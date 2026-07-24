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Voucher za odwołaną wycieczkę. Biura podróży z nową możliwością

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 15:37
[aktualizacja dzisiaj, 15:38]
Voucher za odwołaną wycieczkę. Biura podróży z nową możliwością
Voucher za odwołaną wycieczkę. Biura podróży z nową możliwością/Shutterstock
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, nowe przepisy umożliwią biurom podróży oferowanie klientom voucherów za odwołane wycieczki.

Nowelizacja ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Nowelizacja ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wprowadza mechanizm umożliwiający zaproponowanie podróżnemu przez organizatora turystyki vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości, czyli w okresie do dwóch lat od dnia przyjęcia vouchera. Propozycja związana jest z wybuchem konfliktu zbrojnego w Iranie, który zakłócił realizację umów dotyczących imprez turystycznych w krajach Bliskiego Wschodu.

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Impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu.

Wartość vouchera nie niższa niż kwota, którą klient wcześniej wpłacił za wycieczkę

Zgodnie z nowelą, wartość vouchera nie może być niższa niż kwota, którą klient wcześniej wpłacił za wycieczkę. Przyjęcie vouchera nie spowoduje rozwiązania umowy z organizatorem turystyki, dlatego środki wpłacone przez klientów będą podlegały ochronie przed niewypłacalnością organizatora turystyki.

To rozwiązanie rozsądne, techniczne i poparte ponad politycznymi podziałami. W państwie odpowiedzialnym trzeba umieć reagować na kryzysy tak, aby chronić zarówno konsumentów, jak i polskie przedsiębiorstwa – ocenił prezydent, cytowany przez KPRP.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: turystykavoucherodwołana wycieczka
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