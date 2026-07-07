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Polacy coraz częściej podróżują. Polska w europejskiej czołówce wyjazdów

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 16:26
Polacy coraz częściej podróżują. Polska w europejskiej czołówce wyjazdów
Polacy coraz częściej podróżują. Polska w europejskiej czołówce wyjazdów/Shutterstock
Polska znalazła się na czwartym miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby podróży; w 2024 r. Polacy odpowiadali za ponad 6 proc. wszystkich noclegów związanych z prywatnymi wyjazdami - wynika z wtorkowego raportu Banku Pekao. Wyżej w rankingu uplasowały się Niemcy, Francja i Hiszpania.

Polacy podbijają turystyczną Europę

„Polacy coraz śmielej podróżują, szybciej niż mieszkańcy większości krajów Unii Europejskiej nadrabiają dystans do zachodnich społeczeństw i już dziś należą do ścisłej europejskiej czołówki pod względem liczby podróży” - ocenili analitycy banku wskazując na najnowszy raport Pekao „Polacy w podróży. Szybki awans do europejskiej czołówki”. Wynika z niego między innymi, że pod względem liczby prywatnych noclegów wyprzedzają nas jedynie Niemcy, Francja i Hiszpania.

Zgodnie z analizą opartą na danych Eurostatu Polacy w 2024 r. wykorzystali 345 mln noclegów związanych z prywatnymi podróżami (dane uwzględniają wyjazdy krajowe, w tym związane z odwiedzinami rodziny lub znajomych). Większość, bo 80 proc. z nich to wyjazdy na przynajmniej cztery noce, a pozostałe 20 proc. - od jednej do trzech nocy. Polska ma tym samym 6,2 proc. udziału we Wspólnocie pod względem liczby zrealizowanych noclegów.

Niemcy na szczycie listy

Liderem zestawienia są Niemcy (25,9 proc. udziału), a dalej Francja (18,5 proc.) i Hiszpania (11,3 proc.). Piątą pozycję zajmują Szwedzi (5,8 proc.), szóstą Holendrzy (5,2 proc.), a siódmą Włosi (4,5 proc.). Dalej znalazły się Belgia, Austria i Finlandia z udziałem w UE odpowiednio: 2,6 proc., 2,5 proc. i 2,4 proc.

Analitycy Pekao zaznaczyli, że Włosi, Niemcy i obywatele krajów Beneluksu preferują dłuższe pobyty, obejmujące co najmniej cztery noce, podczas gdy podróżni z Hiszpanii i krajów skandynawskich częściej decydują się na krótsze pobyty. W przypadku Polski udział dłuższych wyjazdów w łącznej liczbie wykorzystanych noclegów jest zbliżony do średniej unijnej.

Turystyka krajowa

Polska pozostaje też silnie związana z turystyką krajową. W przypadku naszego kraju 63 proc. podróżujących wybiera wyłącznie wyjazdy po Polsce, co odróżnia nas od pozostałych państw Europy Środkowej. Podobne do Polski wyniki odnotowano w przypadku Hiszpanii, Francji i Włoch.

Aktywność turystyczna Polaków

Z analizy wynika też, że aktywność turystyczna Polaków rośnie szybciej niż średnio w UE - w ciągu ostatniej dekady liczba prywatnych podróży Polaków wzrosła o 31 proc., a wydatki na podróże w przeliczeniu na mieszkańca zwiększyły się o 122 proc.

„Polska bardzo szybko awansuje do europejskiej pierwszej ligi podróżników. Jeszcze dekadę temu wyraźnie odstępowaliśmy od najbardziej mobilnych społeczeństw Europy, dziś jesteśmy już tuż za podium pod względem liczby prywatnych noclegów. Co ważne, ten trend nie wynika wyłącznie ze wzrostu liczby wyjazdów. Podróże stają się integralnym elementem stylu życia Polaków i jednym z najbardziej widocznych przejawów rosnącej zamożności społeczeństwa” - ocenił współautor raportu Krzysztof Mrówczyński z Zespołu Analiz Sektorowych Banku Pekao, cytowany w publikacji.

Zmiana nawyków podróżniczych

Szczególną rolę w zmianie nawyków podróżniczych odgrywają młodsze pokolenia - w grupach wiekowych 15–24 i 25–34 lata udział osób wyjeżdżających jest wyższy niż średnia unijna, a młodzi Polacy są obecnie jedną z najbardziej aktywnych podróżniczo grup w Europie.

Główne kierunki wyjazdów turystycznych

W każdym kraju dominują inne kierunki podróży zagranicznych. W Polsce największą popularnością (w wyjazdach za granicę, bez wyjazdów biznesowych) cieszą się wyjazdy do Niemiec (16,8 proc.), Wielkiej Brytanii (9,1 proc.) oraz Włoch (7,3 proc.). Czesi i Węgrzy - podobnie jak Polacy - realizują większość prywatnych noclegów zagranicznych w Europie. Dla porównania Francuzi najchętniej odwiedzają Hiszpanię, Afrykę i Amerykę Północną, a Hiszpanie - Afrykę i Amerykę Południową.

Rok 2025 r. był historycznie rekordowy

Zgodnie z raportem Pekao światowa turystyka osiągnęła w 2025 r. historyczny rekord, przekraczając poziom 1,5 mld podróży, a w kolejnych latach jej znaczenie dla globalnej gospodarki będzie dalej rosło. Zdaniem autorów publikacji Polska ma szansę być jednym z beneficjentów tego trendu.

„Krajowa branża turystyczna należy już dziś do największych w Unii Europejskiej, a po pandemii rozwijała się niemal najszybciej w całej Wspólnocie. Obroty organizatorów turystyki wzrosły od 2021 r. ponad 3,5-krotnie, a bardzo dynamicznie rozwijały się także sektory lotniczy i hotelarski” - wskazano. Analitycy Pekao prognozują, że Polacy będą podróżować coraz częściej.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: turystykarankingwyjazdy
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