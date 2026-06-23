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Kryzys wakacyjny w Europie. Co piąty Niemiec rezygnuje z urlopu

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 20:41
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Co piąty mieszkaniec Niemiec nie może pozwolić sobie na tydzień urlopu/ShutterStock
Z opublikowanych we wtorek danych Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że 21 proc. mieszkańców Niemiec, czyli około 17,3 mln osób, nie stać na tygodniowy wyjazd urlopowy. W wielu innych krajach Unii Europejskiej odsetek ten jest jeszcze wyższy.

W Niemczech rośnie liczba osób bez pieniędzy na wakacje

Jak podał urząd, podobnie jak rok wcześniej, w 2025 roku ponad co piąta osoba żyła w gospodarstwie domowym, które według własnej oceny nie było w stanie sfinansować tygodniowych wakacji.

Najczęściej na ograniczenia w planach urlopowych skarżyły się osoby z gospodarstw z jednym dochodem, czyli samotni rodzice i single. Z danych wynika, że na wakacje nie może sobie pozwolić 39 proc. samotnych rodziców. Dla porównania w gospodarstwach z dwojgiem dorosłych i bez dzieci wskaźnik ten wynosi 16 proc.

Największe różnice dochodowe w dostępie do urlopu w UE

Największe trudności ze sfinansowaniem wypoczynku mają osoby o dochodzie netto nieprzekraczającym 1,6 tys. euro miesięcznie. Problem ten dotyczy około połowy z nich. Także osoby z wyższych grup dochodowych częściej niż wcześniej deklarowały, że nie stać ich na wyjazd na wakacje - wynika z informacji statystycznych.

Dane pokazały też, że niewielkimi środkami na urlop dysponują również mieszkańcy innych krajów UE. Łącznie z wakacji musi rezygnować 28 proc. obywateli UE.

Między państwami widać przy tym wyraźne różnice. Na urlop nie może sobie pozwolić 61 proc. mieszkańców Rumunii i 47 proc. Greków. Najrzadziej problem dotyczy mieszkańców Luksemburga (11 proc.), Szwecji (12 proc.) i Holandii (13 proc.) - wskazują niemieckie media.

Z Monachium Iwona Weidmann (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: EuropaNiemcyturystyka
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