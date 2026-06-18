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Projekt OKI po zmianach w Sejmie. Co zakłada nowa ustawa o inwestycjach?

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 17:24
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Sejmowa komisja wprowadziła szereg poprawek do projektu ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych/Shutterstock
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych w czwartek wprowadziła szereg poprawek do projektu ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych. Poprawki miały co do zasady charakter redakcyjny i doprecyzowujący; nie zmieniały sensu projektowanych przepisów.

Ponad 20 poprawek oraz uwag biura legislacyjnego Sejmu przyjęła w czwartek Komisja Finansów Publicznych do projektu ustawy o OKI. Poprawki te nie ingerowały w sens ustawy, gdyż miały charakter redakcyjny, legislacyjny i doprecyzowujący. Pojedyncze merytoryczne zmiany dotyczyły, np. uregulowania kwestii OKI należącego do członka dobrowolnego funduszu inwestycyjnego po jego śmierci.

Projekt ustawy o OKI ma na celu realizację jednego z priorytetów obecnego rządu, czyli rozwoju krajowego rynku kapitałowego. Zgodnie z obecnym projektem OKI miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 r. (wcześniej planowano, że zaczną działać od 1 lipca br.). Aktywa inwestycyjne denominowane w złotych (np. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych) miałyby być zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł. Z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym (np. obligacje i lokaty) - do 25 tys. zł.

Wszystkie aktywa zgromadzone na OKI i przekraczające limity miałyby być objęte nowym podatkiem od ich wartości. Rząd przekonywał, że podatek nie będzie przekraczał 1 proc. i miałby być wyliczany według szczegółowego algorytmu uwzględniającego dzienne wyceny, saldo wpłat i czas posiadania konta. Rząd uważa, że wdrożenie OKI może spowodować, iż na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie trafi ok. 25 mld zł do 2030 r. i 74 mld zł do 2040 r.

Tzw. podatek Belki, czyli właściwie podatek od zysków kapitałowych został wprowadzony w Polsce w 2002 r. przez ówczesnego ministra finansów Marka Belkę. Od jego nazwiska wzięła się popularna nazwa daniny. Obejmuje on dochody z obligacji, lokat bankowych oraz zyski ze sprzedaży papierów wartościowych, a więc np. jednostek funduszy czy akcji. Stawka podatku wynosi 19 proc. Sposób poboru i rozliczenia podatku uzależniony jest od rodzaju aktywów, od których jest on pobierany. (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: sejmoszczędzanieOKI
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