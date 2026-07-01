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Mediana wynagrodzeń kontra średnia pensja. Różnica sięga niemal 1900 zł

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:50
Mediana wynagrodzeń kontra średnia pensja. Różnica sięga niemal 1900 zł
Mediana wynagrodzeń kontra średnia pensja. Różnica sięga niemal 1900 zł/Shutterstock
Średnia pensja w Polsce przekroczyła 9,3 tys. zł brutto, ale większość pracowników otrzymuje znacznie mniej. Nie średnia, lecz mediana najlepiej pokazuje, ile zarabia typowy pracownik. Najnowsze dane GUS pokazują, że mediana wynagrodzeń wyniosła 7447,16 zł brutto i była o ponad 20 proc. niższa od przeciętnej płacy.

Polacy zarabiają mniej niż pokazuje średnia

Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w styczniu wyniosła 7.447,16 zł i była niższa o 20,4 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto - podał Główny Urząd Statystyczny.

W styczniu 2026 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto zmalała nominalnie w stosunku do grudnia 2025 r. o 5,8 proc., natomiast w porównaniu do stycznia 2025 r. wzrosła o 8,2 proc.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmalało nominalnie o 4,7 proc. w stosunku do grudnia 2025 r., a w porównaniu do stycznia 2025 r. wzrosło o 7,3 proc. i wyniosło 9.352,97 zł.

W budżetówce zarabia się lepiej

W sektorze publicznym mediana wynagrodzeń wyniosła 8790,54 zł (co stanowiło 118,0 proc. wartości ogółem), natomiast w sektorze prywatnym była równa 6744,14 zł – 90,6 proc. wartości ogółem.

W styczniu 2026 r. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4806,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 15500,00 zł (decyl dziewiąty).

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: pracawynagrodzenia
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