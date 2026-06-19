Niemcy mają dość płacenia. Merz: Budżet UE jest abstrakcyjnie wysoki

Merz powiedział dziennikarzom przez rozpoczęciem drugiego dnia obrad Rady Europejskiej w Brukseli, że jest istotne, by decyzja w sprawie nowego budżetu UE zapadła jeszcze w tym roku, bo to pozwoli zaplanować wydatki Unii.

Propozycja budżetu jest „abstrakcyjnie wysoka”

Polityk ocenił jednak, że zaprezentowana dotąd propozycja budżetu jest „abstrakcyjnie wysoka”. - Te liczby muszą zostać obniżone. Trzeba przedstawić nową propozycję. A potem musimy porozmawiać o strukturze dochodów i wydatków, ponieważ możemy wydać tylko tyle pieniędzy, ile faktycznie mamy – powiedział.

Berlin przeciw zadłużaniu się UE

Merz zapowiedział, że na zaplanowanej na piątek dyskusji o budżecie powtórzy stanowisko Niemiec, aby nie dopuścić do dalszego zadłużania się UE. Jak dodał, stanowisko Berlina podziela wiele innych stolic. - Nie jest to większość (krajów UE - PAP), a musimy osiągnąć jednomyślny wynik. Dlatego zakładam, że w duchu dobrej europejskiej współpracy omówimy dzisiaj tę bardzo kontrowersyjną kwestię, ale zrobimy to w taki sposób, aby w drugiej połowie 2026 roku dojść do wspólnego rozwiązania – powiedział.

Szef rządu Niemiec już w czwartek, przed rozpoczęciem dwudniowego posiedzenia unijnych przywódców, zapowiedział, że Niemcy nie zgodzą się na zaciągnięcie nowego wspólnego długu przez UE. Ocenił przy tym, że rozmowy o kolejnych wieloletnich ramach finansowych będą należeć do najtrudniejszych wyzwań stojących przed Unią w najbliższych miesiącach.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana