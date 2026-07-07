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Najdroższy wieżowiec poza Warszawą. Sprzedano go za 640 milionów

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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dzisiaj, 09:46
Wieżowiec Olivia Star
Wieżowiec Olivia Star/Materiały prasowe
Ma 180 metrów wysokości, a z ostatnich pięter dobrze widać Półwysep Helski. Wieżowiec Olivia Star w Gdańsku został właśnie sprzedany. Wartość transakcji wyniosła zawrotne 640 milionów złotych. Jak tłumaczą doradcy, to dobry moment – ceny takich nieruchomości w Polsce będą tylko rosły.

Sprzedana wieża z widokiem na morze

Najwyższy wieżowiec poza Warszawą – 180-metrowy Olivia Star – został sprzedany. Biurowiec stojący w Gdańsku, będący centralnym punktem dzielnicy biznesowej, ma nowego właściciela. Za ok. 150 mln euro (ok. 640 mln zł) wieżę przejęła austriacka grupa Strabag.

Jak podają doradcy, transakcję przeprowadzono w formule share deal, co oznacza, że Austriacy przejęli całą spółkę Tonsa Commercial, która w latach 2015–2018 wybudowała wieżowiec. Olivia Star w momencie otwarcia była ósmym najwyższym wysokościowcem w Polsce. Obecnie zajmuje dwunaste miejsce.

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Ceny biur będą rosły?

Olivia Star składa się z 35 kondygnacji, na których znajduje się ok. 40 tys. mkw. powierzchni biurowej. Na szczycie działa rooftop bar z tarasem widokowym. W momencie sprzedaży aż 98 proc. powierzchni budynku było wynajęte.

- Obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania międzynarodowych inwestorów polskim rynkiem nieruchomości, szczególnie segmentem biurowym. Różnica w poziomach stóp kapitalizacji względem rynków Europy Zachodniej nadal pozostaje kluczowym czynnikiem, który przyciąga kapitał do Polski. W kontekście silnych fundamentów polskiej gospodarki, która znajduje się w czołówce europejskich prognoz wzrostu PKB, spodziewamy się dalszej presji wzrostowej na ceny nieruchomości – skomentował Paweł Sobolewski, dyrektor zarządzający Kingstone RE, firmy zarządzającej Olivia Star.

Wieżowiec Olivia Star
Wieżowiec Olivia Star

Wieżowce na sprzedaż

Niemal w tym samym czasie podpisano umowę sprzedaży wieżowca Studio A w Warszawie. 102-metrowy budynek, ukończony na początku roku, zmienił właściciela. Nieruchomość od Skanska kupił Stena Real Estate AB za 159 mln euro (680 mln zł). W stolicy w ostatnich latach dochodziło jednak do znacznie większych transakcji.

W 2024 roku sprzedano Warsaw Unit (202 metry wysokości, 59 tys. mkw. powierzchni) za 280 mln euro, czyli ok. 1,2 mld zł. Była to wówczas największa transakcja tego typu w całej Europie. Jednak w Polsce w poprzednich latach za wieżowce płacono jeszcze więcej:

  • Warsaw Spire – w 2019 roku sprzedano za 386 mln euro (wówczas 1,6 mld zł).
  • The Warsaw Hub – w 2022 roku sprzedano za 582,7 mln euro (wówczas prawie 3 mld zł).
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Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.

Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".

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Tematy: nieruchomościGdańskwieżowiec
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