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Wynagrodzenia lekarzy pod lupą. Sejm zdecydował

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:37
Wynagrodzenia lekarzy pod lupą. Sejm zdecydował
Wynagrodzenia lekarzy pod lupą. Sejm zdecydował/Shutterstock
Sejm przyjął ustawę, która wiąże dane o wynagrodzeniach medyków z PESEL-em lub numerem prawa wykonywania zawodu. Zmiany poszerzają bazę danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a informacje od podmiotów leczniczych nie będą już anonimizowane.

Decyzja Sejmu ws. wynagrodzeń medyków

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej zagłosowało 253 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 177 parlamentarzystów.

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Zgromadzone przez AOTMiT dane mają być wykorzystywane do prac analitycznych. Teraz Agencja zbiera informacje o wynagrodzeniach, ale są one zanonimizowane. Tym samym Agencja nie może przypisać wysokości zarobków z różnych form zatrudnienia lub w różnych podmiotach do jednej osoby. Oznacza to, że resort zdrowia nie ma informacji o tym, ile zarabiają lekarze, jeśli pracują w kilku podmiotach jednocześnie albo w jednym podmiocie, ale są w nim zatrudnieni zarówno na etacie, jak i kontrakcie.

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Sprawa Dawida Kacprzyka

Uchwalona ustawa była projektem rządowym, który Rada Ministrów przyjęła we wtorek. Bezpośrednią przyczyną przyspieszenia prac nad rozwiązaniami mającymi pozwolić na gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach medyków była ujawniona przez portal Zero.pl sprawa lekarza w trakcie specjalizacji - Dawida Kacprzyka, który zarobił w 2025 r. 1,6 mln zł. Medyk był jednocześnie radnym wybranym z list KO. W poniedziałek przestał być członkiem partii.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: sejmwynagrodzenia lekarzyDawid Kacprzykwynagrodzenia medyków
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