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Niemcy mają dość płacenia. Merz: Budżet UE jest abstrakcyjnie wysoki

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:34
Niemcy mają dość płacenia. Merz: Budżet UE jest abstrakcyjnie wysoki
Niemcy mają dość płacenia. Merz: Budżet UE jest abstrakcyjnie wysoki/PAP/EPA
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz skrytykował projekt nowego budżetu UE, nazywając go „abstrakcyjnie wysokim”, i ponownie zapowiedział, że Niemcy nie zgodzą się na dalsze zadłużanie Unii. Budżet jest kluczowym tematem szczytu Rady Europejskiej w Brukseli.

Merz powiedział dziennikarzom przez rozpoczęciem drugiego dnia obrad Rady Europejskiej w Brukseli, że jest istotne, by decyzja w sprawie nowego budżetu UE zapadła jeszcze w tym roku, bo to pozwoli zaplanować wydatki Unii.

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Propozycja budżetu jest „abstrakcyjnie wysoka”

Polityk ocenił jednak, że zaprezentowana dotąd propozycja budżetu jest „abstrakcyjnie wysoka”. - Te liczby muszą zostać obniżone. Trzeba przedstawić nową propozycję. A potem musimy porozmawiać o strukturze dochodów i wydatków, ponieważ możemy wydać tylko tyle pieniędzy, ile faktycznie mamy – powiedział.

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Berlin przeciw zadłużaniu się UE

Merz zapowiedział, że na zaplanowanej na piątek dyskusji o budżecie powtórzy stanowisko Niemiec, aby nie dopuścić do dalszego zadłużania się UE. Jak dodał, stanowisko Berlina podziela wiele innych stolic. - Nie jest to większość (krajów UE - PAP), a musimy osiągnąć jednomyślny wynik. Dlatego zakładam, że w duchu dobrej europejskiej współpracy omówimy dzisiaj tę bardzo kontrowersyjną kwestię, ale zrobimy to w taki sposób, aby w drugiej połowie 2026 roku dojść do wspólnego rozwiązania – powiedział.

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Szef rządu Niemiec już w czwartek, przed rozpoczęciem dwudniowego posiedzenia unijnych przywódców, zapowiedział, że Niemcy nie zgodzą się na zaciągnięcie nowego wspólnego długu przez UE. Ocenił przy tym, że rozmowy o kolejnych wieloletnich ramach finansowych będą należeć do najtrudniejszych wyzwań stojących przed Unią w najbliższych miesiącach.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: NiemcyUnia Europejskabudżet UE
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