Płatny dzień urlopu dla pracownika na badania profilaktyczne. Firmy mają pomysł na praktyczny benefit

Bartosz Biskupski
dzisiaj, 09:21
Benefit, który odpowiada na realne potrzeby pracowników i firm. Urlop czyli pracownik dostaje płatne 8 godzin na badania profilaktyczne
Pracownicy potrzebują dziś benefitów, które realnie ułatwiają życie, a nie tylko dobrze wyglądają w ofercie pracodawcy. Szczególnie gdy chodzi o doświadczonych pracowników z dłuższym stażem. Zgodnie z hasłem najważniejsza jest profilaktyka, kilka firm zdecydowało się wprowadzić program 8 godzin na badania, benefit wspierający dobrostan pracownika i odpowiedzialną kulturę organizacyjną.

Jedną z najczęstszych przyczyn odkładania badań „na później” nie jest brak świadomości, ale brak czasu. To właśnie na tę barierę odpowiada program „Urlop na profilaktykę – 8 godzin na badania”, będący inicjatywą firm członkowskich Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej – Novartis Poland, Roche Polska i Sandoz Polska. Szczególnie pracownicy z dużym doświadczeniem, z pokolenia X ze względu na etos pracy celują w tym procederze.

Konkretny benefit, który doceni pracownik

Program „Urlop na profilaktykę – 8 godzin na badania” odpowiada właśnie na taką potrzebę: daje dodatkowy, płatny czas na wykonanie badań, konsultacji lekarskich lub innych działań wspierających zdrowie.
To rozwiązanie, które z perspektywy pracownika oznacza większy komfort i poczucie bezpieczeństwa, a z perspektywy pracodawcy zysk w postaci mniejszej liczby nagłych L4.

Benefit, który rozwiązuje konkretny problem

Jego założenie jest proste: pracownik otrzymuje dodatkowy, płatny czas w ramach urlopu na profilaktykę, który może przeznaczyć na zadbanie o zdrowie. W praktyce to benefit, który nie konkuruje z codziennymi obowiązkami pracownika, tylko pomaga je lepiej pogodzić z potrzebami zdrowotnymi.
Zamiast wybierać między wizytą lekarską a spotkaniem w pracy, pracownik dostaje przewidziany na to czas – bez stresu, bez pośpiechu i bez utraty wynagrodzenia. To nie tylko rozwiązanie prozdrowotne, ale też element dojrzałej polityki pracowniczej.

Prosty benefit, elastyczne zasady

W ramach programu pracownik otrzymuje 8 godzin płatnego, wolnego czasu w ciągu roku. Może wykorzystać je jednorazowo albo podzielić na krótsze odcinki – zależnie od swoich potrzeb. Czas ten może zostać przeznaczony na badania profilaktyczne, wizyty lekarskie lub inne działania wspierające zdrowie, w tym także konsultacje psychologiczne.
Z perspektywy pracodawcy istotne jest również to, że wdrożenie rozwiązania jest jasne i przewidywalne: firma, która chce dołączyć do inicjatywy, wpisuje dodatkowy, pełnopłatny dzień urlopu na profilaktykę do regulaminu pracy i komunikuje zasady zespołowi.

Nieobecności chorobowe to wyzwanie dla firm i pracowników

Według danych ZUS, w 2024 roku zarejestrowano 27,5 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 290,5 mln dni absencji chorobowej, zarówno z tytułu choroby własnej, jak i z tytułu opieki nad dziećmi czy innymi członkami rodziny.
Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego wyniosła 10,82 dnia, a otrzymał je statystycznie co drugi ubezpieczony w ZUS Polak. Ta skala pokazuje, jak duże znaczenie dla funkcjonowania firm mają nieobecności pracowników wynikające z problemów zdrowotnych.

Dla pracodawcy oznacza to nie tylko bezpośredni koszt wynikający z czasowej nieobecności pracownika, ale również szereg konsekwencji organizacyjnych: konieczność przeorganizowania pracy, opóźnienia w realizacji zadań oraz dodatkowe obciążenie zespołu. Absencje chorobowe stają się więc nie tylko wyzwaniem kadrowym, ale również realnym kosztem biznesowym.
W praktyce obowiązki osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim bardzo często przejmują inni członkowie zespołu. To z kolei wydłuża ich listę zadań, zwiększa presję i może prowadzić do przeciążenia pracą. W dłuższej perspektywie skutkuje to frustracją, spadkiem efektywności i pogorszeniem dobrostanu także tych pracowników, którzy sami nie korzystają ze zwolnień lekarskich.
Z perspektywy Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej to inicjatywa, która bardzo dobrze pokazuje, jak odpowiedzialne podejście do pracownika może łączyć się z racjonalnym myśleniem biznesowym. Firmy coraz częściej szukają benefitów, które są wartościowe dla zespołu, proste do wdrożenia i spójne z kulturą organizacyjną. „Urlop na profilaktykę – 8 godzin na badania” odpowiada właśnie na te potrzeby. To rozwiązanie, które można wpisać w nowoczesną politykę HR, ale też w szersze myślenie o jakości środowiska pracy – mówi Ulrich Schwendimann, Dyrektor Zarządzający Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej.

Benefit korzystny dla pracownika i dla pracodawcy

Inicjatorzy programu zachęcają kolejne firmy do dołączania do inicjatywy i wpisywania dodatkowego, pełnopłatnego dnia urlopu na profilaktykę do regulaminów pracy. Nie da się ukryć, że profilaktyka jest tańsza niż leczenie.
Dla pracodawcy taki benefit jest źródłem przewagi nad konkurencyjnymi ofertami pracy, szczególnie dla pozyskania doświadczonych pracowników, którzy wedle badań stawiają dbanie o zdrowie jako jedną z najważniejszych życiowych potrzeb.
W ramach programu pracownicy firm, które do niego przystąpią, otrzymują 8 godzin płatnego wolnego czasu rocznie na badania profilaktyczne, konsultacje lekarskie lub inne działania wspierające zdrowie.

