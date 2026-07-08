Doprecyzowania obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomościami

Zaobserwowane problemy wskazują na potrzebę określenia w ustawie o gospodarce nieruchomościami katalogu czynności, które powinien zrealizować pośrednik w obrocie nieruchomościami w każdym przypadku niezależnie od treści umowy i za których wykonanie obowiązkowo będzie ponosił odpowiedzialność. Taka regulacja ma zapewnić osobom korzystającym z usług pośrednictwa minimalnego standardu świadczonych usług, a także zwiększenie przejrzystości relacji stron umowy. Klient będzie miał wiedzę, jakie zadania będą należeć do pośrednika, a w związku z tym uzyska realną możliwość sprawdzenia poprawności wykonania umowy.

Wprowadzenie zakazu pobierania wynagrodzenia od obu stron transakcji

Zmiany mają uniemożliwić pobierania wynagrodzenia jednocześnie do obu stron transakcji najmu czy sprzedaży. Ma to ograniczyć ryzyko potencjalnego konfliktu interesów i zapewnienie, że pośrednik będzie faktycznie działał w interesie jednej strony umowy, co nie pozostanie bez wpływu na jakość świadczonych usług. Prognozuje się, że na skutek wprowadzenia powyższego zakazu może wzrosnąć liczba osób korzystających z usług pośredników w obrocie nieruchomościami.

Uporządkowanie zasad publikacji ofert nieruchomości przez pośredników

Kolejny proponowany zakaz ma dotyczyć publikowania ogłoszeń przez pośrednika w obrocie nieruchomościami bez uprzedniego zawarcia umowy pośrednictwa z właścicielem oraz dodatkowego jednoznacznego oznaczenia, że korzysta on z pomocy pośrednika. Spowoduje to, że informacje zawarte w ofercie sprzedaży czy najmu będą rzetelne i niewprowadzające w błąd.

Szersze uprawnienia Inspekcji Handlowej do kontrolowania pośredników w obrocie nieruchomościami

Jako że pośrednik w obrocie nieruchomościami jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, nadzór sprawuje Inspekcja Handlowa w zakresie legalności i rzetelności działań. Inspekcja byłaby dodatkowo uprawniona do weryfikacji czy pośrednik w obrocie nieruchomościami – przedsiębiorca - w toku prowadzonej działalności, działa zgodne z prawem, a w szczególności czy:

rzetelnie informuje klientów o zakresie świadczonych usług oraz warunkach zawieranej umowy pośrednictwa,

pośrednictwa, zapewnia przejrzystość i kompletność treści umów pośrednictwa,

realizuje minimalny zakres czynności określony w ustawie,

nie pobiera wynagrodzenia od obu stron tej samej transakcji,

nie uzależnia prezentacji nieruchomości od wcześniejszego podpisania umowy pośrednictwa,

od wcześniejszego podpisania pośrednictwa, przy publikacji oferty nieruchomości wyraźnie oznacza, że ogłoszenie pochodzi od pośrednika,

nie publikuje ogłoszeń bez uprzedniego zawarcia umowy pośrednictwa z właścicielem nieruchomości.

Sankcją za niezastosowanie się do nowych przepisów mają być kary pieniężne oraz nakaz zaprzestania praktyk naruszających przepisy pod rygorem zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.