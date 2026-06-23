Damian Żurawski: Potrzebne jasne limity czasu pracy lekarzy

Dyskusja o czasie pracy lekarzy i zasadach wynagradzania w ochronie zdrowia nabrała tempa po doniesieniach dotyczących wysokich zarobków części medyków oraz wątpliwości związanych z liczbą przepracowanych godzin. Debata nasiliła się po medialnych doniesieniach dotyczących lekarza-rezydenta i radnego, który według ujawnionych informacji miał zarobić w 2025 r. około 1,6 mln zł.

Do sprawy odniósł się Damian Żurawski, radny Sosnowca. W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie wskazał, że trudno uwierzyć, by jedna osoba przez dłuższy czas była w stanie pracować w tak dużym wymiarze godzin, jednocześnie odbywając rezydenturę, pracując w kilku placówkach i angażując się w działalność publiczną.

Zdaniem Żurawskiego sytuacja pokazuje potrzebę kontroli czasu pracy i rozliczania świadczeń w ochronie zdrowia.

– Właśnie dlatego razem z moją koleżanką z Rady Miejskiej Ewą Szotą oraz radnymi z KO wystosowaliśmy apel do ministra zdrowia o przygotowanie zmian w przepisach, które wprowadzą jasne limity czasu pracy lekarzy zatrudnionych na kontraktach oraz zapewnią realną kontrolę i skuteczne egzekwowanie tych limitów – napisał.

4881 godzin pracy lekarza. Jest apel do Ministerstwa Zdrowia

O konieczność zmian jeszcze w kwietniu apelowała Ewa Szota, radna Sosnowca. Jak poinformowała, z przeanalizowanych dokumentów wynikało, że jeden z lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy kontraktowej miał przepracować w 2023 roku 4881 godzin. Jak wyliczyła, oznacza to średnio około 14 godzin pracy dziennie przez cały rok.

W związku z tym wystąpiła z interpelacją do władz miasta oraz przygotowała projekt uchwały. Rada Miasta Sosnowiec przyjęła następnie apel skierowany do Ministerstwa Zdrowia.

Samorządowcy domagają się wprowadzenia jasnych limitów czasu pracy lekarzy zatrudnionych na kontraktach oraz zapewnienia realnej kontroli i skutecznego egzekwowania tych limitów. W ich ocenie rozwiązania te mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów i jakość opieki zdrowotnej.

Jak podkreśla Szota, Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało dotychczas, że problem jest znany, jednak obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne dotyczące wprowadzenia takich limitów.

Powiaty chcą limitów wynagrodzeń lekarzy

Podobne postulaty zgłaszają przedstawiciele powiatów. Związek Powiatów Polskich domaga się rozpoczęcia prac legislacyjnych nad zmianą zasad wynagradzania w ochronie zdrowia.

Samorządowcy proponują m.in. ustanowienie górnych widełek płac dla części zawodów medycznych, przede wszystkim lekarzy. W przyjętym stanowisku wskazali, że obecny system nie uwzględnia realiów finansowych wielu placówek medycznych, zwłaszcza szpitali powiatowych.

Zdaniem przedstawicieli powiatów brak górnych limitów wynagrodzeń powoduje, że dyrektorzy szpitali często znajdują się pod presją rosnących oczekiwań płacowych, a sytuacja finansowa części placówek staje się coraz trudniejsza. Powiaty zwracają także uwagę na sposób wyliczania wynagrodzeń w ochronie zdrowia oraz konieczność zwiększenia finansowania podmiotów leczniczych.

Czarzasty: Potrzebna dyskusja o limitach i ewidencji czasu pracy

Temat zmian podnosi również Lewica. Lider ugrupowania Włodzimierz Czarzasty zaapelował o rozpoczęcie natychmiastowej dyskusji nad reformami systemu ochrony zdrowia. Wśród propozycji przedstawionych przez polityka znalazły się m.in. maksymalny limit wynagrodzeń lekarzy, analiza wykorzystania sprzętu medycznego oraz skuteczniejsze egzekwowanie ewidencji czasu pracy lekarzy.

Jak podkreślał marszałek Sejmu, nie chodzi o krytykę środowiska medycznego, lecz o rozpoczęcie debaty nad funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia.

- W Polsce jest wielu fantastycznych lekarzy i to nie jest wina lekarzy, że jest taka sytuacja. Czas jest najwyższy, żeby sprawy funkcjonowania służby zdrowia bardzo poważnie przedyskutować – mówił Czarzasty.

Ministerstwo Zdrowia analizuje limity dla lekarzy na kontraktach

Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że obecny system wymaga dokładniejszych danych dotyczących wynagrodzeń i organizacji pracy personelu medycznego. Resort podkreśla, że rzeczywiste dochody części medyków są trudne do oszacowania ze względu na brak ewidencji czasu pracy oraz możliwość łączenia kilku kontraktów.

Tym samym rząd przyjął projekt ustawy umożliwiający pozyskiwanie bardziej szczegółowych danych o wynagrodzeniach pracowników medycznych z wykorzystaniem numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Według resortu rozwiązanie ma zwiększyć transparentność systemu i umożliwić dokładniejszą analizę kosztów świadczeń zdrowotnych.

Jak podaje Rynek Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia poinformowało również, że analizuje możliwość wprowadzenia górnego progu płacowego dla lekarzy pracujących na kontraktach.

– Zależy nam przede wszystkim na transparentności. Obecnie rzeczywiste dochody medyków są trudne do oszacowania ze względu na brak ewidencji czasu pracy i możliwość łączenia kilku kontraktów – wskazał resort w odpowiedzi cytowanej przez Rynek Zdrowia.

Źródła:

PAP, rynekzdrowia.pl