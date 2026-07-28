Forsal logo

Polska staje się dla nich drugą Chorwacją. Czesi pokochali Bałtyk

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 10:48
Polska staje się dla nich drugą Chorwacją. Czesi pokochali Bałtyk
Polska staje się dla nich drugą Chorwacją. Czesi pokochali Bałtyk/Shutterstock
Polskie wybrzeże zyskuje coraz większą popularność wśród czeskich turystów, a sezon 2026 może okazać się pod tym względem rekordowy – oceniają rozmówcy PAP. Wskazują, że o wyborze Bałtyku decydują przede wszystkim niższe ceny niż w Chorwacji, dobra infrastruktura drogowa oraz wysoki standard usług.

Czesi ciągną nad Bałtyk

– Wiele wskazuje, że w tym roku nad Bałtyk przyjedzie więcej Czechów niż w 2025 roku – powiedział PAP dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) w Pradze Pavel Trojan. Jak zaznaczył, nie są prowadzone szczegółowe prognozy dotyczące liczby przyjazdów.

Z danych przywoływanych przez Trojana wynika, że w 2025 r. Polskę odwiedziło 481 tys. obywateli Czech. Statystyki nie obejmują jednak osób korzystających z krótkoterminowego wynajmu, mniejszych pensjonatów ani turystów odwiedzających Polskę jednodniowo. Nie pozwalają także określić, ilu z nich wybrało wypoczynek nad Bałtykiem. Badania prowadzone w Sopocie wskazują jednak, że Czesi są tam drugą – po Niemcach – grupą zagranicznych turystów.

Sopot, czyli "polskie Monte Carlo"

Zdaniem Trojana zainteresowanie polskim wybrzeżem systematycznie rośnie od kilku lat. Przypomniał, że od 2022 r. organizuje wyjazdy studyjne dla czeskich dziennikarzy do Sopotu, którzy po powrocie publikują pozytywne materiały o polskim wybrzeżu. Jak zauważył, część z nich określa Sopot mianem „polskiego Monte Carlo”, podkreślając standard usług oraz atmosferę kurortu.

Dla Czechów „Polska staje się nową Chorwacją”

Rosnącą popularność Bałtyku potwierdza czeski publicysta Luboš Palata. W ubiegłym roku pisał, że dla Czechów „Polska staje się nową Chorwacją”, a w rozmowie z PAP ocenił, że trend ten nadal się umacnia.

– Chorwacja pozostaje naszym najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym, ale Bałtyk zyskuje coraz więcej zwolenników. To oczywiście zupełnie inny rodzaj wypoczynku – pogoda jest mniej przewidywalna, a morze chłodniejsze – jednak wielu Czechom to nie przeszkadza. Jeśli ceny w Polsce nie wzrosną znacząco, oba kierunki mogą w przyszłości zrównać się pod względem popularności – powiedział.

Chorwacja stała się dla wielu Czechów zbyt droga

Rozmówcy PAP wskazują, że jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za wyjazdem do Polski pozostają koszty wypoczynku. Politolożka z Trzyńca Ewa Klusova oceniła, że Chorwacja stała się dla wielu Czechów zbyt droga, a dodatkowo coraz wyższe temperatury zniechęcają część turystów do wyjazdów na południe Europy. – Bałtyk jest najbliższym morzem dla Czechów. Można tam wygodnie dojechać samochodem, co ma dla wielu rodzin duże znaczenie – powiedziała.

Na znaczenie infrastruktury zwraca uwagę również Trojan. Jak podkreślił, dzięki rozbudowie sieci dróg ekspresowych i autostrad podróż z Pragi lub zachodnich Czech nad polskie wybrzeże zajmuje niewiele ponad sześć godzin, czyli niemal dwukrotnie krócej niż wyjazd nad Adriatyk.

Czesi są zaskoczeni polskim tempem rozwoju

Palata zauważył, że podróż samochodem pozwala Czechom zobaczyć zmiany, jakie zaszły w Polsce w ostatnich latach. – Wielu z nich jest zaskoczonych poziomem infrastruktury drogowej i tempem rozwoju gospodarczego Polski. Jeszcze niedawno powszechne było przekonanie, że Czechy wyprzedzają Polskę pod względem rozwoju – powiedział.

Według rozmówców PAP polskie wybrzeże odpowiada także preferowanemu przez Czechów modelowi wypoczynku. Jak zaznaczył Trojan, wielu z nich zamiast spędzać cały dzień na plaży, wybiera jazdę na rowerze, spacery, nordic walking czy kajakarstwo.

Czesi są bardzo aktywnymi turystami. W hotelach często słyszę, że po śniadaniu znikają na cały dzień i wracają dopiero wieczorem – powiedział.

Łagodny klimat przyciąga

Pozytywnie polskie wybrzeże ocenia też dziennikarka portalu „Seznam Zprávy” Lucie Tomanová, która spędzała tam wakacje z rodziną. W rozmowie z PAP podkreśliła, że zdecydowała się na wyjazd z powodu łagodniejszego klimatu niż na południu Europy.

Jak relacjonowała, podczas pobytu spacerowała po plażach, pływała kajakiem, uprawiała bodyboarding i szukała bursztynów. Wśród największych atutów wymieniła szerokie plaże, dobrą kuchnię, zwłaszcza ryby, oraz możliwość aktywnego wypoczynku. Zwróciła uwagę, że w niektórych miejscach infrastruktura turystyczna nadal wymaga modernizacji.

Trojan podkreślił, że czescy turyści doceniają przede wszystkim wysoki poziom usług oraz korzystny stosunek jakości do ceny. – Czesi są bardzo lojalnymi turystami. Jeśli jakieś miejsce przypadnie im do gustu, chętnie do niego wracają – powiedział.

Nie tylko morze

Mimo rosnącej popularności Bałtyku, Czechów nadal częściej przyciągają polskie góry, przede wszystkim Karkonosze, do których z Pragi można dojechać w około dwie godziny. Rozmówcy PAP są jednak zgodni, że zainteresowanie polskim wybrzeżem systematycznie rośnie i w kolejnych latach może nadal się zwiększać.

Jak wynika z opublikowanego w czerwcu br. raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Turystyka w 2025 r.”, polskie obiekty noclegowe przyjęły w ubiegłym roku 482 tys. turystów z Czech. Dane z Banku Danych Lokalnych GUS za 2025 rok wskazują, że województwo pomorskie odwiedziło ponad 26 tys. turystów z Czech, a woj. zachodniopomorskie ponad 25 tys.

Jacek Pawlicki

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraStała baza wojsk USA w Polsce. Bosacki wskazał możliwy termin decyzji »
Tematy: CzechyturystykaCzesi
Powiązane
Polacy coraz częściej podróżują. Polska w europejskiej czołówce wyjazdów
Polacy coraz częściej podróżują. Polska w europejskiej czołówce wyjazdów
Voucher za odwołaną wycieczkę. Biura podróży z nową możliwością
Voucher za odwołaną wycieczkę. Biura podróży z nową możliwością
Polska ambasada w Chorwacji ma bardzo ważny komunikat dla turystów
Turyści uciekają z wakacyjnego raju? Rządzący uspakajają, branża bije na alarm
Nie przegap
Przełom w polskiej armii. Rosomaki robią miejsce dla nowej broni
Przełom w polskiej armii. Rosomaki robią miejsce dla nowej broni
aplikacja, ZUS, kontrola, zwolnienie lekarskie, L4
Koniec z braniem L4 na poniedziałek lub piątek. Nie będzie można wydłużyć sobie weekendu. Pracodawcy zyskają nowe narzędzie kontroli
Rumuński F-16
Rumuni pokazali rachunek za zestrzelenie trzech Shahedów. To ważna lekcja dla Polski
Ważny komunikat z ZUS. Zmiany w terminach wypłat emerytur i rent w sierpniu
Ważny komunikat z ZUS. Zmiany w terminach wypłat emerytur i rent w sierpniu
Polska staje się dla nich drugą Chorwacją. Czesi pokochali Bałtyk
Polska staje się dla nich drugą Chorwacją. Czesi pokochali Bałtyk
Tunel pod Wielkim Bełtem
Największy zatapiany tunel świata. Polacy muszą go połączyć
Polskie MSZ odpowiada na słowa Putina: Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy
Polskie MSZ odpowiada na słowa Putina: Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy
Rosja się doigrała. Mocarstwo NATO wchodzi do gry na Bałtyku
Rosja się doigrała. Mocarstwo NATO wchodzi do gry na Bałtyku
Polecamy
Bezpłatne parkowanie. Kto może dostać kartę parkingową?
Bezpłatne parkowanie. Kto może dostać kartę parkingową?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Wołodymyr Zełenski
Miliony na pomoc dla Ukrainy miały zostać sprzeniewierzone. Wśród podejrzanych dyplomaci
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Putin pomaga Iranowi w atakach na USA? Trump zapowiada, że zapyta rosyjskiego przywódcę
Berlin, zamach
Zamach w Berlinie. Po ataku ruszyła fala fałszywych informacji w sieci
gastroskopia badanie
Rak żołądka nadal jednym z najgroźniejszych nowotworów. Te liczby alarmują
Kolejna zmiana w rządzie Niemiec. Wiadomo, kto obejmie ważny resort
Kolejna zmiana w rządzie Merza. Nowy minister transportu
Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. Czy tylko osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o wsparcie ze środków PFRON?
Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. Czy tylko osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o wsparcie ze środków PFRON?
Kraj
Polskie MSZ odpowiada na słowa Putina: Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy
Polskie MSZ odpowiada na słowa Putina: Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy
Przełom w polskiej armii. Rosomaki robią miejsce dla nowej broni
Przełom w polskiej armii. Rosomaki robią miejsce dla nowej broni
aplikacja, ZUS, kontrola, zwolnienie lekarskie, L4
Koniec z braniem L4 na poniedziałek lub piątek. Nie będzie można wydłużyć sobie weekendu. Pracodawcy zyskają nowe narzędzie kontroli
Rosja sieje chaos na morzu i niebie. Polska w strefie największego zagrożenia
Rosja sieje chaos na morzu i niebie. Polska w strefie największego zagrożenia
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Rozwój Plus w sondażu. Takie poparcie zdobyłaby partia Morawieckiego
Rozwój Plus w sondażu. Takie poparcie zdobyłaby partia Morawieckiego
Przekazano ją po cichu Ukrainie. Nowa polska broń trafiła na front
Przekazano ją po cichu Ukrainie. Nowa polska broń trafiła na front
Kolejne miasto z Polski na liście UNESCO. "Wyjątkowy projekt urbanistyczny"
Kolejne miasto z Polski na liście UNESCO. "Wyjątkowy projekt urbanistyczny"
Świat
Finlandia zamknęła część przestrzeni powietrznej. Powód? Ryzyko wtargnięcia dronów
Finlandia zamknęła część przestrzeni powietrznej. Powód? Ryzyko wtargnięcia dronów
Rumuński F-16
Rumuni pokazali rachunek za zestrzelenie trzech Shahedów. To ważna lekcja dla Polski
Rosja się doigrała. Mocarstwo NATO wchodzi do gry na Bałtyku
Rosja się doigrała. Mocarstwo NATO wchodzi do gry na Bałtyku
Wołodymyr Zełenski
Miliony na pomoc dla Ukrainy miały zostać sprzeniewierzone. Wśród podejrzanych dyplomaci
Test pocisku Sarmat
Putin groził Sarmatem. Superrakieta okazała się atomowym strachem na wróble
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Putin pomaga Iranowi w atakach na USA? Trump zapowiada, że zapyta rosyjskiego przywódcę
Berlin, zamach
Zamach w Berlinie. Po ataku ruszyła fala fałszywych informacji w sieci
Co się dzieje wokół Moskwy? Rosja szykuje się na najgorszy scenariusz
Co się dzieje wokół Moskwy? Rosja szykuje się na najgorszy scenariusz
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj