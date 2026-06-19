Analitycy zaskoczeni produkcją przemysłową. "Kuloodporna gospodarka"

Produkcja przemysłowa w maju 2026

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 2,5 proc. rdr i spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca o 2,2 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w maju br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,4 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,4 proc. wyższym niż w kwietniu br.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w maju i kwietniu.

maj maj kwiecień kwiecień rdr mdm rdr mdm PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 4,1 -0,8 2,9* -7,6* górnictwo i wydobywanie 32,6 9,9 21,4* -0,2* przetwórstwo przemysłowe 2,5 -0,9 1,6* -8,1* wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 13,7 -7,6 12,0* -8,7* dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 11,9 -0,3 13,7* 6,5*

* - dane skorygowane

PKP BP: "Kuloodporna gospodarka"

Piątkowe dane o produkcji przemysłowej wpisują się w obraz „kuloodpornej gospodarki”, która rośnie, mimo pogorszenia sytuacji zewnętrznej - uważają analitycy PKO Banku Polskiego. Ich zdaniem dane sugerują, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie wywołał istotnego spadku aktywności w sektorze.

Analitycy PKO BP wskazali, że wynik jest wyraźnie powyżej prognoz, gdyż rynkowy konsensus stawiał na 2,5-proc. wzrost. „Majowe dane pokazały mocny wynik przemysłu mimo niekorzystnego układu kalendarza i szoku podażowego” - zaznaczyli.

Dane o koniunkturze w przetwórstwie, tak jak dane o produkcji sprzedanej - w ocenie PKO BP - sugerują, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie wywołał istotnego spadku aktywności w sektorze. „Negatywne skutki są widoczne głównie w branżach bezpośrednio powiązanych z transportem surowców przez cieśninę Ormuz, czyli rafinacji ropy (dane niejawne z powodu tajemnicy statystycznej). Pogorszenie koniunktury w innych branżach tj. produkcji żywności albo wyrobów z drewna znajduje źródło w odmiennych przyczynach. Mimo dobrej sytuacji popytowej przedsiębiorstwa sygnalizują natomiast większe opóźnienia w płatnościach, co przekłada się na spowolnienie poprawy obserwowanej pod koniec ubiegłego roku płynności finansowej firm” - zauważyli ekonomiści banku.

„Wyniki przemysłu wpisują się w obraz kuloodpornej gospodarki, która rośnie, mimo pogorszenia sytuacji zewnętrznej” - spuentowali analitycy banku. Zwrócili uwagę, że poprawa koncentruje się w segmentach inwestycyjnych, energetycznych i części dóbr pośrednich, przy nadal słabszym popycie na trwałe dobra konsumpcyjne i presji w branżach eksportowych, przez utrzymujący się słaby popyt zewnętrzny.

W ocenie PKO BP w kolejnych miesiącach wsparciem dla przemysłu powinny pozostać inwestycje publiczne, w tym dalsza modernizacja transportu, automatyzacja i zbrojenia. „Głównym ryzykiem pozostaje trwałość porozumienia na Bliskim Wschodzie i tempo przywracania przedwojennego poziomu podaży surowców energetycznych” - zastrzegł bank.