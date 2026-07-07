Sprzedana wieża z widokiem na morze

Najwyższy wieżowiec poza Warszawą – 180-metrowy Olivia Star – został sprzedany. Biurowiec stojący w Gdańsku, będący centralnym punktem dzielnicy biznesowej, ma nowego właściciela. Za ok. 150 mln euro (ok. 640 mln zł) wieżę przejęła austriacka grupa Strabag.

Jak podają doradcy, transakcję przeprowadzono w formule share deal, co oznacza, że Austriacy przejęli całą spółkę Tonsa Commercial, która w latach 2015–2018 wybudowała wieżowiec. Olivia Star w momencie otwarcia była ósmym najwyższym wysokościowcem w Polsce. Obecnie zajmuje dwunaste miejsce.

Ceny biur będą rosły?

Olivia Star składa się z 35 kondygnacji, na których znajduje się ok. 40 tys. mkw. powierzchni biurowej. Na szczycie działa rooftop bar z tarasem widokowym. W momencie sprzedaży aż 98 proc. powierzchni budynku było wynajęte.

- Obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania międzynarodowych inwestorów polskim rynkiem nieruchomości, szczególnie segmentem biurowym. Różnica w poziomach stóp kapitalizacji względem rynków Europy Zachodniej nadal pozostaje kluczowym czynnikiem, który przyciąga kapitał do Polski. W kontekście silnych fundamentów polskiej gospodarki, która znajduje się w czołówce europejskich prognoz wzrostu PKB, spodziewamy się dalszej presji wzrostowej na ceny nieruchomości – skomentował Paweł Sobolewski, dyrektor zarządzający Kingstone RE, firmy zarządzającej Olivia Star.

Wieżowiec Olivia Star

Wieżowce na sprzedaż

Niemal w tym samym czasie podpisano umowę sprzedaży wieżowca Studio A w Warszawie. 102-metrowy budynek, ukończony na początku roku, zmienił właściciela. Nieruchomość od Skanska kupił Stena Real Estate AB za 159 mln euro (680 mln zł). W stolicy w ostatnich latach dochodziło jednak do znacznie większych transakcji.

W 2024 roku sprzedano Warsaw Unit (202 metry wysokości, 59 tys. mkw. powierzchni) za 280 mln euro, czyli ok. 1,2 mld zł. Była to wówczas największa transakcja tego typu w całej Europie. Jednak w Polsce w poprzednich latach za wieżowce płacono jeszcze więcej: