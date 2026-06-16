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Pojadą ponad 300 km/h. Kto zbuduje superszybkie pociągi dla Polski?

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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dzisiaj, 06:00
Wizualizacja pociągu Avelia Horizon
Wizualizacja pociągu Avelia Horizon/Materiały prasowe
Polska kupi ponad sto pociągów osiągających prędkość co najmniej 300 km/h. Pierwsze 20 sztuk zamówi PKP Intercity. Następnie do gry wejdzie spółka CPK, ale kolejarze mogą uruchomić opcję na kolejne składy. Alstom chce zbudować superszybkie pociągi. Co może zaproponować?

Szybkie pociągi na „Y”. Kto je zbuduje?

Trwa wyścig o szybkie pociągi dla Polski. Jako pierwszy przetarg zapowiedział narodowy przewoźnik – PKP Intercity. Na początku chce zamówić 20 składów, które mają być gotowe w 2032 roku. W przetargu pojawi się opcja domówienia kolejnych 35, które miałyby funkcjonować od drugiej połowy lat 30.

Na tym jednak nie koniec. Centralny Port Komunikacyjny (CPK) w czerwcu powołał spółkę taborową Port Polska KDP, która ma kupić szybkie pociągi za 10 mld zł. Następnie – w ramach tzw. poolu – będą one wynajmowane innym zainteresowanym przewoźnikom. Jak mówili „Forsalowi” przedstawiciele spółki, chodzi o to, by po linii „Y” kursowało więcej pociągów niż jeden na godzinę.

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Kto wystartuje w przetargu?

Udział w przetargu zadeklarowało konsorcjum Pesa - Hitachi Rail, które niedawno zmieniło partnera. Bydgoska firma zaprezentowała niedawno pociągi dla RegioJeta, które jeżdżą z prędkością 200 km/h.

Poza tym swoje produkty (pociągi high-speed) zaproponuje także niemiecki Siemens Mobility - najprawdopodobniej samodzielnie. Trzecim graczem, który może wystartować, jest hiszpańskie Talgo, a czwartym - który zapowiedział udział - jest francuski Alstom.

Alstom zapowiada: „Wystartujemy”

W czasie wizyty w fabryce Alstom (dawniej Pafawag) we Wrocławiu „Forsal” rozmawiał z Beatą Rusinowicz, prezes polskiego oddziału firmy. Jak usłyszeliśmy, francuska spółka, posiadająca zakłady produkcyjne w Polsce (m.in. w Nadarzynie, Chorzowie i Wrocławiu), wystartuje w przetargu samodzielnie.

Piotr Wróblewski: Czy Alstom wystartuje zarówno w przetargu dla PKP Intercity, jak i w tym dla Centralny Port Komunikacyjny (CPK)?

Beata Rusinowicz: Oczywiście, jako Alstom jesteśmy zainteresowani złożeniem dokumentów w obu postępowaniach przetargowych. Na tym etapie nie znamy jeszcze dokładnej specyfikacji, ale Alstom jest światowym liderem w zakresie produkcji pociągów dużych prędkości, więc nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie byli jednym z uczestników tych postępowań.

Jakie pociągi ma Alstom?

Jakie pociągi zaproponują Państwo dla Intercity?

Jesteśmy gotowi zaoferować produkty z rodziny Avelia: Stream i Horizon. Każdy klient specyfikuje np. klasy pociągów czy obecność rozwiązań premium. Patrząc na wymagania przetargowe, uważam, że możliwe jest zaoferowanie jednego bazowego produktu.

Czy pociągi high-speed mogłyby być produkowane w Polsce?

Mamy w Polsce ogromną bazę przemysłową i wiele zakładów, co oznacza, że część, a nawet całość produkcji byłaby możliwa do realizacji w Polsce. Na tym etapie nie ma jeszcze finalnej decyzji w tej sprawie.

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Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski
dziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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Tematy: kolejetransportAlstom
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