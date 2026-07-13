Uzasadnienie do zmian wskazuje, że w 2007 roku obniżono stawki maksymalne do połowy taksy podstawowej za najczęściej dokonywane czynności notarialne związane z obrotem nieruchomościami dotyczące lokali mieszkalnych, działek budowlanych, nieruchomości zabudowanych, umów deweloperskich, przeniesienia własności lokalu na nowego nabywcę oraz szeregu związanych ze spółdzielczymi prawami do lokali. W ten sposób taksa notarialna nie tylko nie była waloryzowana przez wiele lat, lecz dodatkowo ograniczona do 50% stawki ogólnej. Inflacja, która od 2004 roku wyniosła ponad 100 % doprowadziła do szczególnie głębokiego oderwania maksymalnego wynagrodzenia od wartości czynności, nakładu pracy, odpowiedzialności notariusza oraz rzeczywistych kosztów organizacji kancelarii. Tego rozdźwięku nie niweluje nawet wzrost wartości nieruchomości.

Jak miałyby się zmienić stawki maksymalne za czynności notarialnych związanych z obrotem nieruchomościami ?

Wprowadzono kolejny próg maksymalnej taksy notarialnej tj. od wartości powyżej 5.000.000 zł – 14.270 zł + 0,15 % nadwyżki powyżej tej kwoty. Jednocześnie wprowadzono ograniczenie stawki, którą może pobrać notariusz do 25.000 zł (wcześniej 10.000 zł), a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej - 15.000 zł (dotychczas 7.500 zł). Są nimi małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowe, zięć, synowa. Pozostały natomiast przepisy ograniczające stawkę maksymalną w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami o połowę.

Inne zmiany stawek maksymalnych w sprawach dotyczących nieruchomości

zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenie się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 200 zł (aktualnie 60 zł) sporządzenie protokołu: walnego zgromadzenia spółdzielni – 900 zł (750 zł) zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 500 zł (300 zł)

Nową opłatą która jest planowana to za złożenie przez notariusza wniosku o wpis w księdze wieczystej – 300 zł.

Należy pamiętać, iż za czynności poza kancelarią notarialną, a są nimi walne zgromadzenie spółdzielni i zebranie wspólnoty mieszkaniowej, notariusz będzie mógł doliczyć kwotę 100 zł w porze dziennej (między godziną 8 a 20), oraz 200 zł w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu. Jest to podwyżka o 100 %. Tym samym do taksy notarialnej za sporządzenie tych protokołów trzeba będzie doliczyć jeszcze wynagrodzenie za czas notariusza – dojazd i obecność w zależności od czasu oraz godziny trwania zgromadzenia lub zebrania. I tak dwugodzinne zgromadzenie rozpoczęte o godzinie 18 to 900 + 2 x 100 = 1.100 zł bez kosztów dojazdu, który również jest zróżnicowany w zależności od pory. Natomiast gdy czynność będzie trwać tyle samo, ale zacznie się o godzinie 19, będzie to 900 + 100 + 200 = 1.200 zł.

Znaczna podwyżka opłat za wypis aktów notarialnych

Odczuwalnej modyfikacji ulegną również opłaty za sporządzenie wypisu aktu notarialnego, odpisu lub wyciągu. Dotychczasowa stawka to 6 zł za każdą stronę. Projekt podwyższa to stawkę o 100 %, ale wprowadza również zasadę im więcej, tym taniej tj.:

12 zł za każdą rozpoczętą stronę od 1 do 10,

10 zł za każdą rozpoczętą stronę od 11 do 20,

8 zł za każdą rozpoczętą stronę od 21.

Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.