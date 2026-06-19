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Szok surowcowy i Niemcy nie pokonały polskiego przemysłu. Te dane mówią wiele

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:08
Szok surowcowy i Niemcy nie pokonały polskiego przemysłu. Te dane mówią wiele
Szok surowcowy i Niemcy nie pokonały polskiego przemysłu. Te dane mówią wiele/Shutterstock
Ekonomiści ING Banku Śląskiego oceniają, że krajowy przemysł pozostaje relatywnie odporny na zewnętrzne wstrząsy, w tym szok surowcowy związany z blokadą Cieśniny Ormuz, słabą koniunkturę w Niemczech oraz rosnącą presję konkurencyjną ze strony Chin.

Produkcja przemysłowa w Polsce

Główny Urząd Statystyczny w piątek poinformował, że produkcja przemysłowa w maju 2026 r. wzrosła o 4,1 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,8 proc.

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Słaby popyt z Niemiec

Ekonomiści ING Banku Śląskiego Leszek Kąsek i Mateusz Sutowicz zwrócili uwagę, że to wzrost powyżej konsensusu (2,5 proc.) i ich prognozy (1,8 proc.). „Przyśpieszenie z 3,1 proc. w kwietniu nastąpiło pomimo słabego popytu zewnętrznego, zwłaszcza z Niemiec, w związku z niepewnością i zmiennością związaną z konfliktem na Bliskim Wschodzie, oraz niekorzystnego układu kalendarza (1 dzień roboczy mniej niż w 2025)” - zauważyli.

Odporność na szok surowcowy

Ich zdaniem piątkowe – lepsze od oczekiwań – dane wpisują się w obserwowany w II kwartale 2026 r. trend umiarkowanej aktywności sektora wytwórczego. „Pozytywem pozostaje relatywna odporność krajowego przemysłu na szok surowcowy (ropa naftowa) towarzyszący blokadzie Cieśniny Ormuz, słabość koniunktury w Niemczech, czy rosnącą presję konkurencyjną z Chin. Polska uruchamia ogromne inwestycje publiczne i zbrojeniowe, co będzie impulsem do ożywienia przemysłu w kolejnych miesiącach i co już zaczyna być widoczne w danych (wysoka dynamika r/r kategorii „pozostałe środki transportu” obejmująca między innymi wydatki militarne). W rezultacie podtrzymujemy naszą prognozę PKB na 2026 zakładającą wzrost o 3,4 proc.” - ocenili ekonomiści.

Stopy procentowe nie zmienią się

Dodali, że dane te otwierają serię majowych odczytów danych z gospodarki. W ocenie przedstawicieli banku dla Rady Polityki Pieniężnej istotne będą dane o rynku pracy w przyszłym tygodniu. „Niemniej jednak spodziewamy się, że w tym roku stopy procentowe NBP nie zmienią się” - zastrzegli.

Działy przemysłu z największymi wzrostami

Kąsek i Sutowicz zwrócili uwagę, że największe wzrosty odnotowano w produkcji dóbr zaopatrzeniowych, związanych z energią i inwestycyjnych. „Wolno rosła produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych, a istotnie spadła produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych” - dodali.

Największe wzrosty odnotowały działy „pozostały sprzęt transportowy” - o 60,5 proc. r/r, górnictwo i wydobywanie - 32,6 proc. r/r, gospodarka odpadami - 14,8 proc. r/r, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i gorącą wodę - 13,7 proc. r/r) oraz produkcja z mineralnych surowców niemetalicznych - 12,2 proc, r/r. „W najszybciej rosnącej kategorii są wliczane m.in.: statki, łodzie, tabor szynowy, lotnictwo, wojskowe pojazdy bojowe, motocykle, wózki inwalidzkie. Sugeruje to wzrost wydatków na sprzęt obronny i infrastrukturę” - zauważyli ekonomiści.

Zastrzegli jednak, że kilka działów gospodarki odnotowało dwucyfrowe spadki, co - ich zdaniem - sugeruje odmienne perspektywy sektora wytwórczego w zależności od działu. „Najgłębszych spadków doświadczyła produkcja odzieży (-20,3 proc. r/r), wyrobów tytoniowych (-17,8 proc.), tekstyliów (-10,8 proc.). Istotnie spadła też produkcja mebli (-7,1 proc.) i produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep. Ta ostatnia kategoria stanowi aż 9,5 proc. produkcji ogółem i znajduje się – podobnie jak produkcja mebli – pod silną i rosnącą presją konkurencyjną ze strony chińskich dostawców. Ostatnie dane z Chin wskazują na solidny wzrost w ujęciu r/r tamtejszej produkcji przemysłowej, przy jednoczesnym spadku sprzedaży detalicznej, co oznacza, że chińskie firmy wciąż są głównie nastawione na ekspansję eksportową” - podkreślili ekonomiści ING BSK.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: GUSprzemysłprodukcja przemysłowa
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