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Boom turystyczny w Polsce. Hotele przyjęły ponad 28 mln gości

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:47
Boom turystyczny w Polsce. Hotele przyjęły ponad 28 mln gości
Boom turystyczny w Polsce. Hotele przyjęły ponad 28 mln gości/Shutterstock
Rok 2025 przyniósł wyraźny wzrost zainteresowania polską bazą hotelową. Liczba gości osiągnęła historyczny poziom, a Polska umacnia swoją pozycję jako jeden z coraz ważniejszych kierunków turystycznych w Europie – wynika z raportu firmy doradczej Emmerson Evaluation.

Rekordowy rok dla hoteli w Polsce

W 2025 roku z usług hoteli w Polsce skorzystało ponad 28,2 mln osób, co oznacza wzrost o 7,2 proc. rok do roku. W ujęciu dekady skala zmian jest jeszcze bardziej wyraźna - w porównaniu z 2015 rokiem, kiedy hotele przyjęły ponad 17,4 mln gości, oznacza to wzrost o około 61 proc. - wynika z raportu firmy doradczej Emmerson Evaluation, na który powołuje się „Rzeczpospolita”.

Dominacja turystów krajowych, ale zagranica rośnie szybciej

Większość gości stanowili turyści krajowi, którzy odpowiadali za 75,8 proc. wszystkich pobytów. Jednak liczba odwiedzających z zagranicy również dynamicznie rośnie - w 2025 roku ich liczba zwiększyła się o 9,4 proc.

Skąd przyjeżdżają turyści?

Największą grupę gości zagranicznych stanowili obywatele Niemiec, którzy odpowiadali za 22 proc. wszystkich przyjazdów. W dalszej kolejności byli turyści z Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Czech. Łącznie te pięć rynków generowało ponad połowę całego ruchu zagranicznego w Polsce.

Najszybciej rosnące rynki

Eksperci wskazują także na kraje o szczególnie wysokiej dynamice wzrostu liczby przyjazdów. Wśród nich wyróżniają się Włochy (wzrost o 30 proc.), Japonia (27,1 proc.) oraz Cypr (23,4 proc.).

Coraz większa baza hotelowa

Rozwojowi ruchu turystycznego towarzyszy rozbudowa infrastruktury. Pod koniec pierwszego półrocza 2025 roku w Polsce działało ponad 2,6 tys. hoteli – o niemal 50 więcej niż rok wcześniej, jak podaje „Rzeczpospolita”.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: wakacjeturystykahotelebranża turystyczna
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