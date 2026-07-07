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Remont będzie droższy. Nowe dane pokazują wyraźny wzrost cen materiałów budowlanych

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 08:58
Remont będzie droższy. Nowe dane pokazują wyraźny wzrost cen materiałów budowlanych
Remont będzie droższy. Nowe dane pokazują wyraźny wzrost cen materiałów budowlanych/Forsal.pl
Budowa domu i większy remont znów mogą mocniej uderzyć po kieszeni. Po kilku miesiącach względnego uspokojenia ceny materiałów budowlanych ponownie zaczęły rosnąć szybciej. Najnowsze dane pokazują, że podwyżki obejmują nie tylko produkty potrzebne na placu budowy, ale także materiały do wykończenia domu i prac w ogrodzie.

Ceny materiałów wyraźnie przyspieszyły

Ceny materiałów budowlanych oraz materiałów do domu i ogrodu w maju wzrosły o 3,0 proc. rok do roku, po wzroście o 2,1 proc. w kwietniu - podały Polskie Składy Budowlane w komunikacie.

W sprzedaży detalicznej odnotowano wzrost cen o 1,4 proc., natomiast w handlu hurtowym ceny wzrosły o 5,0 proc.

Wzrost cen od początku roku

Z kolei w okresie od stycznia do maja 2026 r., w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, ceny ogółem zwiększyły się o 0,8 proc. W kanale detalicznym wzrosły o 0,02 proc., podczas gdy w handlu hurtowym odnotowano wzrost cen o 1,8 proc.

Ceny w grupach towarowych

Wzrost cen w maju 2026 r. w porównaniu do maja 2025 r. odnotowano w 14 grupach towarowych, a najwięcej w kategorii izolacje termiczne (o 17 proc.), płyty OSB, drewno (8 proc.), dachy, rynny i izolacje wodochronne (po 7 proc.).

Na tym samym poziomie pozostały ceny w grupach: dekoracje, ogród, hobby i cement, wapno. Spadek cen wystąpił w trzech kategoriach: otoczenie domu, wykończenia oraz wyposażenie, AGD (po 1 proc.).

W zakresie cen między styczniem a majem odnotowano wzrost w dziewięciu grupach towarowych. Największe podwyżki dotyczyły kategorii płyty OSB, drewna - o 12 proc.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: budownictwomateriały budowlane
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