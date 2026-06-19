Forsal logo

Analitycy zaskoczeni produkcją przemysłową. "Kuloodporna gospodarka"

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 09:47
[aktualizacja dzisiaj, 11:13]
Analiycy zaskoczeni produkcją przemysłową. GUS podał najnowsze dane
Analiycy zaskoczeni produkcją przemysłową. GUS podał najnowsze dane/shutterstock
Produkcja przemysłowa w maju 2026 r. wzrosła o 4,1 proc. rok do roku, natomiast w ujęciu miesięcznym spadła o 0,8 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Wynik ten jest lepszy niż przewidywania analityków. Komentatorzy mówią wprost: te dane wpisują się w obraz "kuloodpornej gospodarki".

Produkcja przemysłowa w maju 2026

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 2,5 proc. rdr i spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca o 2,2 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w maju br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,4 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,4 proc. wyższym niż w kwietniu br.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w maju i kwietniu.

maj

maj

kwiecień

kwiecień

rdr

mdm

rdr

mdm

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

4,1

-0,8

2,9*

-7,6*

górnictwo i wydobywanie

32,6

9,9

21,4*

-0,2*

przetwórstwo przemysłowe

2,5

-0,9

1,6*

-8,1*

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

13,7

-7,6

12,0*

-8,7*

dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja

11,9

-0,3

13,7*

6,5*

* - dane skorygowane

PKP BP: "Kuloodporna gospodarka"

Piątkowe dane o produkcji przemysłowej wpisują się w obraz „kuloodpornej gospodarki”, która rośnie, mimo pogorszenia sytuacji zewnętrznej - uważają analitycy PKO Banku Polskiego. Ich zdaniem dane sugerują, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie wywołał istotnego spadku aktywności w sektorze.

Analitycy PKO BP wskazali, że wynik jest wyraźnie powyżej prognoz, gdyż rynkowy konsensus stawiał na 2,5-proc. wzrost. „Majowe dane pokazały mocny wynik przemysłu mimo niekorzystnego układu kalendarza i szoku podażowego” - zaznaczyli.

Dane o koniunkturze w przetwórstwie, tak jak dane o produkcji sprzedanej - w ocenie PKO BP - sugerują, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie wywołał istotnego spadku aktywności w sektorze. „Negatywne skutki są widoczne głównie w branżach bezpośrednio powiązanych z transportem surowców przez cieśninę Ormuz, czyli rafinacji ropy (dane niejawne z powodu tajemnicy statystycznej). Pogorszenie koniunktury w innych branżach tj. produkcji żywności albo wyrobów z drewna znajduje źródło w odmiennych przyczynach. Mimo dobrej sytuacji popytowej przedsiębiorstwa sygnalizują natomiast większe opóźnienia w płatnościach, co przekłada się na spowolnienie poprawy obserwowanej pod koniec ubiegłego roku płynności finansowej firm” - zauważyli ekonomiści banku.

Wyniki przemysłu wpisują się w obraz kuloodpornej gospodarki, która rośnie, mimo pogorszenia sytuacji zewnętrznej” - spuentowali analitycy banku. Zwrócili uwagę, że poprawa koncentruje się w segmentach inwestycyjnych, energetycznych i części dóbr pośrednich, przy nadal słabszym popycie na trwałe dobra konsumpcyjne i presji w branżach eksportowych, przez utrzymujący się słaby popyt zewnętrzny.

W ocenie PKO BP w kolejnych miesiącach wsparciem dla przemysłu powinny pozostać inwestycje publiczne, w tym dalsza modernizacja transportu, automatyzacja i zbrojenia. „Głównym ryzykiem pozostaje trwałość porozumienia na Bliskim Wschodzie i tempo przywracania przedwojennego poziomu podaży surowców energetycznych” - zastrzegł bank.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: GUS
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiemcy mają dość płacenia. Merz: Budżet UE jest abstrakcyjnie wysoki »
Tematy: GUSprzemysłprodukcja przemysłowa
Powiązane
Totalna rewolucja w segregacji odpadów. Będą obowiązywać zupełnie nowe, zmienione zasady
Totalna rewolucja w segregacji odpadów. Będą obowiązywać zupełnie nowe, zmienione zasady
oki kiedy wejdzie czy się opłaca oszczędności konto maklerskie konto inwestycyjne
Projekt OKI po zmianach w Sejmie. Co zakłada nowa ustawa o inwestycjach?
Wizualizacja pociągu Avelia Horizon
Pojadą ponad 300 km/h. Kto zbuduje superszybkie pociągi dla Polski?
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
To już naprawdę koniec pieców na gaz. Podali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Pierwsze zakazy wchodzą już wkrótce
Koniec pieców na gaz. Odwrotu już nie ma. Wskazali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Niedługo wchodzą pierwsze zakazy
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
Nowa broń Ukrainy paraliżuje Rosjan. Nasze drogie czołgi mogą pójść w odstawkę
Nowa broń Ukrainy paraliżuje Rosjan. Nasze drogie czołgi mogą pójść w odstawkę
To dzieje się teraz w Rosji. Kreml znalazł nowego głównego wroga
To dzieje się teraz w Rosji. Kreml znalazł nowego głównego wroga
Wróg Rosji przekaże broń Ukrainie. Wyśle 150 tys. dronów
Wróg Rosji przekaże broń Ukrainie. Wyśle 150 tys. dronów
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj