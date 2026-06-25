O sprawie pisze "Puls Biznesu".

Wakacje 2026 będą droższe

Wakacje w najpopularniejszych wśród Polaków krajach południa Europy będą w tym roku droższe niż przed rokiem, a największy wzrost cen odczują turyści wybierający Turcję – wynika z analizy UniCredit Bank Austria, którą opisała gazeta.

Wakacje w Turcji

Jak podała, „jeszcze w ubiegłym roku w popularnej Turcji polski turysta mógł kupić za 100 EUR mniej więcej tyle, ile za 118 EUR wydane u siebie. W tym roku ta różnica niemal zniknęła – za 100 EUR w Turcji kupimy już tylko tyle, ile za 102 EUR nad Wisłą”.

Bułgaria i Rumunia też droższe

Według danych przytoczonych przez dziennik podrożały również dwa najtańsze dotąd kierunki wakacyjne – Bułgaria i Rumunia. Mimo to pozostają one najkorzystniejsze cenowo dla polskich turystów. W Bułgarii za 100 euro można kupić przeciętnie tyle, ile za 139 euro w Polsce, podczas gdy rok wcześniej było to 146 euro. W Rumunii wskaźnik ten spadł ze 120 do 116 euro.

Wakacje w Chorwacji: coraz drożej

„Puls Biznesu” zwrócił też uwagę, że coraz droższa staje się Chorwacja: „jest tam odczuwalnie drożej niż w naszym kraju. Trzeba wydać 100 EUR, żeby kupić tyle, ile u nas za 89 EUR”.

Wakacje w Portugalii i Hiszpanii korzystne cenowo

Z danych wynika jednocześnie, że relatywnie korzystne cenowo pozostają Portugalia i Hiszpania. W obu krajach poziom cen względem Polski praktycznie się nie zmienił. Za 100 euro można tam kupić odpowiednio tyle, ile za około 110 euro i 105 euro w Polsce.

Najdrożej w Szwajcarii

Najdroższym kierunkiem objętym zestawieniem pozostaje Szwajcaria, gdzie za 100 euro można kupić tyle, ile za 57 euro w Polsce.