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Ceny wakacji 2026 wyższe niż przed rokiem. Gdzie jest najtaniej?

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:25
[aktualizacja dzisiaj, 10:29]
Ceny wakacji 2026 wyższe niż przed rokiem. Gdzie jest najtaniej?
Ceny wakacji 2026 wyższe niż przed rokiem. Gdzie jest najtaniej?/Shutterstock
Choć południowa Europa i basen Morza Śródziemnego wciąż przyciągają miliony turystów, tegoroczny urlop będzie kosztował więcej niż przed rokiem. Szczególnie mocno wzrosły ceny w Turcji, a niewielkie obniżki odnotowano jedynie we Włoszech i na Cyprze.

O sprawie pisze "Puls Biznesu".

Wakacje 2026 będą droższe

Wakacje w najpopularniejszych wśród Polaków krajach południa Europy będą w tym roku droższe niż przed rokiem, a największy wzrost cen odczują turyści wybierający Turcję – wynika z analizy UniCredit Bank Austria, którą opisała gazeta.

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Wakacje w Turcji

Jak podała, „jeszcze w ubiegłym roku w popularnej Turcji polski turysta mógł kupić za 100 EUR mniej więcej tyle, ile za 118 EUR wydane u siebie. W tym roku ta różnica niemal zniknęła – za 100 EUR w Turcji kupimy już tylko tyle, ile za 102 EUR nad Wisłą”.

Bułgaria i Rumunia też droższe

Według danych przytoczonych przez dziennik podrożały również dwa najtańsze dotąd kierunki wakacyjne – Bułgaria i Rumunia. Mimo to pozostają one najkorzystniejsze cenowo dla polskich turystów. W Bułgarii za 100 euro można kupić przeciętnie tyle, ile za 139 euro w Polsce, podczas gdy rok wcześniej było to 146 euro. W Rumunii wskaźnik ten spadł ze 120 do 116 euro.

Wakacje w Chorwacji: coraz drożej

„Puls Biznesu” zwrócił też uwagę, że coraz droższa staje się Chorwacja: „jest tam odczuwalnie drożej niż w naszym kraju. Trzeba wydać 100 EUR, żeby kupić tyle, ile u nas za 89 EUR”.

Wakacje w Portugalii i Hiszpanii korzystne cenowo

Z danych wynika jednocześnie, że relatywnie korzystne cenowo pozostają Portugalia i Hiszpania. W obu krajach poziom cen względem Polski praktycznie się nie zmienił. Za 100 euro można tam kupić odpowiednio tyle, ile za około 110 euro i 105 euro w Polsce.

Najdrożej w Szwajcarii

Najdroższym kierunkiem objętym zestawieniem pozostaje Szwajcaria, gdzie za 100 euro można kupić tyle, ile za 57 euro w Polsce.

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Źródło: Puls Biznesu
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: wakacjeTurcjaceny wakacjiwakacje 2026
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