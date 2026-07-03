Rekordowy rok dla hoteli w Polsce

W 2025 roku z usług hoteli w Polsce skorzystało ponad 28,2 mln osób, co oznacza wzrost o 7,2 proc. rok do roku. W ujęciu dekady skala zmian jest jeszcze bardziej wyraźna - w porównaniu z 2015 rokiem, kiedy hotele przyjęły ponad 17,4 mln gości, oznacza to wzrost o około 61 proc. - wynika z raportu firmy doradczej Emmerson Evaluation, na który powołuje się „Rzeczpospolita”.

Dominacja turystów krajowych, ale zagranica rośnie szybciej

Większość gości stanowili turyści krajowi, którzy odpowiadali za 75,8 proc. wszystkich pobytów. Jednak liczba odwiedzających z zagranicy również dynamicznie rośnie - w 2025 roku ich liczba zwiększyła się o 9,4 proc.

Skąd przyjeżdżają turyści?

Największą grupę gości zagranicznych stanowili obywatele Niemiec, którzy odpowiadali za 22 proc. wszystkich przyjazdów. W dalszej kolejności byli turyści z Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Czech. Łącznie te pięć rynków generowało ponad połowę całego ruchu zagranicznego w Polsce.

Najszybciej rosnące rynki

Eksperci wskazują także na kraje o szczególnie wysokiej dynamice wzrostu liczby przyjazdów. Wśród nich wyróżniają się Włochy (wzrost o 30 proc.), Japonia (27,1 proc.) oraz Cypr (23,4 proc.).

Coraz większa baza hotelowa

Rozwojowi ruchu turystycznego towarzyszy rozbudowa infrastruktury. Pod koniec pierwszego półrocza 2025 roku w Polsce działało ponad 2,6 tys. hoteli – o niemal 50 więcej niż rok wcześniej, jak podaje „Rzeczpospolita”.