkim jasne zasady zastępstw i brak oczekiwania ciągłej dostępności pod telefonem. Osoba, która potrafi się wyłączyć, nie jest mniej odpowiedzialna – ona po prostu skutecznie dba o zasoby, które pozwolą jej wrócić do firmy z wyższą koncentracją i odpornością psychiczną – mówi Anna Wygaś, ekspertka ds. rekrutacji i managerka, HRK Katowice.

Co z workation?

Badanie pokazuje również zmianę w podejściu do workation, czyli łączenia pracy z pobytem poza miejscem zamieszkania. Odsetek osób planujących taką formę pracy zmniejszył się z 19,3% w 2025 roku do 15,6% w 2026 roku. Podobny trend widać po stronie pracodawców. Odsetek firm oferujących workation jako benefit urlopowy spadł z 7,1% do 4%. Spadek zainteresowania tym rozwiązaniem może świadczyć o zmianie oczekiwań wobec urlopu i większej potrzebie wyraźnego oddzielenia czasu pracy od czasu przeznaczonego na odpoczynek.

Niecodzienne benefity związane z wypoczynkiem pracowników

Eksperci HRK obserwują, że część organizacji zaczyna rozszerzać ofertę benefitów urlopowych o mniej standardowe rozwiązania. Wśród nich pojawiają się m.in.:

  • firmowe apartamenty lub domy dostępne dla pracowników na preferencyjnych warunkach,
  • vouchery na krótkie wyjazdy, atrakcje turystyczne czy wydarzenia kulturalne,
  • dłuższe urlopy regeneracyjne (sabbatical) dla pracowników z odpowiednim stażem.

Choć rozwiązania tego typu nie należą jeszcze do standardu, pokazują kierunek, w którym może rozwijać się oferta benefitów pozapłacowych. Jak podkreślają eksperci HRK, nawet najbardziej rozbudowany pakiet świadczeń nie zastąpi kultury organizacyjnej, która pozwala pracownikom w pełni korzystać z urlopu. Możliwość odpoczynku bez poczucia konieczności pozostawania w stałej gotowości zawodowej staje się dziś jednym z ważniejszych elementów budowania dobrych doświadczeń pracowników.

O badaniu:

Informacja powstała na bazie badania „Regeneracja czy tryb czuwania? Urlopy specjalistów i managerów w 2026 roku”. W badaniu wzięło udział 276 respondentów. Ankieta została przeprowadzona wśród specjalistów i managerów. Badanie prowadzone było w maju 2026 metodą CAWI. Partnerem badania są Wakacje.pl.

Źródło: HRK

Zobacz również
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPracownicy marzą o tych benefitach. Część pracodawców już je stosuje »
Tematy: dni wolne od pracyurlop wypoczynkowybenefity
Powiązane
dzień wolny od pracy, urlop
Kalendarz dni wolnych od pracy 2026 r. Kiedy planować urlop?
Bolesna menstruacja, ból brzucha, kobieta
Urlop menstruacyjny: 1 dzień w miesiącu bez L4. Gdzie to rozwiązanie już funkcjonuje?
Urlop
Mit dwóch tygodni urlopu. Czy szef może zmusić Cię do długich wakacji?
Nie przegap
ZUS daje 336,16 zł na prąd. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód
ZUS daje 336,16 zł na prąd. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód
Wiek emerytalny w Polsce będzie wyższy? Prezes ZUS rozwiewa wątpliwości
Wiek emerytalny w Polsce będzie wyższy? Prezes ZUS rozwiewa wątpliwości. Kobiety muszą pracować coraz dłużej
Świat stanął na krawędzi gospodarczej katastrofy? Noblista wprost: Rokowania nie są dobre
Świat stanął na krawędzi gospodarczej katastrofy? Noblista wprost: Rokowania nie są dobre
Świadczenia dla seniorów czasem trudno otrzymać
Senior z niepełnosprawnością. Jaka pomoc w 2026 roku? [LISTA]
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prezydent zdecydował
Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prezydent zdecydował
szopa, budowa, prawo budowlane, zezwolenie, zakaz, ogród
Zakaz budowy szopy w przydomowym ogrodzie bez zgody sąsiada. Samowola może kosztować 10 tys. zł
14 czternasta emerytura emerytury świadczenia zus
14. emerytura 2026 coraz bliżej. Rząd wskazał termin wypłaty. Jest projekt rozporządzenia
Polecamy
Donald Trump
Donald Trump zabrał głos w sprawie Iranu. Padło ostrzeżenie pod adresem Chin i Rosji
zmęczenie przemęczenie brak energii
Daleka podróż może rozregulować nie tylko zegar biologiczny. Chodzi o bakterie jelitowe
pracownicy benefity urlop dni wolne dofinansowanie wypoczynku
Pracownicy marzą o tych benefitach. Część pracodawców już je stosuje
Powstanie komisja nadzorująca sztuczną inteligencję. Jest decyzja prezydenta
Powstanie komisja nadzorująca sztuczną inteligencję. Prezydent podjął decyzję
Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest podpis prezydenta
Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest podpis prezydenta
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Wykluczenie cyfrowe w Polsce. 8 proc. Polek i Polaków nigdy nie korzystało z internetu
Wykluczenie cyfrowe w Polsce. 8 proc. Polek i Polaków nigdy nie korzystało z internetu
Jest decyzja Sejmu. Od 2027 roku część Polaków zapłaci nową daninę od oszczędności
Jest decyzja Sejmu. Od 2027 roku część Polaków zapłaci nową daninę od oszczędności
Kraj
Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest podpis prezydenta
Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest podpis prezydenta
Rozłam w PiS. Ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
Rozłam w PiS. Kaczyński: Trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
niepełnosprawny, koperta, samochód, parkowanie
Karta parkingowa przejdzie rewolucję. Mniej formalności i nowy dokument w całej UE
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
14 czternasta emerytura emerytury świadczenia zus
14. emerytura 2026 coraz bliżej. Rząd wskazał termin wypłaty. Jest projekt rozporządzenia
szopa, budowa, prawo budowlane, zezwolenie, zakaz, ogród
Zakaz budowy szopy w przydomowym ogrodzie bez zgody sąsiada. Samowola może kosztować 10 tys. zł
Polska chce układu z USA i Ukrainą. W tle produkcja potężnych pocisków
Polska chce układu z USA i Ukrainą. W tle produkcja potężnych pocisków
grzywna, nieruchomość, ogród, posesja, ognisko
Zakaz rozpalania ogniska w ogrodzie. Sąsiad może zgłosić naruszenie przepisów, jeśli przeszkadza mu dym lub ognisko jest rozpalane niezgodnie z prawem
Świat
Donald Trump
Donald Trump zabrał głos w sprawie Iranu. Padło ostrzeżenie pod adresem Chin i Rosji
Jedna z wizualizacji F-47
Kanada kupuje F-35, ale już patrzy na GCAP. Amerykanie zgrzytają zębami
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Google dostał 890 mln euro kary
Google zapłaci 890 mln euro kary. Sprawdź, co zmieni się w wyszukiwarce i Google Play
Trump chce sięgnąć po irańskie aktywa. Teheran odpowiada
Trump chce sięgnąć po irańskie aktywa. Teheran odpowiada
Ukraińscy artylerzyści na froncie
Ukraina szykuje wielkie zmiany w armii. Nawet 30 proc. brygad może zniknąć
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj