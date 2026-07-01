Polacy zarabiają mniej niż pokazuje średnia

Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w styczniu wyniosła 7.447,16 zł i była niższa o 20,4 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto - podał Główny Urząd Statystyczny.

W styczniu 2026 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto zmalała nominalnie w stosunku do grudnia 2025 r. o 5,8 proc., natomiast w porównaniu do stycznia 2025 r. wzrosła o 8,2 proc.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmalało nominalnie o 4,7 proc. w stosunku do grudnia 2025 r., a w porównaniu do stycznia 2025 r. wzrosło o 7,3 proc. i wyniosło 9.352,97 zł.

W budżetówce zarabia się lepiej

W sektorze publicznym mediana wynagrodzeń wyniosła 8790,54 zł (co stanowiło 118,0 proc. wartości ogółem), natomiast w sektorze prywatnym była równa 6744,14 zł – 90,6 proc. wartości ogółem.

W styczniu 2026 r. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4806,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 15500,00 zł (decyl dziewiąty).