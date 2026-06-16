Pojadą ponad 300 km/h. Kto zbuduje superszybkie pociągi dla Polski?

Szybkie pociągi na „Y”. Kto je zbuduje?

Trwa wyścig o szybkie pociągi dla Polski. Jako pierwszy przetarg zapowiedział narodowy przewoźnik – PKP Intercity. Na początku chce zamówić 20 składów, które mają być gotowe w 2032 roku. W przetargu pojawi się opcja domówienia kolejnych 35, które miałyby funkcjonować od drugiej połowy lat 30.

Na tym jednak nie koniec. Centralny Port Komunikacyjny (CPK) w czerwcu powołał spółkę taborową Port Polska KDP, która ma kupić szybkie pociągi za 10 mld zł. Następnie – w ramach tzw. poolu – będą one wynajmowane innym zainteresowanym przewoźnikom. Jak mówili „Forsalowi” przedstawiciele spółki, chodzi o to, by po linii „Y” kursowało więcej pociągów niż jeden na godzinę.

Kto wystartuje w przetargu?

Udział w przetargu zadeklarowało konsorcjum Pesa - Hitachi Rail, które niedawno zmieniło partnera. Bydgoska firma zaprezentowała niedawno pociągi dla RegioJeta, które jeżdżą z prędkością 200 km/h.

Poza tym swoje produkty (pociągi high-speed) zaproponuje także niemiecki Siemens Mobility - najprawdopodobniej samodzielnie. Trzecim graczem, który może wystartować, jest hiszpańskie Talgo, a czwartym - który zapowiedział udział - jest francuski Alstom.

Alstom zapowiada: „Wystartujemy”

W czasie wizyty w fabryce Alstom (dawniej Pafawag) we Wrocławiu „Forsal” rozmawiał z Beatą Rusinowicz, prezes polskiego oddziału firmy. Jak usłyszeliśmy, francuska spółka, posiadająca zakłady produkcyjne w Polsce (m.in. w Nadarzynie, Chorzowie i Wrocławiu), wystartuje w przetargu samodzielnie.

Piotr Wróblewski: Czy Alstom wystartuje zarówno w przetargu dla PKP Intercity, jak i w tym dla Centralny Port Komunikacyjny (CPK)?

Beata Rusinowicz: Oczywiście, jako Alstom jesteśmy zainteresowani złożeniem dokumentów w obu postępowaniach przetargowych. Na tym etapie nie znamy jeszcze dokładnej specyfikacji, ale Alstom jest światowym liderem w zakresie produkcji pociągów dużych prędkości, więc nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie byli jednym z uczestników tych postępowań.

Jakie pociągi ma Alstom?

Jakie pociągi zaproponują Państwo dla Intercity?

Jesteśmy gotowi zaoferować produkty z rodziny Avelia: Stream i Horizon. Każdy klient specyfikuje np. klasy pociągów czy obecność rozwiązań premium. Patrząc na wymagania przetargowe, uważam, że możliwe jest zaoferowanie jednego bazowego produktu.

Czy pociągi high-speed mogłyby być produkowane w Polsce?

Mamy w Polsce ogromną bazę przemysłową i wiele zakładów, co oznacza, że część, a nawet całość produkcji byłaby możliwa do realizacji w Polsce. Na tym etapie nie ma jeszcze finalnej decyzji w tej sprawie.