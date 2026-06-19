Analitycy zaskoczeni produkcją przemysłową. "Kuloodporna gospodarka"

Produkcja przemysłowa w maju 2026
Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 2,5 proc. rdr i spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca o 2,2 proc.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w maju br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,4 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,4 proc. wyższym niż w kwietniu br.
Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w maju i kwietniu.
maj
maj
kwiecień
kwiecień
rdr
mdm
rdr
mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA
4,1
-0,8
2,9*
-7,6*
górnictwo i wydobywanie
32,6
9,9
21,4*
-0,2*
przetwórstwo przemysłowe
2,5
-0,9
1,6*
-8,1*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
13,7
-7,6
12,0*
-8,7*
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja
11,9
-0,3
13,7*
6,5*
* - dane skorygowane
PKP BP: "Kuloodporna gospodarka"
Piątkowe dane o produkcji przemysłowej wpisują się w obraz „kuloodpornej gospodarki”, która rośnie, mimo pogorszenia sytuacji zewnętrznej - uważają analitycy PKO Banku Polskiego. Ich zdaniem dane sugerują, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie wywołał istotnego spadku aktywności w sektorze.
Analitycy PKO BP wskazali, że wynik jest wyraźnie powyżej prognoz, gdyż rynkowy konsensus stawiał na 2,5-proc. wzrost. „Majowe dane pokazały mocny wynik przemysłu mimo niekorzystnego układu kalendarza i szoku podażowego” - zaznaczyli.
Dane o koniunkturze w przetwórstwie, tak jak dane o produkcji sprzedanej - w ocenie PKO BP - sugerują, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie wywołał istotnego spadku aktywności w sektorze. „Negatywne skutki są widoczne głównie w branżach bezpośrednio powiązanych z transportem surowców przez cieśninę Ormuz, czyli rafinacji ropy (dane niejawne z powodu tajemnicy statystycznej). Pogorszenie koniunktury w innych branżach tj. produkcji żywności albo wyrobów z drewna znajduje źródło w odmiennych przyczynach. Mimo dobrej sytuacji popytowej przedsiębiorstwa sygnalizują natomiast większe opóźnienia w płatnościach, co przekłada się na spowolnienie poprawy obserwowanej pod koniec ubiegłego roku płynności finansowej firm” - zauważyli ekonomiści banku.
„Wyniki przemysłu wpisują się w obraz kuloodpornej gospodarki, która rośnie, mimo pogorszenia sytuacji zewnętrznej” - spuentowali analitycy banku. Zwrócili uwagę, że poprawa koncentruje się w segmentach inwestycyjnych, energetycznych i części dóbr pośrednich, przy nadal słabszym popycie na trwałe dobra konsumpcyjne i presji w branżach eksportowych, przez utrzymujący się słaby popyt zewnętrzny.
W ocenie PKO BP w kolejnych miesiącach wsparciem dla przemysłu powinny pozostać inwestycje publiczne, w tym dalsza modernizacja transportu, automatyzacja i zbrojenia. „Głównym ryzykiem pozostaje trwałość porozumienia na Bliskim Wschodzie i tempo przywracania przedwojennego poziomu podaży surowców energetycznych” - zastrzegł bank.
Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci.